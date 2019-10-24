Konya'nın ilginç 'sanatçı köyü'! Sade mimarisi ve huzurlu ortamıyla göz kamaştırıyor...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Yönetmen ve yapımcı Mehmet Taşdiken'in öncülüğünde, şehir yaşamının stresinden, beton binalardan uzaklaşmak amacıyla Konya'nın Hüyük ilçesine kurulan, birçok sanatçının da evinin bulunduğu Sonsuz Şükran Köyü'ne ilgi artıyor.
Anadolu Ajansı | Fotoğraflar: AA, İHA, DHA
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Hüyük ilçesinde, modacı Cemil İpekçi, yönetmen Orhan Oğuz, sosyolog Prof. Dr. Nilüfer Narlı, oyuncu Nilüfer Açıkalın'ın yanı sıra birçok ünlü ismin evinin bulunduğu köy, sunduğu doğal ve huzurlu ortam nedeniyle yoğun ilgi görüyor.
Anadolu Ajansı | Fotoğraflar: AA, İHA, DHA
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30 kerpiç evin bulunduğu köyde, yeni kerpiç evler de inşa ediliyor.
Anadolu Ajansı | Fotoğraflar: AA, İHA, DHA
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Başta İstanbul olmak üzere, şehir merkezlerindeki beton binalar arasında süren hayatlarına, ara veren sanatçılar, en fazla iki katlı toprak evlerin yer aldığı, doğal ortamıyla göz kamaştıran köyde stresten uzak yaşam sürüyor.
Anadolu Ajansı | Fotoğraflar: AA, İHA, DHA
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Sonsuz Şükran Köyü’nün kurucusu Taşdiken, AA muhabirine yaptığı açıklamada, köydeki ev sayısının yakın zamanda 51'e ulaşacağını söyledi.
Anadolu Ajansı | Fotoğraflar: AA, İHA, DHA
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Taşdiken, 10 yıl önce ilginin her geçen gün arttığını belirterek, "Şu anda köyümüzde 30 evimiz var. Bu kerpiç yapıların sayısını, 51'e çıkarmayı planlıyoruz.
Anadolu Ajansı | Fotoğraflar: AA, İHA, DHA
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Bu topraklara Türkiye’nin değişik yerlerinden, özellikle İstanbul’dan 21 kültür ve sanat insanı daha getiriyoruz. Buradan Konya’ya aşağı yukarı 90 kilometre mesafe var.
Anadolu Ajansı | Fotoğraflar: AA, İHA, DHA
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Yol çok güzel ve bir saatte Konya merkezden buraya gelinebiliyor. Beyşehir Gölü'ne 5 kilometre mesafemiz var.
Anadolu Ajansı | Fotoğraflar: AA, İHA, DHA
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Son zamanlarda giderek artan bir ziyaretçi ilgisi var ve bu katlanarak büyüyor. Türkiye'nin başka başka yerlerinden insanlar merak edip yöreye geliyor.
Anadolu Ajansı | Fotoğraflar: AA, İHA, DHA
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Geldikleri yerlerde hep kendi hatıralarını, nenelerini, dedelerini, çocukluklarını arıyorlar. Bu bizi de duygulandırıyor doğrusu." ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı | Fotoğraflar: AA, İHA, DHA
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"Burayı para kazanma niyetiyle yapmadık" Köyü kurarken hem doğal ortam özlemini gidermeyi hem de Anadolu'nun kültürüne sahip çıkmayı amaçladıklarını anlatan Taşdiken, insanların popüler, alışılmış ve fabrikasyon düşüncelerden sıyrılmak istediğine dikkat çekerek, kalıplaşmış durumların dışına çıkmak gerektiğini savundu.
Anadolu Ajansı | Fotoğraflar: AA, İHA, DHA
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Toprak ve doğanın gücüne inandığını söyleyen Taşdiken, şöyle devam etti:
Anadolu Ajansı | Fotoğraflar: AA, İHA, DHA
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"Turizm, kültür deyince akıllara sıradan, kalıplaşmış şeyler geliyor ama toprağınıza, kültürünüze, tarihinize sadakatiniz varsa ve zihninizi de biraz yenilikçi olmaya zorlarsanız, bu değerlerin tüm insanlık tarafından çok önemsendiğini, çok değerli bulunduğunu, görülmek istendiğini göreceksiniz.
Anadolu Ajansı | Fotoğraflar: AA, İHA, DHA
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Biz burada bir turizm alanı açıp para kazanma niyetiyle yapmadık burayı.
Anadolu Ajansı | Fotoğraflar: AA, İHA, DHA
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Burada birinci amacımız, tarihimizi ve kültürümüzü yaşatabilecek bir alan yaratmak, köy yaşamıyla şehrin gürültüsünden, hava kirliliğinden, stresinden uzaklaşmak.
Anadolu Ajansı | Fotoğraflar: AA, İHA, DHA
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Fakat ilerleyen süreçte birkaç tane turistik işletmeyle bölgenin turizmde güçlenmesini, kültürünün, tarihinin yaşatılmasını sağlayabiliriz."
Anadolu Ajansı | Fotoğraflar: AA, İHA, DHA
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Şükran Köyü'nü kurdukları günden bu yana yerleşim merkezinde düzenledikleri çeşitli festival, etkinlik ve faaliyetler düzenlediklerini dile getiren Taşdiken, sanatçılarla köylüleri bir araya getirmeye devam etmek istediklerini vurguladı.