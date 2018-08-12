Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Kurban Bayramı'nın en güzel adresleri! Uzman jüri seçti...
Bayram tatili kapıda... Ne yapalım, nereye gidelim diye düşünüp karar vermeden dosyamıza göz atın. İster deniz, ister eğlence, ister doğa, ister macera ve kültür... Seçenek çok. Nerede denize girmeli? Doğada huzur, serinlik ve macera nerede? Hangi yemeğin peşinden gitmeli, hangi müzeleri ziyaret etmeli, nerede eğlenmeli? İşin uzmanlarına sorduk ve her isteğe uygun bayram tatili seçeneklerini derledik.
Bayram tatili kapıda... Ne yapalım, nereye gidelim diye düşünüp karar vermeden dosyamıza göz atın. İster deniz, ister eğlence, ister doğa, ister macera ve kültür... Seçenek çok. Nerede denize girmeli? Doğada huzur, serinlik ve macera nerede? Hangi yemeğin peşinden gitmeli, hangi müzeleri ziyaret etmeli, nerede eğlenmeli? İşin uzmanlarına sorduk ve her isteğe uygun bayram tatili seçeneklerini derledik.
Fotoğraflar: Alamy
Hürriyet Seyahat
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YÜCEL SÖNMEZ - Huzur doğada Ormanın en görkemlisi: Macahel / Artvin Sıcaktan kaçıyorsanız orman da deniz kadar iyi bir alternatif olabilir. Bunun en güzel halini Macahel’de yaşayabilirsiniz. Pansiyonlarda ya da kendi çadırınızda kalıp en görkemli ladin ağaçlarını görüp, ağustos ayında 60 metrenin üzerinde bir yükseklikten düşen şelalede buz tutacak kadar serinleyebilirsiniz.
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Kuşlar uçuyor hayat devam ediyor: Sarıyer / İstanbul Sonbahar göçü başladı. Avrupa’dan Afrika’ya doğru yola çıkan kuşlar bugünlerde semalarda. Kuş göçünü en güzel izleyeceğiniz noktalardan biri de Rumelifeneri yolu üzerinde Koç Üniversitesi kampusu yakınındaki kuş gözlem kulesi. 30 metre yüksekliğindeki kulede uzmanlar ziyaretçilere her türlü desteği veriyor.
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Yunuslar Boğaz’da çocuklar gibi şen: İstanbul İçinde bulunduğumuz günlerde denizlerde de olağanüstü bir göç hareketi yaşanıyor. Karadeniz’den gelmeye başlayan palamutlar ve onları takip eden yunuslar... Yunusları Boğaz boyunca görebilirsiniz. En fazla sabahın erken saatlerinde aktifler.
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İstanbul ve Ankara arasındaki huzur: Yedigöller / Bolu Yedigöller Milli Parkı içinde 7 farklı göl bulunuyor. Bu göller birbirinin arasında 100 metre yükseklik bulunan 2 plato üzerinde yer alıyor. Göllerin hepsinde kamp ve doğa sporları yapabilirsiniz.
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Su üstündeki dev çiçekler: Karasu / Sakarya Nilüferlerin açma zamanı. Su üzerindeki bu dev çiçekleri görmek ve aynı zamanda doğanın içinde huzurlu bir tatil geçirmek istiyorsanız İstanbul yakınlarındaki Acarlar Longozu sizin için en doğru adres.
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Ege ile Akdeniz’in buluşma noktası: Datça / Muğla Denizin güzelliği denince ilk akla gelen yerlerden. Nedensiz de değil bu kanı. Çünkü Datça’nın 253 km’lik sahil şeridi birbirinden farklı 52 koyu barındırıyor. ‘Kumluk Plajı’, ‘Taşlık Plajı’, ‘Kargı Koyu’, ‘Gebekum’, ‘Kızılbük’, ‘Palamutbükü’ ve ‘Knidos’ yarımadanın denize girilecek en güzel birkaç noktasından biri.
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Güzel ve serin: Bozcaada / Çanakkale Bayramda her yer tıklım tıkış. Hele büyük otellerde adım atılacak yer yok. Üstelik mevsim de sıcak. Bozcaada’nın merkezindeki küçük pansiyonlarda hâlâ yer bulmak mümkün. Olmadı, çare Ada Kamping’de çadır... Adanın en güzel denize girecek yeri de Akvaryum Koyu. Serin ve berrak...
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Her koyu farklı karakter: Gökçeada / Çanakkale Burası Türkiye’nin en büyük adası. Kitesörf ve rüzgâr sörfünün yoğun olarak yapıldığı adada ‘Aydınlık Plajı’, ‘Yuvalı Plajı’, ‘Yıldızkoy’, ‘Laz Koyu’ denize girilecek en güzel noktalar arasında. Adanın sualtı zenginliği de burada yüzmeyi daha keyifli hale getiriyor.
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Soğuk sular, sakin koylar: Assos / Çanakkale Soğuk suda yüzmekten ve sakinlikten hoşlanıyorsanız, bütün bunların fonunda da Kazdağları ve Midilli olsun istiyorsanız uğramanız gereken yer burası. ‘Liman’, ‘Kadırga Koyu’, ‘Koruoba’, ‘Sivrice’ ve ‘Sokakağzı’ denize girilecek belli başlı noktalar olsa da siz kimsenin olmadığı kendi koyunuzu da keşfedebilirsiniz.
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SERKAN OCAK - Hadi durma, atla zıpla... Gökyüzünün efendileri: YAMAÇ PARAŞÜTÜSadece Türkiye’nin en iyisi değil. Dünyanın da sayılı atlayış noktalarından Babadağ! Her yıl binlerce yamaç paraşütü meraklısı Fethiye’nin yolunu tutuyor. Daha birkaç hafta önce İtalyan Alpleri’nde Dolomitler’de yamaç paraşütü yaptım. Atlayış tam 7 dakikada bitti. Bir Babadağ’ın yerini asla tutmaz. Bizim pilotlar termali de bulduğunda paraşüt bir saatten fazla Ölüdeniz’in üzerinde süzülüyor.
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Yüksekler serindir: TRANS KAÇKAR Şu sıralar her yer çok sıcak. Yüksek tepeler, yaylalar, zirveler hariç. Birçok turizm şirketi Türkiye’nin en yüksek dördüncü dağı Kaçkarlar’a tur düzenliyor. Trans Kaçkar yorucu ama bir o kadar da huzur ve heyecan dolu. Üstelik serin. Yemyeşil doğası, dereleri, gölleri ve yaban hayvanlarıyla unutulmaz bir deneyim yaşayacağınız kesin.
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Atın beni denizlere: KITEBOARD Türkiye’nin etrafı denizlerle çevrili... Ancak su sporlarına ilgi çok az. Son yıllarda özellikle kitebord (rüzgâr sörfü) çok popüler oldu. Birkaç saatlik eğitimle sörf tahtasının üzerine çıkabilir, birkaç günde de rüzgâra kendinizi bırakıp adrenalin dolu bir spor yapıyor olabilirsiniz. En doğru adresse Akyaka! Gitmişken Azmak’ın buz gibi sularına kendinizi bırakmayı unutmayın.
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Çek kürekleri... RAFTİNG İstanbul’la Ankara’nın tam ortasında Düzce’deki Melen Çayı. Son yılların favori farting mekânı oldu. Yakın, ucuz, serin ve adrenalin dolu bir etkinlik için en doğru tercih...
Hürriyet Seyahat
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ERTUĞRUL GÜNAY- Gittiğiniz topraklara bir de tarihten bakın Dünyanın en iyilerinden: ZEUGMA MOZAİK MÜZESİ / Gaziantep Zeugma Ören Yeri ve çevredeki antik yerleşimle elde edilen mozaik buluntuların sergilendiği müze 2011 yılında açıldı. Sadece sergilediği mozaikler açısından değil, sergi düzeni ve teknikleri açısından da, dünyanın önde gelen müzeleri arasında sayılıyor.
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Tevazuda saklı güç: TOPKAPI SARAYI MÜZESİ / İstanbul15. yüzyıl ortalarından 19. yüzyıla kadar dünyanın en büyük devletlerinden olan Osmanlı İmparatorluğu’nun yönetim merkezi; Doğulu ve Batılı örnekleriyle karşılaştırılınca son derece mütevazı bir ‘saray’. İç içe dört yeşil avlunun çevresinde yan yana dizilmiş, çoğu tek katlı, çini ve kalem işlerinden başka abartılı süslemesi olmayan yapılar. Ayrıca, dünyanın en güzel kara parçalarından biri üzerinde.
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Arkeolojide en zengini: ANTALYA ARKEOLOJİ MÜZESİ / Antalya Bayramda yolu Antalya’ya düşenlerin mutlaka yapması gereken ziyaretlerin birincisi bu güzel müzeyi görmek olmalı. Çoğunluğu Perge’den olmak üzere eşsiz heykel ve lahit koleksiyonu olan Antalya Müzesi, Türkiye’nin arkeoloji müzeleri arasında en zenginlerinden...
Hürriyet Seyahat
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Kuzey Ege’nin mücevheri: AYA TAKSİYARHİS KİLİSE MÜZESİ / Çanakkale Yolu Edremit Körfez’ine, Ayvalık çevresine düşenlerin mutlaka görmesi gereken, mücevher niteliğinde bir yapı! Şehir içinde, Saatli Cami diye bilinen bir başka eski yapının hemen yanında. 2000’lerin başına kadar depo halinde terk edilmişken, restore edilip kültür etkinliklerine açıldı. Duvar süslemeleri ve ikona zenginliği ile görülmeye değer. Ayvalık’ta restore edilmiş ve müzeye dönüştürülmüş bir başka Taksiyarhis daha var; Cunda Adası’nda.
Hürriyet Seyahat
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Başköşede Artemis: SELÇUK EFES MÜZESİ / İzmir Efes Ören Yer’inin hemen yanı başındaki Selçuk Müzesi, Efes’ten ve çevre ören yerlerinden zengin bir koleksiyona ev sahipliği yapıyor. Müze, 2010 sonrası yenileştirilerek sergi mekânları genişletildi. Ünlü Efes Artemis’i müzenin başköşesinde yer alan en ünlü yapıtlardan biri.
Hürriyet Seyahat
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MEHMET YAŞİN - Tatilde damağınız çatlasın Ege’de lezzetli başlangıç: Manisa kebabı / Manisa Eğer bu uzun tatilde Ege’ye doğru inecekseniz, yolunuz mutlaka Manisa’dan geçecektir. Burada kente girip, Gülcemal veya Manisaspor kebapçılarından birinde Manisa Kebabı yemenizi öneririm. Böylelikle tatile lezzetli bir başlangıç yapmış olursunuz.
Hürriyet Seyahat
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Tatili unutacak, pideyi unutmayacaksınız: Közlenmiş patlıcanlı pide / Muğla Eğer tatil için hedefinizde Datça varsa, Bozburun kavşağındaki Mavi Pide’ye uğrayıp, burada közlenmiş patlıcanlı pide yemeniz, tatilinize lezzet katacaktır.
Hürriyet Seyahat
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Merkezi başka çevresi başka lezzetli: Kahvaltıda boyoz, akşam balık / İzmir Sıcağa rağmen İzmir’de duraklayacaksanız, kahvaltıda Dostlar Fırını’nda boyoz yemelisiniz. Kemeraltı Çarşısı’ndaki Gül Kebap, Hisarönü Şambali uğramanız gereken adresler. Asım Usta’da kokoreç, Niğdeli Muammer Usta’da söğüş dürümü yemeden İzmir’den ayrılmayın. Ayrıca Urla’da ‘Beğendik Abi’ye uğrayıp, ünlü Urla güvecinin tadına bakmalısınız. Akşam yemeği için en doğru adres limandaki Yengeç.
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Aklınızdan çıkaramayacaksınız: Balık çorbası / Marmaris Marmaris’te demir atacaksanız seçenek bol. Ben size Liman Lokantası’nı öneririm. Burada yiyeceğiniz balık çorbasını uzun süre unutmayacaksınız. Bozburun’da tatil yapmaya niyetliyseniz, Söğüt Köyü’ndeki Deniz Kızı Lokantası’nda, Şef Muhammed’in birbirinden lezzetli mezeleriyle, nefis manzaraya karşı bir-iki kadeh de içmenizi öneririm.
Hürriyet Seyahat
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Fiyatı mütevazı, lezzeti gösterişli: Tencere yemeği / Bodrum Bodrum’da bir yeri işaret etmek çok zor! Nereye baksanız lezzet durağı görüyorsunuz. Eğer lezzetli tencere yemeği yemek istiyorsanız Kısmet’e gitmelisiniz. Gümüşlük’teki Limon’da günbatımının tadına doyum olmaz. Turgutreis’teki Yi-Geç ise balığın en tazesini sunuyor.
Hürriyet Seyahat
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NALAN MİRİ SÖZER- Kim demiş çocukla tatil olmaz diye! Rüzgârla dans: AlaçatıSörf Okulları’nda çocuklar sörf yapmayı öğrenirken, yaşadıkları deneyimler sayesinde de, bir konuda çok hırs yapmayıp, en önemli şeyi hobilerinden keyif almaları olduğunu farkediyorlar. Sayısı iki ile sekiz kişi arasında değişen gruplar halinde sörf eğitimi alıyorlar.
Hürriyet Seyahat
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Macera dolu: İstanbul Yeni trend macera parkları doğayla iç içe, adrenalin ve eğlenceli dakikalar sunuyor. Forest Kemerburgaz’daki Doğa Macera Parkı’nda ağaçtan ağaca kurulan farklı zorlukta parkurlar son derece güvenli bağlamalarla vücudunuzdaki yüzlerce kası çalıştırıyor.
Hürriyet Seyahat
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İlk uzay okulu: İzmir ‘Hayallerin Gerçeğe Dönüştüğü Yer’ mottosuyla çocukların doyasıya eğlendiği ve öğrendiği; Türkçe ve İngilizce olarak hazırladığı ilginç bir merkez. Gaziemir’deki merkez Alaçatı’dan 30 dakika uzaklıkta. 9 yaştan 16 yaşa kadar çocukların, uzay mekiği, robotlar ve uzay ile ilgili birçok önemli bilgiyi deneyimleyerek öğrenmesini sağlıyor.
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Tarih ve eğlence: Antep Gurme turların dışında çocuklarla da gidilebilecek heyecan veren bir destinasyon. Gaziantep’te müzelerden parklarına, hatta bilim merkezinden planetaryuma çocuklar için birçok aktivite bulunuyor.
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SAVAŞ ÖZBEY - Eğlencesi bol olsun nerede olursa olsun İstanbul için can simidi: Kilyos İstanbul’da yaşıyorsanız ve “Eğlence için uzaklara gidemeyeceğim” diyorsanız sizi Kilyos’a alalım. Solar Beach ve hafta sonları çılgın partileri ve festivalleriyle Suma Beach burada eğlencenin doruğa çıktığı mekânlar.
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Eğlencenin dozunu yükseltti: Çeşme-Alaçatı Bekârsan hayat yalnız çekilmiyor. Bu nedenle insanlarla ne kadar iç içeysen o kadar iyi. İşte bunun için Çeşme var, Çeşme’de Alaçatı, Alaçatı’da ‘Hacımemiş’i hatta ‘Yenimemiş’i var.
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Eğlencenin de başkenti: Bodrum Elbette ki kendi eğlence hikâyenizi yazma hakkınız baki. Ama Eva Klein, Yalıkavak’ta ‘Agency’, Göltürkbükü’nde ‘Kuum’, Gümüşlük’te ‘Melengeç’, Merkezde Soprano’s Bar’a uğrayın derim.
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Her daim başına buyruk: Olimpos Birileriyle tanışmak ve biraz da eğlenceyi kendiniz yaratmak istiyorsanız Olimpos’a yolunuzu düşürün. Kadir Ağaç Evleri içerisinde yer alan Öküz Bar eğlence deyince burada ilk akla gelen yer.
Hürriyet Seyahat
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Çiftler ve kalabalıklar için: Kapadokya Grup halindeyseniz demek ki kimseye müdananız yok. Siz size yetersiniz. Böyle bir durumda rotayı doğruca memleketimizin en farklı ve güzel yerlerinden Kapadokya’ya çevirin.