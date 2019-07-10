Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Maldivler değil Suluada! 80 TL'ye deniz deniz tatili...
Antalya'nın Kumluca ilçesinde beyaz kumsalı ve turkuaz renkli suyuyla Maldivler'e benzetilen ve sadece tekneyle ulaşımın olduğu Suluada, yaz döneminde günde 50'yi aşkın tekneyle 1500'ü aşkın ziyaretçi ağırlıyor
Antalya'nın Kumluca ilçesinde beyaz kumsalı ve turkuaz renkli suyuyla Maldivler'e benzetilen ve sadece tekneyle ulaşımın olduğu Suluada, yaz döneminde günde 50'yi aşkın tekneyle 1500'ü aşkın ziyaretçi ağırlıyor. Yüzerek kayalıkların altından adanın diğer tarafına da geçilebilen ve 'Aşk Mağarası' olarak adlandırılan mağaralar da büyük ilgi topluyor.
DHA
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Antalya, 640 kilometre sahil bandında 202'si mavi bayraklı plajlarının yanı sıra el değmemiş bakir koylarıyla her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turist ağırlıyor.
DHA
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Kentte yaz tatilinin en çok ilgi gören doğal değerlerinden biri de Kumluca ilçesindeki Suluada.
DHA
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MALDİVLER'E BENZETİLİYOR Suluada, Akdeniz açıklarında başta Adrasan olmak üzere Çıralı, Olimpos, Mavikent gibi yöredeki diğer tatil beldelerinden bu yaz sezonunun en çok tekne turu yapılan alanı oldu.
DHA
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Biri 50, diğeri 120 metre bembeyaz kumulu ve turkuaz renkli suyuyla iki plaja sahip adaya, günde 50'nin üzerinde tekne turu düzenleniyor. Kumulu ve suyunun rengiyle Maldivler'e benzetilen adanın günlük ziyaretçi sayısı 1500'ü aşıyor.
DHA
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TEKNE TURLARININ GÖZDESİ Adrasan'da kooperatife bağlı yaklaşık 60 teknenin en az 45'inin günlük deniz turlarını Suluada'ya yaptığını belirten 'Kelebek' adlı teknenin sahibi Kudret Acar, Adrasan'dan 45 dakika süren turun saat 10.30'da başlayıp 18.00 gibi tamamlandığını söyledi.
DHA
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Suluada turu sırasında ziyaretçilerin Gelidonya Feneri gibi bölgenin tarihi değeri olan Adrasan Deniz Feneri'ni de görme imkanı bulduklarını anlatan Kudret Acar, turlarda Suluada'nın etrafının tamamen dolaşıldığını ve birçok noktada teknelerin demir atarak yüzme imkanı verildiğini kaydetti.
DHA
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ADADA TATLI SU KAYNAĞI VAR Suluada'nın Gelidonya Feneri Burnu'na yaklaşık 7 kilometre, 4.3 deniz mili uzaklıkta olduğunu belirten Acar, uzun ve dar olan adanın boyunun yaklaşık 1200 metre olduğunu kaydetti. Adanın şekli itibarıyla yunusa benzetildiğini de söyleyen Acar, adını ise adada çıkan tatlı su kaynağından aldığını dile getirdi.
DHA
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Adanın doğu tarafında bir noktadan tatlı su çıktığını belirten Acar, “İçmesuyu gayet lezzetli. Yapılan araştırmalarda da insan sağlığına hiçbir zararı olmadığı belirlenmiş. Adanın dağdan koptuğu ve deniz altından bir damar aracılığıyla dağlarda biriken kar sularının adaya ulaştığı belirlenmiş" dedi.
DHA
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TURKUAZ RENKLİ İKİ KUMSAL Adada 50 metre ve 120 metrelik iki plaj olduğunu anlatan Kudret Acar, “İki plajın da kumsalı beyaz ve suyu da turkuaz renklerde. Halk arasında 'Maldivler' deniyor. Ama ben Maldivler denilmesi taraftarı değilim.
DHA
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Kumluca'nın Suluada'sı denilmesi daha doğru. Plajların ikisi de tertemiz ve muhteşem su rengi nedeniyle çok büyük ilgi görüyor. Kooperatifimize bağlı 60 tekne var ve sadece Adrasan'dan günlük 45 tekne turlarını Suluada'ya düzenliyor.
DHA
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Tekneler 30-35 kişilik. Çıralı-Olimpos'tan gelen tekneleri de düşündüğümüzde günde 1500'ün üzerinde ziyaretçi ağırlanıyor" diye konuştu.
DHA
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SUALTINDA AŞK MAĞARASI Adadaki beyaz kumulun tamamen doğal olduğuna da işaret eden Acar, adanın etrafında çok sayıda sualtı mağarası olduğunu, bu mağaralara 'Aşk Mağarası' adı verildiğini söyledi. Adada 5 siyah keçinin yaşadığını da kaydeden Acar, ada ve etrafının çok temiz olması dolayısıyla biyoçeşitliliğinin de zengin olduğuna işaret etti.
DHA
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Acar, "Örneğin tekne turlarımız sırasında birçok kez caretta caretta'lar veya yunuslar da bize eşlik eder. Adada ayrıca martı popülasyonu da bulunuyor" dedi.
DHA
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GÜNLÜK TUR PROGRAMI Adanın kuzey ucundaki küçük plajla başlayan tekne turu, yaklaşık bir saatlik yüzme molasının ardından batı tarafındaki büyük plajla devam ediyor.
DHA
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Burada da yaklaşık bir saatlik yüzme molasının ardından ziyaretçiler tekneyle adanın güneye doğru olan kısmına ilerliyor.
DHA
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Burada adanın diğer tarafındaki 'Aşk Mağaraları' olarak adlandırılan mağaraların olduğu bölgede isteyenler denize atlayıp yüzerek, kayalıklar altından adanın diğer tarafına geçebiliyor.
DHA
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Görsel güzelliğiyle de hayran bırakan bölgede tekne adanın güneyinden dolaşıp, yüzerek gelenleri karşılıyor. Aşk Mağaralarında vakit geçirdikten sonra, adanın doğu tarafında orta kısımlarında yüzülebilecek bir koya yanaşılıyor ve yemek molası veriliyor.
DHA
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emeğin ardından adanın adını aldığı kuzeydoğu kısmındaki tatlı su kaynağının çıktığı ve havuzu andıran kısımda bir mola daha veriliyor.
DHA
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Ziyaretçiler kayalıklardan birkaç metreye kadar yaklaştırılan tatlı sudan içebiliyor.
DHA
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Ada etrafında gün boyu süren tur sonrasında Adrasan'a yakın Liman Koyu'ndaki yüzme molası veriliyor, ardından Adrasan sahiline geri dönülüyor.
DHA
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Tekne turları kişi başı 80 TL ve öğle yemeğinin yanı sıra çay, meyve gibi ikramlarda bulunuluyor.