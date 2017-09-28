Mahkumların kendi hücrelerini kiraladığı ilginç hapishane (Bolivya)
Güney Amerika ülkesi olan Bolivya, 1825 yılında bağımsızlığını kazanırken bu harekete öncülük eden Simon Bolivar’ın anısına onun adını almış. Ülkenin başkenti La Paz, hükümet merkezi ise Sucre… Ülkeyi diğer ülkelerden farklı kılan ise ilginç hapishanesi… Bolivya’da mahkumlar kendi hücrelerini kiralayabiliyor. Nasıl mı? İşte size Güney Amerika’nin ilginç ülkesi Bolivya hakkında bilgiler…
Güney Amerika ülkesi olan Bolivya, 1825 yılında bağımsızlığını kazanırken bu harekete öncülük eden Simon Bolivar’ın anısına onun adını almış. Ülkenin başkenti La Paz, hükümet merkezi ise Sucre… Ülkeyi diğer ülkelerden farklı kılan ise ilginç hapishanesi… Bolivya’da mahkumlar kendi hücrelerini kiralayabiliyor. Nasıl mı? İşte size Güney Amerika’nin ilginç ülkesi Bolivya hakkında bilgiler…
Fotoğraflar: Alamy, Onedio
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Bolivya 1825 yılında bağımsızlığını kazandı ve bu harekete öncülük eden Simon Bolivar’ın anısına kahramanının adını taşıyor.
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Ülkenin başkenti La Paz, hükümet merkezi ise Sucre…
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Cochabamba, Santa Cruz ve Potosi Bolivya’nın diğer önemli kentleri arasında yer alıyor.
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3 bin 660 metre rakımlı La Paz, dünyanın en yüksek başkenti… 6 bin 768 metrelik rakımıyla Nevado Huascaran ise Bolivya'nın en yüksek noktası olarak biliniyor.
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Dünyanın en büyük tuz yataklarının bulunduğu ülkenin resmi dili İspanyolca olmasına rağmen halkın yarısından fazlası Aymaraca, Guaraní ve Kayavaya dillerini kullanıyor.
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Ülke; Brezilya, Peru, Şili, Arjantin ve Paraguay ile komşu...
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Sayısız kıvrımları, tepelerini örten karları ve 7 bin metreye yaklaşan yükseklikleriyle harika bir güzelliği olan And Dağları, Bolivya'ya ayrı bir hava veriyor.
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MAHKUMLAR KENDİ HÜCRELERİNi KİRALIYOR Ülkede mahkumların kendi hücrelerini kiraladığı, aileleriyle birlikte yaşayabildiği, turlar düzenlenip turistlerin ziyaret ettiği bir cezaevi bulunuyor.
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San Pedro, yaşamak, kalabileceğiniz bir hücre temin etmek, ailenizi yanınıza aldırmak için çalışmanız gereken bir hapishane.
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Bolivya’nın La Paz kentinde, kendi kanunları, yöneticileri, güvenlik görevlileri, işçileri olan bir mekan.
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Öyle ki ziyarete gelen turistler için pansiyon bile mevcut.
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San Pedro hapishanesi aslında 250 mahkumun kalması için yapılmış, ama halihazırda yaklaşık 1500 mahkum yaşıyor.
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Hapishane tıpkı bir şehir gibi bölgelere ayrılmış durumda.
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Bu bölgelerin adları Posta, Pinos, Alamos, San Martin, Prefectura, Palmar, Guanay ve Cancha.
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Bunların içinde en refah ve lüks bölgeler Posta, Pinos, ve Alamos.
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Hapishanenin en lüks bölgesi ‘La Posta’, burada kalan mahkumların özel banyoları, mutfakları ve kablolu TV’leri var.
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La Posta’da hücre kiraları ortalama 1500 - 1800 dolar civarında. Mahkumlar gelir seviyelerine göre bölgeler arasında geçiş yapabiliyorlar, yani daha lüks bir semte taşınmak mümkün.
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Öyle ki, çok zenginseniz tripleks, içinde saunası, jakuzisi bulunan hücreler edinmeniz olası.
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Peki bu ücretleri karşılayamayacak durumdaysanız ne oluyor? Hapishane yönetimi sizi daha kalabalık olan hapishane yurduna yerleştiriyor.
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San Pedro’da gardiyan yok, yönetim ve güvenlik mahkumlar tarafından sağlanıyor.
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Hapishanenin her bölgesinde market ve oyun alanları mevcut.
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Kantin ve restoranlar mahkumlar tarafından işletiliyor. Tüm yemek malzemeleri mahkumlar tarafından sağlanıyor ve pişiriliyor.
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Hapishanede demokratik bir seçimle belirlenen sekiz komite mevcut, başkan ise yine seçimle mahkumlar arasından seçiliyor.
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Hapishane içerisinde çok ciddi bir ekonomi var, her mahkum çalışmak, üretmek, bir şeyler yapmak zorunda.
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Mahkumlar istedikleri taktirde ailelerini de yanlarına aldırabiliyorlar. Doğal sebeplerden ve saldırılar sonucu hapishanede her ay ortalama dört ölüm vakası gerçekleşiyor.
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Tüm bunların dışında Bolivya son zamanlarda gezginlerin en uğrak noktalarından…
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Bolivya'ya vizesiz girebilen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, direkt uçuşlar olmadığı için Madrid aktarmalı olarak Peru'ya oradan da Bolivya'ya geçebiliyor.
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Ayrıca yine aktarmalı olarak önce Brezilya'nın Sao Paulo kentine oradan da karayoluyla Arjantin ve Şili üzerinden Bolivya'ya ulaşabilirsiniz.