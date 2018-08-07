Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Kuma gömülen ilginç köy! Her gün biraz daha ilerliyor...
Shoyna, Rusya'nın kuzeydoğusunda 'Beyaz Deniz'in kıyısına kurulmuş bir köy. Sıra dışı bu köyde hayat çok farklı. Kum her geçen gün köyü biraz daha yutuyor. Arkhangelsk Nenets Özerk bölgesinde bulunan köy sizi çok şaşırtacak… İşte kumun altında kalan Shoyna köyü…
Shoyna, Rusya'nın kuzeydoğusunda 'Beyaz Deniz'in kıyısına kurulmuş bir köy. Sıra dışı bu köyde hayat çok farklı. Kum her geçen gün köyü biraz daha yutuyor. Arkhangelsk Nenets Özerk bölgesinde bulunan köy sizi çok şaşırtacak… İşte kumun altında kalan Shoyna köyü…
Fotoğraflar: Amusing Planet, Oddity Central, Dmitrij Leltschuk, Space Calendar, Britannica Kids, BBC
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Shoyna köyüne ilk olarak 1930'larda balıkçı aileler yerleşmiş.
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Köy 1950'li yıllara gelindiğinde 1500 sakiniyle oldukça geniş bir yerleşim yerine dönüşmüş.
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Bu köye, yerleşenlerin asıl sebebi sulardaki balık ve deniz canlılığının bol olması.
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Kutupsal çevrenin kenarında yer alan bu kıyı köyü sakinleri, sadece soğuktan değil, Beyaz Deniz'in kıyılarında onlarca kilometreye kadar uzanan büyük miktarda kumada katlanmak zorundalar.
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Kumlar batıdan gelen rüzgâr hareketiyle sahil boyunca sürekli yukarı ve aşağı göç ediyor.
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Aynı zamanda evleri tek bir gecede çatılarına kadar kuma gömebiliyormuş.
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Sovyetler Birliği döneminde 1500 kişiyi geçen nüfus günümüzde 400'e gerilemiş durumda.
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Balıkçılıkla geçimini sağlayan köy zamanla iklim örtüsünü kaybetmesiyle kumların istilasına uğramış.
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Burada yaşayanlar sabah uyanınca evlerini çatıya kadar kuma gömülmüş bulabiliyor.
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Köyde, sıklıkla harekete geçen ve evleri kazıyan bir buldozer var.
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Köye ulaşım ise sadece uçakla sağlanıyor.
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Bazen çıkan fırtınalar mezarları dahi tahrip edebiliyor.
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Yıllar boyunca yapılan avcılık balık popülasyonunu düşürdü ve balıkçılık çöktü.
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Shoyna'da 300 kişi işsizlik yardımı ve emeklilik aylığıyla desteklenerek yaşıyor.
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Bazı kişiler ise avcılıktan hayatlarını kazanıyor. Bölgede çok sayıda kaz var.
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Köyün yarısından fazlası artık rüzgâr nedeniyle kum tepeleri altına gömüldü.
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Şu an köyün yarısından fazlası artık rüzgâr tarafından çöken kum tepeleri altında.
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Bu olaylar hakkında ise ‘Permafrost’ (Donmuş toprak) adı verilen doğa olayının yaşanılarak kumun serbest kaldığı düşünülüyor
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Ayrıca köye, ne yol ne de demiryolları bağlı değil.
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Köyün dışına ulaşım gemi veya hava yoluyla yapılırken köyde 650 metrelik bir pistten oluşan sivil bir havaalanı var.