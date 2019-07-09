Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Kuzey Ege'nin en huzurlu adası! Deniz tatili için şimdi tam zamanı...
Kuzey Ege Bölgesi'nin en güzel tatil rotalarından biri Bozcaada… Denizi, eşsiz kahvaltıları, üzüm bağları ve gün batımıyla kalbinizde derin izler bırakan bir cennet. Üstelik festivalleriyle her zaman da neşeli… Şu sıralar biraz olsun kafa dinlemek istiyorsanız, işte size Bozcaada gezi rehberi…
Güzel bir hafta sonu ya da kısa bir tatil için yolunuzu mutlaka Bozcaada'ya düşürmelisiniz. Üstelik 19-21 Temmuz’da Bozcaada Caz Festivali ile ada bambaşka bir güzelliğe bürünecek. Peki Bozcaada nereleri gezmeli, nerede denize girmeli ve neler yapmalı? İşte tüm detaylar…
Bozcaada’ya sadece bir kez gidip bir daha gitmek istemeyen var mıdır bilmiyorum fakat bağımlılık yapıyor benden söylemesi. Adanın keyfini aşırı kalabalıkla boğulmadan sakince çıkartmak istiyorsanız eğer gidiş tarihiniz çok önemli.
Özellikle resmi tatillerde ada popülasyonu oldukça artıyor. Adaya ufak bir hafta sonu kaçamağı için gidebileceğiniz gibi, bu keyfi uzun bir haftaya yaymanız da mümkün çünkü Bozcaada sıkılacağınız bir adres değil.
Son bir not; ada tatili çocuklu ailelerin de değerlendirebileceği bir alternatif. Suyun sıcaklığı haziran sonrasında biraz daha arttığından ve su uzun bir süre sığı kaldığından Bozcaada denizi ve sahilleri çocuklar için oldukça uygun.
Adada feribottan indiğiniz nokta adanın merkezi kabul ediliyor. Geçmiş yıllarda adanın merkezinden geçen dere, mahalleleri Türk ve Rum olarak ikiye ayırmış. Günümüzde bu derenin yerinde Çınar Çarşı Caddesi yer alıyor.
Cumhuriyet mahallesi olarak geçen Rum bölümü ise 1900’lu yıllarda geçirdiği büyük yangından sonra tekrar planlanmış. Bu bölgedeki sokaklar birbirini dik kesiyor, sokaklar gibi evler de daha planlı, daha özenli. Bozcaada fotoğraflarında bol bol görebileceğiniz saat kulesi de bu bölgede yer alıyor. Meryem Ana Kilisesi içerisinde yer alan saat kulesi 2007 yılında restore edilerek açılmış. Ufak bir not kilisenin içini görmek isterseniz tek fırsatınız pazar sabahları 8.00’de yapılan ayindir. Onun dışında kilise kapalıdır.
Bozcaada’da nerede kalınır? Ada merkezinde çok güzel dekore edilmiş, kendinizi rüyada hissedeceğiniz butik otellerde kalabileceğiniz gibi biraz daha sade ama en sade haliyle bile huzur veren pansiyonlarda da konaklayabilirsiniz.
Merkezde bahsettiğim alternatifler dışında adanın iç bölümlerinde yer alan üzüm bağlarının yanıbaşında bulunan bağ evlerinde de konaklayabilirsiniz. Konaklamalarla ilgili son bir not; seyahat tarihinize göre rezervasyonunuzu mutlaka birkaç hafta önceden yaptırın.
Adada nerede kalırsanız kalın sabah kahvaltınızda bir ziyafet yaşayacaksınız hazır olun. Pişiler, lokmalar, adanın vazgeçilmezi çeşit çeşit reçeller sizi güne en şahane şekilde hazırlayacak. O reçellerin tadı damağınızda öyle bir kalacak ki dönüş vapuruna yetişirken koşa koşa gidip reçeller alacaksınız ada meydanında kurulan tezgâhlardan.
Adada nerede yüzülür? Cevap çok kısa; her yerde. Adada rüzgârın yönüne göre çarşaf gibi olan bir koy mutlaka bulabilirsiniz. Dilerseniz merkezden kalkan minibüslerle Ayazma, Sulubahçe, Habbele, Mermer Burnu (Akvaryum) koylarına gidebilirsiniz.
Tabi bunlar dışında motor, bisiklet kullanarak ulaşabileceğiniz farklı koylar da var. Yani kimsenin yüzmediği gizli koylar bulmak sizin elinizde. Bu alternatifler dışında adanın etrafını tekne ile dolaşıp gözünüze kestirdiğiniz maviliklerde yüzmek isterseniz ada merkezinde anlaşabileceğiniz turlar mevcut.
Akvaryum Koyu’nda şezlong, şemsiye veya yiyecek-içecek alabileceğiniz bir tesis yok bu sebeple bu koya hazırlıklı gitmeniz lazım. Son bir güncelleme vermem gerekirse bu koya bu sene ‘yüzen market’ gelmiş, soğuk içecek ve minik atıştırmalıklar için, çok da iyi olmuş.
Habbele ve Ayazma Plajları’nda yeme ve içme ihtiyaçları için restoranlar var. Sahil bölümünde dilerseniz şemsiye ve şezlong kiralayabiliyorsunuz. Yok istemem derseniz tüm sahil zaten sizin, istediğiniz noktada denizin ve kumun tadını çıkarabilirsiniz.
Adalılar adalarına sahip çıkıyor Kendi online radyosu olan ve hemen her mekanda bu radyonun yayınları dinlenen adada olup biteni takip edebileceğiniz bir internet sitesi bile var. www.gobozcaada.com sitesinin yakında aplikasyonu da tamamlanacak. Adaya gelecek yabancı turistleri de düşünerek İngilizce, Fransızca ve Japonca dillerine çevirisi yapılmış. İnternet sitesinden adayla ilgili birçok bilgiye ulaşabiliyorsunuz.
Bozcaada Belediyesi tarafından #bozcaadabizim etiketiyle dağıtılan broşürlerde adayla ilgili önemli detayları ve ada halkının misafirlerden beklentilerini öğrenebiliyorsunuz. Bu broşürdeki başlıklardan en çok dikkatimi çekenler; adada naylon poşet kullanılmaması, ada merkezine araç ile girilmemesi, yaya ve bisikletlilere öncelik verilmesi, koyların temiz tutulması ve yüksek sesten kaçınılması oldu.
Büyüleyici gün batımı İşte sırada adanın olmazsa olmazı gün batımı var. Polente feneri, rüzgar gülleri ve denizin içine batan kocaman güneşi keyifle izleyebileceğiniz gün batımını yolunuz buralara düşerse sakın kaçırmayın olur mu?
Hafta sonu oldukça kalabalık olan bu noktayı hafta içi ziyaret etmek daha keyifli olabilir. Güneşi batırmaya giderken yanınızda portatif sandalyelerinizi ve ada merkezinden alabileceğiniz sandviçlerinizi de unutmayın.
Bunları yapmayı sakın unutmayın Adanın meşhur aromalı Türk kahvelerini tatmayı, pastanelerindeki çeşit çeşit kurabiyelerden yemeyi (sakızlı kurabiye ve damak çatlatan kurabiye bizim favorimiz), her köşesinde kendinizi farklı bir stüdyoda hissedeceğiniz ada sokaklarında fotoğraf çektirmeyi, meşhur ada bağlarının üzümlerinden elde edilen şaraplardan içmeyi ve gittiğiniz gün dönüş vapuru için rezervasyon yapmayı sakın unutmayın.
Ada hakkında daha detaylı bilgi almak ve sadece deniz ve güneş tatili değil de biraz da adayı tanımak istiyorsanız eğer ‘Bozcaada Yerel Tarih Araştırma Müzesi’ne mutlaka uğrayın. Ayrıca Türkiye’nin en iyi korunmuş kalelerinden birisi olan Bozcaada Kalesi’ne de mutlaka birkaç saatinizi ayırın.