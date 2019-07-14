Kleopatra Adası artık Selfıe Adası

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Marmaris veya Datça’da tatil yapmayı alışkanlık haline getirmiş biri olarak o tabelayı her gördüğümde ayağımı gaz pedalından çekmişimdir. Ama Sedir Adası’nı (Kleopatra Adası) gösteren ok yönüne direksiyonu hiç çeviremedim. Ertelemek için hep bir nedenimiz oldu. Bu yıl kararlıydık.
2 bin yıl önce, Kraliçe Kleopatra’nın taa Mısır’dan gelip komutan Antonius ile buluştuğu ada için biz de bir günümüzü ayırdık...
Bülent DEMİR | Fotoğraflar: Bülent Demir, Alamy
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Marmaris-Muğla yolunun 12. km.’sinde tabelanın gösterdiği yöne saptık. Zengin kahvaltı ya da yerel lezzetler vaat eden lokantaların arasından kıvrılan yeşil yol, önce Çamlı Köy’e uğradı ama mola vermeden iskeleye yöneldik. Çam ağaçlarıyla çevrelenmiş dar yol, geniş kumlukta noktalandı. Azmakbaşı’nın denizle kavuştuğu deltada yer alan iskeledeki motorlar Sedir Adası’na hareket için hazırdı.
Bülent DEMİR | Fotoğraflar: Bülent Demir, Alamy
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Gidiş-dönüş 30’ar lira ödedikten sonra kaptanımız motoru maviliklere sürdü.
Bülent DEMİR | Fotoğraflar: Bülent Demir, Alamy
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Sol yanımızdaki yeşilin, sağ yanımızda mavinin elli tonu... Sadece motorun sesi ve Gökova Körfezi...
Bülent DEMİR | Fotoğraflar: Bülent Demir, Alamy
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Yaklaşık yarım saat sonra ada göründü. Yeşillikler içinde ama adaya adını veren sedir ağaçları artık yok.
Bülent DEMİR | Fotoğraflar: Bülent Demir, Alamy
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Akyaka’dan hareket eden erkenci gezi teknelerinden birkaçı iskeleye yanaşmış bile. Sedir ya da Kleopatra Adası, Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı Açıkhava Müzesi statüsünde ören yeri.
Bülent DEMİR | Fotoğraflar: Bülent Demir, Alamy
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Bu nedenle giriş ücretli; 30 lira. Müzekart da geçerli. Adanın kayalıkları üzerinde inşa edilen ahşap yol rahat yürüyüş sağlıyor. İlk dönemeçten sonra Kleopatra ile anılan görkemli plaj karşımızda.
Bülent DEMİR | Fotoğraflar: Bülent Demir, Alamy
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Kumlara basmak yasak! Manzara ilginç. Plajın altın sarısı küçük kumsalı bomboş. Açıktan koyuya turkuvaz deniz ise tıklım tıklım.
Bülent DEMİR | Fotoğraflar: Bülent Demir, Alamy
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Kulaç atanların sayısı az. Sanal âlemin kraliçe ve kralları fotoğraf çekimiyle meşgul. Denizde hemen herkes beline kadar derinlikte ayakta; ellerde cep telefonları, selfie çubukları..
Bülent DEMİR | Fotoğraflar: Bülent Demir, Alamy
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Kumsal boş çünkü adaya özgü kumlar koruma altında, ayak basmak bile yasak. Altın renkli kumların Kleopatra ve Antonius’un burada buluşmaları onuruna gemilerle Mısır’dan taşındığı inanışı yaygın.
Bülent DEMİR | Fotoğraflar: Bülent Demir, Alamy
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Bilim insanları kumların kalkerli yapıdan oluştuğuna ilişkin çalışmayı ortaya koysa da Kleopatra efsanesi adayı daha ilgi çekici kılıyor.
Bülent DEMİR | Fotoğraflar: Bülent Demir, Alamy
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Antik kalıntılar Koyda serinledikten sonra ücretsiz şezlongları terk etmeyenler var ama Sedir Adası ziyaretçilerine antik zenginlikler de sunuyor. Tarihi 2 bin 500 yıl önceye giden Kedreai ya da Cedreae Antik Kenti’nde iz sürmek için rahat ayakkabı, şapka, güneş gözlüğü ve su önlemi almayanlar zorlanır.
Bülent DEMİR | Fotoğraflar: Bülent Demir, Alamy
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Karia kökenli ada, uzun yıllar Rodos hâkimiyetinde kalmış. Ayakta kalan kalıntılar ise daha çok Bizans dönemine ait. 2 bin 500 kişilik tiyatro sağlam durumda, sırtını yamaca yaslamış, sahnesinde ise Gökova...
Bülent DEMİR | Fotoğraflar: Bülent Demir, Alamy
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Kedrai’nin yüzyıllar boyunca birbirine eklenmiş uygarlıklarından kalan surlar, tapınaklar ve yaşam alanlarına ait kalıntılar kentin zenginliğini yansıtıyor. Buralara ulaşmak içinse zorlu patikaları aşmak gerekiyor.
Bülent DEMİR | Fotoğraflar: Bülent Demir, Alamy
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Antik turu tamamlayıp döndüğümüzde plaj yükünü almış, sıcaksa iyice bastırmıştı. Çamlı’ya hareket eden ilk teknelerden birine kendimizi attık. Karaya çıktıktan sonra buraya gelirken Azmakbaşı’nda gördüğümüz lokantalardan birinde mola verdik.
Bülent DEMİR | Fotoğraflar: Bülent Demir, Alamy
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Derenin kıyısındaki masamızda yerel lezzetleri atıştırırken fırından yeni çıkmış köy ekmeğini kaplumbağalarla, ördeklerle paylaştık.
Bülent DEMİR | Fotoğraflar: Bülent Demir, Alamy
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Yorgunluğumuzu attık, belleğimizde Sedir Adası’nın güzellikleri kaldı.