Kuş cennetinin 'savcısı'! "Biz avcılar gibi tetiğe değil deklanşöre basıyoruz"

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Anadolu Ajansı | Fotoğraflar: Veysel Altun - Anadolu Ajansı
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Samsun Bölge Adliyesinde görevli Cumhuriyet Savcısı Vedat Soğukpınar, Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde birbirinden renkli kuş türlerini fotoğraflıyor.
Anadolu Ajansı | Fotoğraflar: Veysel Altun - Anadolu Ajansı
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UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde Türkiye'de bulunan 480 civarında kuş türünden 358'i görülebiliyor. Kuş gözlemcileri ve kuş fotoğrafçıları için önemli bir alan olan deltanın en istikrarlı ziyaretçilerinden biri de Cumhuriyet Savcısı Soğukpınar.
Anadolu Ajansı | Fotoğraflar: Veysel Altun - Anadolu Ajansı
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Günün ilk saatlerinde kamuflaj kıyafetleriyle deltadaki yerini alan savcı Soğukpınar, bazen bir kuşu fotoğraflayabilmek için hava sıcaklığına aldırış etmeden saatlerce hareketsiz bekliyor.
Anadolu Ajansı | Fotoğraflar: Veysel Altun - Anadolu Ajansı
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"Kuş fotoğrafı çektiğim zaman kendimi çok zinde hissediyorum" Soğukpınar, AA muhabirine, fotoğraf merakının doğa fotoğrafları çekerek başladığını, daha sonra kuş fotoğrafçılığı yapmaya çalıştığını söyledi.
Anadolu Ajansı | Fotoğraflar: Veysel Altun - Anadolu Ajansı
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"Yaklaşık 5 yıldır kuş fotoğrafçılığı yapıyorum. Kızılırmak Deltası'nın kuş sayısı bakımından zengin olması beni kuş fotoğrafçılığına itti." diyen Soğukpınar, izin günlerinde herkesin uyuduğu saatlerde soluğu deltada aldığını söyledi.
Anadolu Ajansı | Fotoğraflar: Veysel Altun - Anadolu Ajansı
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Kuşları fotoğrafladıktan sonra saat 9.00-10.00 gibi evine döndüğünü anlatan Soğukpınar, şöyle devam etti: "Yargı mensupları olarak yoğun tempoyla çalışıyoruz. Üzerimizdeki negatif enerjiyi atabilmek için sosyal aktivitelerde bulunmak gerekiyor. Doğayla, temiz havayla, kuşlarla baş başa olmak iyi bir enerji almamıza vesile oluyor. Doğaya çıktığımda kuş fotoğrafı çektiğim zaman kendimi çok zinde hissediyorum. Sabahın erken saatlerinde temiz havayı almak güzel bir duygu."
Anadolu Ajansı | Fotoğraflar: Veysel Altun - Anadolu Ajansı
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"Biz avcılar gibi tetiğe değil deklanşöre basıyoruz" Kuş fotoğrafçılığının kendisi için bir tutku olduğunun altını çizen savcı Soğukpınar, "Kuş fotoğrafçılığı kuşları ölümsüzleştirir. Biz avcılar gibi tetiğe değil, deklanşöre basıyoruz. Avcılar kuşları öldürür, kuş fotoğrafçıları ölümsüzleştirir." ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı | Fotoğraflar: Veysel Altun - Anadolu Ajansı
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Sabahın erken saatlerinde kuş fotoğrafı çektiğini anlatan Soğukpınar, şu değerlendirmeyi yaptı:
Anadolu Ajansı | Fotoğraflar: Veysel Altun - Anadolu Ajansı
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"Güneş ışığının kuşların üzerine düştüğü saatler kuş fotoğrafçılığı için önemli saatlerdir. Gün doğmadan bir saat önce alana geliyorum.
Anadolu Ajansı | Fotoğraflar: Veysel Altun - Anadolu Ajansı
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Yere serdiğim matın üzerine kamuflajımla uzanarak güneşin doğmasını bekliyorum. Önemli olan kuşları göz hizasında çekebilmek.
Anadolu Ajansı | Fotoğraflar: Veysel Altun - Anadolu Ajansı
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Aynı zamanda kuş gözlemleri de yapıyorum. Kuş fotoğrafçılığı yapabilmek için onlarla ilgili bilgi sahibi olmak gerekir."