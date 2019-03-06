Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Koca şehri yuttu! Her yıl 5 metre büyüyor, bilim insanlarını da çok şaşırttı...
Fransa’nın Aquitaine Bölgesi’nde, dünyanın düz olduğuna inanabileceğiniz mucizevi bir yer var. Gironde departmanına bağlı Arcachon Koyu’nun güneyindeki ‘Dune du Pyla’ diğer bir deyişle kum tepesi, Atlantik Okyanusu sahilinde... Her geçen gün büyüyor ve koca şehri yuttu!
Fransa’nın Aquitaine Bölgesi’nde, dünyanın düz olduğuna inanabileceğiniz mucizevi bir yer var. Gironde departmanına bağlı Arcachon Koyu’nun güneyindeki ‘Dune du Pyla’ diğer bir deyişle kum tepesi, Atlantik Okyanusu sahilinde... Her geçen gün büyüyor ve koca şehri yuttu!
Hürriyet Seyahat / Fotoğraflar: Alamy
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Batı Fransa’daki Arachon Koyu, Avrupa’nın Büyük Sahra Çölü oldu.
Hürriyet Seyahat / Fotoğraflar: Alamy
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Atlantik kıyısındaki La Dune de Pyla, 17. yüzyılda başlayan gizemli doğa olayı yüzünden bugün tamamen kum altında kaldı.
Hürriyet Seyahat / Fotoğraflar: Alamy
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Maksimum yüksekliği, deniz seviyesinin 117 metre üzerinde olan kum tepesi her yıl 5 metre yükseliyor.
Hürriyet Seyahat / Fotoğraflar: Alamy
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Üç kilometre uzunluğunda, 500 metre genişliğinde ve 100 metre yüksekliğindeki bu kum tepesi Sahra Çölü’nde değil, Avrupa’nın göbeğinde, Fransa’nın batı sahilinde yer alıyor.
Hürriyet Seyahat / Fotoğraflar: Alamy
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Batı Atlantik rüzgârlarının kıyıya halen kum yığmasıyla, yılda beş metre yol alıyor.
Hürriyet Seyahat / Fotoğraflar: Alamy
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Geçen yüzyıldan bu yana kum yığınının hacmini ikiye katladığı tahmin ediliyor.
Hürriyet Seyahat / Fotoğraflar: Alamy
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Kumul her geçen gün ormanı da işgal etmeye devam ediyor.
Hürriyet Seyahat / Fotoğraflar: Alamy
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Bu olağandışı manzara, tabii ki burasını en çok ziyaret edilen mekanlardan biri haline getirmiş.
Hürriyet Seyahat / Fotoğraflar: Alamy
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Doğanın bir tuhaflığı olarak görülen Büyük Pyla Kumulu, Avrupa’nın en büyük kum tepesi.
Hürriyet Seyahat / Fotoğraflar: Alamy
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Atlas Okyanusu kıyısındaki La Teste-de-Buch’ta bulunan bu tepe aradan geçen yıllarda o kadar büyüdü ki şu an 60 milyon metreküp kumdan oluşuyor.
Hürriyet Seyahat / Fotoğraflar: Alamy
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Okyanustan esen rüzgarların etkisiyle kum tepesi her yıl beş metre kadar hareket ediyor.
Hürriyet Seyahat / Fotoğraflar: Alamy
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Bu nedenle çevresindeki yollar ve evler kumlar altında kalıyor.
Hürriyet Seyahat / Fotoğraflar: Alamy
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Nazilerin İkinci Dünya Savaşı sırasında koruma amaçlı olarak diktirdiği ve “Atlantik Duvarı” denen ormanlar da bu olaydan büyük zarar görüyor.
Hürriyet Seyahat / Fotoğraflar: Alamy
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Mesela, 1928 yılında Bordeauxlu bir aile bu tepenin eteğine bir ev inşa etmeye karar vermiş, ancak iki yıl içinde kumlar evi istilaya başlamış.
Hürriyet Seyahat / Fotoğraflar: Alamy
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1936’da ise bina tamamen ortadan kaybolmuş.
Hürriyet Seyahat / Fotoğraflar: Alamy
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Bu dev kumul çoğu çevreciler tarafından Avrupa’nın çöle döneceği tezine de konu edildi.
Hürriyet Seyahat / Fotoğraflar: Alamy
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Hatta rüzgarla birlikte kumulun yavaş yavaş hareket ederek şehirleri bile yutacağı iddia edildi.
Hürriyet Seyahat / Fotoğraflar: Alamy
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Bilim insanları Pyla de Dune’nin nasıl oluştuğu konusunda tam bir açıklama yapamıyor.
Hürriyet Seyahat / Fotoğraflar: Alamy
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Bilim insanları burasının sürekli esen rüzgarla oluştuğunu savunsa da, bu kadar kumun nereden ve nasıl geldiğine bir açıklama getiremiyorlar.
Hürriyet Seyahat / Fotoğraflar: Alamy
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Bilim insanları tam olarak durumu açıklayamasa da burası Fransa turizmine önemli bir artı kazandırıyor.
Hürriyet Seyahat / Fotoğraflar: Alamy
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Çünkü turistler için bu bölge açıklanamayan bu oluşumundan dolayı en çok ziyaret edilen yerlerden biri haline geldi.