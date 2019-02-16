Kraliçeye düğün hediyesi olarak verilen kasaba

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Kale surlarına açılan içi mavi-beyaz seramiklerle kaplı bir kapı karşılıyor ziyaretçileri. O kapının ardında kırmızı kiremitli evler, taş sokaklar, begonvil ve sarmaşıklarla dolu bir Ortaçağ kasabası var. Öyle kıymetli ki; zamanın kralı sevdiği kadınla evlenebilmek için ona bu kasabayı hediye etmek zorunda kalmış. İşte kraliçeye düğün hediyesi olarak sunulan Obidos hakkında ilginç bilgiler…
Kale surlarına açılan içi mavi-beyaz seramiklerle kaplı bir kapı karşılıyor ziyaretçileri. O kapının ardında kırmızı kiremitli evler, taş sokaklar, begonvil ve sarmaşıklarla dolu bir Ortaçağ kasabası var. Öyle kıymetli ki; zamanın kralı sevdiği kadınla evlenebilmek için ona bu kasabayı hediye etmek zorunda kalmış. İşte kraliçeye düğün hediyesi olarak sunulan Obidos hakkında ilginç bilgiler…
Obidos Portekiz’in başkenti Lizbon’a yaklaşık 85 kilometre uzaklıkta. Bağlar, meyve bahçeleri, zaman zaman virajların ardından göze çarpan yel değirmenleriyle dolu manzara sayesinde 85 kilometrenin nasıl geçtiğini anlamıyor insan.
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Kraliçeye düğün armağanı verilen kasaba: Obidos… Bir tepenin üzerine kurulmuş küçük bir kasaba… 12 bin nüfusa sahip.
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Kasabanın girişinde mavi-beyaz seramiklerle kaplı bir ana kapı var. O kapıdan geçip kasabayla tanışmaya hazırlanırken akerdeon sesleri karşılamıştı beni.
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Nadir rastlanan bir tesadüf olduğunu düşündüm ama değilmiş, yılın çok büyük bir bölümünde o kapıda akerdeonuyla Obidos ziyaretçilerine eşlik eden bir sokak müzisyeni oluyor.
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Obidos ismi Latincede korunaklı şehir anlamına geliyor.
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Ana kapıdan geçer geçmez, kasabaya neden bu ismin verildiğini anlıyorsunuz.
Merdivenleri çıkıp surların üzerine tırmandığınızda kasabayı tüm detaylarıyla izlemeniz mümkün…
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Özellikle kuş bakışı manzara fotoğrafı sevenler için ideal nokta burası.
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Ancak surların şehre bakan kısmında duvar olmadığını ve özellikle kalabalık zamanlarda çocuklarla tırmanmanın tehlike içerdiğini söylemeden geçemeyeceğim.
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Obidos’un ana caddesinin adı Rua Dirieita.
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Burası sadece 500 metre uzunluğunda bir cadde ama her adımında rengârenk restoran, hediyelik eşya mağazası ve kafeyle karşılaşacağınız için sokağı başta sona yürümek için bir saatten fazla ayırmanızı tavsiye ederim.
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Trafiğe kapalı, Arnavut kaldırımlı Rua Dirieita’da mağaza ya da restoran olmayan binalar yerlilerin yaşadığı ya da pansiyon olarak kullanılan evler.
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Binaların pek çoğu beyaz badanalı, en fazla üç katlı ve çoğu sarmaşık ve begonvillerle çevrelenmiş.
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Bu beyaz binaların çoğunda ikinci renk olarak sarı ve mavinin kullanıldığını göreceksiniz.
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Bunun tek nedeni kasabaya çok yakışması değil, aynı zamanda bu renklerin Obidos bayrağının ana renkleri olması.
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Kasabanın kendine özgü bir likörü var: Ginjo do Obidos...
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Özellikle vişneli içecekleri sevenler için tavsiye edebilirim.
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Fiyatları da uygun; 3-4 Euro. Kasaba kendisini her türlü sevdiriyor ancak hikâyesini bilenlerin daha çok etkileneceğinden eminim.
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Obidos 1148 yılında Portekiz’in ilk Kralı I. Alfonso Henriques tarafından Araplar’dan alınmış.
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Kral Dinis ise 1282 yılında Aragon’lu Izabelle ile burada evlenmiş.
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Düğünün bu kasabada yapılma nedeni, Izabelle’nin evlenmek için bu kasabaya sahip olmayı şart koşmuş olması…
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Diğer bir deyişle Kral bu kasabayı Kraliçe’ye düğün hediyesi olarak vermiş.
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Kraliçe küçük bir tepe üzerine kurulu kasabayı o kadar beğenmiş ki, kasabayı ‘taç üzerinde bir mücevher’ olarak tanımlamış.
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Ben Kraliçe’ye hak verdim, umarım siz de en kısa zamanda Obidos yollarına düşüp Kraliçe’nin doğru söyleyip söylemediğine bizzat kendiniz bakarsınız.