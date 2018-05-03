Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Koca kıta ikiye mi bölünüyor? Bilim insanlarını da şaşırttı...
Etiyopya'da oluşan dev yarığın ardından Kenya'da da oluşan dev yarık yerel halkın iyice korkmasına neden oldu. Konuya ilişkin inceleme yapan uzmanlar ise bu durumun devam edeceğini tahmin ediyor. Eğer uzmanların yaptığı bu tahmin doğru çıkarsa dünya haritasının yeniden çizilmesi gerekiyor. Hatta bilim insanları bunun Afrika kıtasının ikiye bölünme sürecinin başlangıcı olabileceği değerlendirmesinde bulunuyor. İşte detaylar…
Etiyopya'da oluşan dev yarığın ardından Kenya'da da oluşan dev yarık yerel halkın iyice korkmasına neden oldu. Konuya ilişkin inceleme yapan uzmanlar ise bu durumun devam edeceğini tahmin ediyor. Eğer uzmanların yaptığı bu tahmin doğru çıkarsa dünya haritasının yeniden çizilmesi gerekiyor. Hatta bilim insanları bunun Afrika kıtasının ikiye bölünme sürecinin başlangıcı olabileceği değerlendirmesinde bulunuyor. İşte detaylar…
Fotoğraflar: Forbes, BBC, Disclose.tv, National Post, National Geographic
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Etiyopya’da bulunan Afar Çölü’nde yaşanan depremin ardından oluşan yarık büyük bir korkuya neden olmuştu.
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Yer altı volkanik hareketleri göz önüne alan uzmanlar yaptıkları inceleme neticesinde Doğu Afrika’nın ana karadan kalıcı olarak ayrılacağı ve Afrika’nın doğusunda yeni bir kıtanın oluşacağı kanaatine varmıştı.
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Kenya’da gerçekleşen yeni bir deprem ve oluşan yarıkta adeta araştırmacıların tahminini doğruladı.
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Gerçekleşen deprem sonrası Maai Mahiu-Narok otoyolu üzerinde 50 metre derinliğinde, 20 metre genişliğinde ve 700 metre uzunluğunda oluşan yarık, kara parçasının yavaş yavaş koptuğunu gösteriyor.
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Bu durum karşısında korkan yerli halk, ne olup bittiği hakkında bilgi sahibi olmak istiyor.
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Yapılan araştırmalara da bakıldığında milimetre milimetre Afrika kıtasında kopan parça, yakın gelecekte yeni bir kıta, yeni bir okyanus oluşmasına neden olacak gibi görünüyor.
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Daily Nation’un Youtube kanalındaki videoya göre, dev çatlak bilim insanları tarafından Afrika ikiye bölünmesi sürecinin başlangıcı olabileceği şeklinde yorumlandı.
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Buna göre, kıta 50 milyon yıl sonra iki parçaya ayrılabilir.
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Kıta ikiye bölünebilir Bilim insanları Kenya'da oluşan çatlağı, Afrika kıtasının ikiye bölünmesi olarak yorumluyor.
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Londra Üniversitesi'nde görevli doktora sonrası araştırmacısı Lucia Perez Diaz'ın the Conversation için kaleme aldığı makalesinde Afrika kıtasında yaşanan çatlak vakasını açıkladı.
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Dünya sürekli olarak değişen bir gezegen. Birçok değişiklik o kadar küçük ki bunları fark etmek son derece zor.
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Plaka tektoniği ise bunun en iyi örneklerinden biri.
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Fakat Afrika kıtasında yaşanan çatlak vakası bunun biraz daha hızlandırılmış bir versiyonu…
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Buna göre, kıta 50 milyon yıl sonra iki parçaya ayrılabilir yorumunda bulunuluyor.
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Çatlak nasıl oluşuyor? Dünyanın litosfer tabakası birçok tektonik plakaya bölünmüş durumda.
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Statik olmayan bu plakalar birbirlerine doğru ya da aksi yönde değişken hızlarla hareket ediyor.
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Bu hareket mekanizmasına neyin yol açtığı konusu hâlâ tartışılıyor.
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Fakat astenosferdeki taşınım dalgaları ve plakalar arasındaki sınırlarda oluşan gücün bu durumu ortaya çıkardığı düşünülüyor.
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Bu güç yalnızca plakaları hareket ettirmekle kalmıyor ve ayrıca plakaların parçalanmasına sebep oluyor ve böylece ortaya çatlaklar çıkıyor.