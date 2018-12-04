Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Koca kasabada tek başına yaşıyor! Kendi kendine vergi veriyor, hatta...
Gelişen teknoloji, hızla artan şehirleşme ve gündelik koşuşturmalar nedeniyle insanların daha sakin, daha doğal yerlere olan özlemi her geçen gün artıyor. Tüm stresinden uzaklaşmak isteyenlerin aklına ise köyler geliyor. Yalnız bu listemizdeki köyler biraz ilginç… Çünkü hepsinde bir kişi yaşıyor ve her birinin hikâyesine çok şaşıracaksınız.
Gelişen teknoloji, hızla artan şehirleşme ve gündelik koşuşturmalar nedeniyle insanların daha sakin, daha doğal yerlere olan özlemi her geçen gün artıyor. Tüm stresinden uzaklaşmak isteyenlerin aklına ise köyler geliyor. Yalnız bu listemizdeki köyler biraz ilginç… Çünkü hepsinde bir kişi yaşıyor ve her birinin hikâyesine çok şaşıracaksınız.
Fotoğraflar: Alamy
Hürriyet Seyahat
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Monowi / ABD Amerika Birleşik Devletleri’nin Nebraska eyaletine bağlı olan Monowi kasabası dünyanın en küçük nüfuslu yerleşkesi olarak kayıtlara geçti.
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1930’ların başında yaklaşık 120 kişilik bir nüfusa sahip olan Monowi’de bugün yalnızca bir kişi yaşıyor.
Hürriyet Seyahat
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2000 yılı nüfus sayımına göre kasabada sadece Rudy ve Elsie Eiler çifti burada yaşıyordu, ta ki Elsie’nin kocası Rudy 2004 yılında ölene dek.
Hürriyet Seyahat
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2004 yılından beri Monowi’de tek başına yaşan Elsie kendi kendisine vergi ödüyor.
Hürriyet Seyahat
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Kasabanın Belediye Başkanı, polisi, itfaiyecisi kütüphanecisi, marketi ve esnafı olan Elsie kendinden vergi almayı ihmal etmiyor.
Hürriyet Seyahat
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Nebraska Valiliği’ne yazı yazıp Monowi’nin bir ucundan bir ucuna kasabayı aydınlatan dört adet sokak lambası için ödenek istemişliği bile var.
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Toplam yüz ölçümü 0,54 kilometrekare olan tek kişilik kasabada ayakta kalan tek ev Elsie’ye ait.
Hürriyet Seyahat
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1967 yılında postanesi kapanmış. 1930’lu yıllarda nüfusu 150 olan bu köy, genç nüfusu büyük şehirlere kaptırmış. 2000’deki nüfus sayımına göre köyde yaşayan kişi sayısı iki.
Hürriyet Seyahat
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Elsie, Monovi’nin dokusunu bozmak için yeni bir bina yapmak istemiyor.
Hürriyet Seyahat
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Monowi Kilisesi'nde bulunan haftalık etkinlik panosundaki son duyuru 1960 yılına ait.
Hürriyet Seyahat
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PhinDeli Town Buford / ABD ‘Buford’ olarak bilinen bu küçük yer Amerika’nın Wyoming eyaletine bağlı... 2400 metre rakımda, Interstate 80 yolu üzerinde yer alıyor.
Hürriyet Seyahat
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Kentin ismi Amerikan Sivil Savaşı’nda görev yapmış General John Buford’u onurlandırmak için Buford olarak konulmuş. 1866 yılında kurulan köy esasında demiryolu bölgesi olarak kurulmuş ve yaklaşık 2000 nüfusu varmış.
Hürriyet Seyahat
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1900’lü yıllarda postane kurulmuş, 2004 yılında postane kapanmış. Don Sammons, 1980 yılında eşi ve oğlu ile birlikte buraya yerleşmiş. 1992 yılında ise burayı komple satın almış.
Hürriyet Seyahat
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1995 yılında eşi vefat etmiş, 2007 yılında da oğlu buradan taşınmış. Zaman zaman yedi ayrı aile yerleşmiş, ayrılmış. 2013’de Vietnamlı yeni sahibi kenti satın aldığında ismini ‘PhinDeli Town Buford’ olarak değiştirmiş. 2013’deki sayımda Buford’un nüfusu birdi…
Hürriyet Seyahat
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Cass / YENİ ZELANDA Yeni Zelanda’nın Canterbury bölgesindeki bu kasabanın tek sakini Barrie Drummond. Tranzscenic demiryolu şirketi için çalışıyor.
Hürriyet Seyahat
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Buradan geçen tren kasabada duruyor ancak neden durduğu da öte yandan merak konusu, çünkü kalınacak yer de yok, yemek yiyecek yer de…
Hürriyet Seyahat
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Yani özetle bir turist ya da gezgin olarak burada pek işiniz olmaz. 1910 yılında 300 tane evin olduğu kasabada bugün bu demir yolu ofisi ve birkaç tane de tatilci evi kalmış.
Hürriyet Seyahat
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Rochefourchat / FRANSA Fransa Alpleri’nde yer alan bu komün köyünde yalnızca barakadan çevrilme tek bir ev bir de eski kalenin kalıntıları var. Köyde yalnızca 38 yaşındaki Jean-Baptiste Le Moyne de Martigny yaşıyor.
Hürriyet Seyahat
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Tomioka / JAPONYA 55 yaşındaki Naoto Matsumura, Tomioka’nın tek sakini… Fukushima nükleer enerji santrali patlamasının ardından ‘sınırlanmış bölge’ içinde bulunan bir hayalet kasabada yalnız başına yaşıyor.
Hürriyet Seyahat
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Hatırlanacağı gibi 11 Mart 2011'de meydana gelen bir deprem ve ardından tsunami ile her yer harabeye dönmüş, bu yetmezmiş gibi çevredeki yüksek seviyeli nükleer santrallerin yarattığı tehlike yüzbinlerce insanın tahliye edilmesine neden olmuştu.
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Tomioko bu olayların ardından en tehlikeli bölgelerden biri ilan edilmiş.
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Matsumara da o sıra kasabasını terk etmiş ama birkaç yıl sonra geri dönüp önce araziyi yeniden verimli hale getirmeye çalışmış ardından ise bir yerel mezarlık inşa etmiş.
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Bir zamanlar 16 bin kişinin yaşadığı kasabada su ve elektrik almadan yaşayan Matsumara bir bakıma tek başına yıkımın yaralarını sarmaya çalışıyor.
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Oil Springs / ABD Amerika’nın New York eyaletine bağlı bu kasabanın hikâyesi çok çalkantılı. İşin içine yerliler, petrol ve şifalı sular girince tahmin edebilirsiniz. Bu alan tarih boyunca bir türlü paylaşılamayan yer olmuş. 2010 sayımına göre yalnızca bir kişi yaşıyor.
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Picher / ABD Ghost Town yani hayalet şehir olarak anılmakta olan Picher, Amerika’nın Oklahoma eyaletine bağlı.
Hürriyet Seyahat
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Çevredeki maden ocaklarından kaynaklı çinko zehirlenmesi ve tornadonun da kenti vurmasıyla insanlar yavaş yavaş kentten ayrılmışlar.
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Gross / ABD Nebraska eyaletine bağlı bu köyde bir çift yaşıyor.
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Bonanza / ABD Bir maden şehri olarak kurulan Bonanza, Amerika’nın Utah Eyaletinde bulunuyor.
Hürriyet Seyahat
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Şu an şehirde Mark Perkovich adlı bir kişi yaşıyor.