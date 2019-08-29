Kızılçamların arasında gizlenmiş güzel

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Hiç el değmemiş ve çamların arasına adeta kendini gizlemiş bu koyun adı Korsan. Bir tarafı Adrasan, bir tarafı Olimpos, biraz yukarısında da Gelidonya Feneri ile çevrili Korsan KoyuAntalya’nın saklı cennetlerinden biri. Doğası ve denizinin rengiyle harika bir koy. Henüz bir işletme yok. Kalabalığın dağıldığı ancak yaz mevsiminin en güzel haliyle hala devam ettiği eylül için güzel bir rota. İşte detaylar…
Hiç el değmemiş ve çamların arasına adeta kendini gizlemiş bu koyun adı Korsan. Bir tarafı Adrasan, bir tarafı Olimpos, biraz yukarısında da Gelidonya Feneri ile çevrili Korsan Koyu Antalya’nın saklı cennetlerinden biri. Doğası ve denizinin rengiyle harika bir koy. Henüz bir işletme yok. Kalabalığın dağıldığı ancak yaz mevsiminin en güzel haliyle hala devam ettiği eylül için güzel bir rota. İşte detaylar…
Fotoğraflar: Nurgül Büyükkalay, Alamy
Nurgül BÜYÜKKALAY / Instagram:@nurgulbuyukkalay
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Antalya sahilleri yaz mevsiminde dolup taşsa da hala sakinliğini koruyan keşfedecek cennet köşeleri var. Yan yana dizilmiş şezlonglarla dolu kalabalık plajları hiç bir zaman sevemedim. Bir de yüzeceğim su berrak olmalı.
Nurgül BÜYÜKKALAY / Instagram:@nurgulbuyukkalay
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Bu da beni daha bakir sahiller ve koylar keşfetmeye teşvik etti. Özellikle Antalya’dan Fethiye’ye kadar uzanan sahil şeridi boyunca çok sayıda bakir koy var.
Nurgül BÜYÜKKALAY / Instagram:@nurgulbuyukkalay
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Bunların arasında öyle bir koy var ki, gidip de dönmek istemeyeceğiniz güzellikte. Hatta daha önce hiç çadır kurup kamp yapma deneyiminiz yoksa bile mavisiyle, yeşiliyle bu manzara sizi hemen kamp kafasına sokabilir.
Nurgül BÜYÜKKALAY / Instagram:@nurgulbuyukkalay
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Peki neden Korsan adı verilmiş bu koya? Bir rivayete göre koyun yakınlarındaki Gelidonya burnunda ters girdaplı akıntılar olurmuş. Ticaret gemileri ve kaçakçılar akıntıya istemsiz kapılıp doğal liman vazifesi gören bu koya doğru sürüklenirlermiş.
Nurgül BÜYÜKKALAY / Instagram:@nurgulbuyukkalay
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Sonrasında buradaki korsanların kucağına düşerlermiş. Bu nedenle Korsan Koyu adını almış ve fırtınalardan etkilenmediği için gemilerin sığındığı korunaklı bir koy olarak kalmış. Piri Reis, 1521 yılında yazdığı kitapta Korsan Koyu’ndan Karaöz Koyu olarak bahsediyor.
Nurgül BÜYÜKKALAY / Instagram:@nurgulbuyukkalay
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Korsan Koyu’nda yaz-kış kamp kuran arkadaşım bu koyun güzelliğini öve öve bitiremeyince hemen düştük yollara. Kaş tarafından geldiğimiz için Kumluca ilçesine varmadan koyun bağlı olduğu Karaöz Köyü’ne doğru yol aldık.
Nurgül BÜYÜKKALAY / Instagram:@nurgulbuyukkalay
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Gidilen yol dar ve rampalı ancak yol boyunca manzara nefes kesici. Bir tarafımız çam ağaçları bir tarafımız alabildiğine Akdeniz. Yolda ara ara durduk ve tertemiz havasını içimize çekip tüm manzarayı adeta kucakladık.
Nurgül BÜYÜKKALAY / Instagram:@nurgulbuyukkalay
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Önce Karaöz Köyü’ne vardık. Köyden 10 dakika gittikten sonra kızılçamların arasında tüm sakinliğiyle oturan Korsan Koyu karşıladı bizi. Hemen kendimizi berrak sularına bıraktık.
Nurgül BÜYÜKKALAY / Instagram:@nurgulbuyukkalay
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Koyda Karaöz Köyü’nden gelen gençlerle sohbet ettik. Karaözlü Ramazan ve Selman ara ara koya gelip burayı gönüllü temizlediklerini söyledi. Bir de ağaca salıncak kurmuşlar, bize de arkamıza yeşili alıp maviliğe doğru sallanmak düştü.
Nurgül BÜYÜKKALAY / Instagram:@nurgulbuyukkalay
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Korsan Koyu’nda yapabileceğiniz en keyifli şeylerden biri de küçük tekneleriyle gelen balıkçılardan taze deniz balığı alıp pişirmek. Bu lezzeti hiçbir balık restoranında bulamazsınız. Eğer şanslıysanız ve dolunay varsa dolunayda denize girmenin tadına da doyum olmaz.
Nurgül BÜYÜKKALAY / Instagram:@nurgulbuyukkalay
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İster hamağınızı asın, ister çadırınızı kurun, kendinizi koyun bakir doğasına bırakın. Bunun için en iyi zaman kalabalığın dağıldığı ancak yaz mevsiminin en güzel haliyle hala devam ettiği eylül ayı.
Nurgül BÜYÜKKALAY / Instagram:@nurgulbuyukkalay
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Likya Yolu Korsan Koyu, dünyanın en iyi yürüyüş rotalarından biri olan 509 km’lik tarihi Likya yolu noktalarından biri. Likya yolu ülkemizin ilk işaretlenmiş uzun soluklu trekking rotası.
Nurgül BÜYÜKKALAY / Instagram:@nurgulbuyukkalay
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Korsan Koyu’nun da yer aldığı Gelidonya-Adrasan kısmının Likya yolunun en güzel etaplarından biri olduğu söylenir.
Nurgül BÜYÜKKALAY / Instagram:@nurgulbuyukkalay
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Gelidonya Feneri Gelidonya Feneri Korsan Koyu’nun burun kısmında. Burası taşlık burnu olarak da geçiyor. Gelidonya, 227 metre yüksekliği ile Türkiye kıyılarının en yüksek feneri, muhtemelen de en güzeli.
Nurgül BÜYÜKKALAY / Instagram:@nurgulbuyukkalay
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Denizden 3 km içeride kurulmuş. Gelidonya ters akıntılardan dolayı Antalya Körfezi’nin en tehlikeli yeri olarak bilinir. Antik dönemde çok sayıda gemi kayalara sürüklenerek batmış.
Nurgül BÜYÜKKALAY / Instagram:@nurgulbuyukkalay
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Gelidonya burnunun ucuna gittiğiniz zaman Beş Adalar ve Türkiye’nin Maldivleri olarak bilinen Suluada manzarasını görebilirsiniz. Türkiye’nin en güzel manzaralarından birini izlemeye hazır olun.
Nurgül BÜYÜKKALAY / Instagram:@nurgulbuyukkalay
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Korsan Koyu nerede? Koy, Antalya’ya 70 km uzaklıkta. Antalya’nın Kumluca ilçesine bağlı Mavikent Beldesi-Karaöz Köyü sınırları içerisinde yer alıyor. Antalya’dan gelirseniz öncelikle Adrasan yolundan Mavikent yönüne doğru gitmeniz gerekiyor.
Nurgül BÜYÜKKALAY / Instagram:@nurgulbuyukkalay
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Adrasan ve Karaöz birbirine çok yakın mesafede, 10-15 dakikada Karaöz’e ulaşabilirsiniz. Karaöz’den Gelidonya Feneri yolunu takip ettiğiniz zaman yaklaşık 10 dakika yol aldıktan sonra sağınızda göreceksiniz bu sessiz koyu. Düz giderseniz de Gelidonya Feneri yoluna varırsınız.
Nurgül BÜYÜKKALAY / Instagram:@nurgulbuyukkalay
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Adrasan’dan Korsan Koyu’na yürüyerek de gelmek mümkün. Yürümeyi seviyorsanız yeşil ve mavi tonlarıyla müthiş manzaralı bir yol sizi bekliyor.
Nurgül BÜYÜKKALAY / Instagram:@nurgulbuyukkalay
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Adrasan’dan öncelikle Gelidonya Feneri’ne oradan da Korsan Koyuna patika bir yoldan ulaşılıyor. Gelidonya Feneri Korsan Koyu arası ortalama 3 km. Yine burası da Likya yolunun bir parçası.
Nurgül BÜYÜKKALAY / Instagram:@nurgulbuyukkalay
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Konaklama Burada yaz kış kamp kurabilirsiniz. Aynı zamanda Karaöz Köyü ve Korsan Koyu arasında kamp ve pansiyon hizmeti veren işletmeler mevcut. Bunlardan benim bildiklerim şunlar: Karaöz Camping, Furkan Camping, Korsan Camping, Gelidonya Pansiyon ve Sülo Palas Pansiyon.
Nurgül BÜYÜKKALAY / Instagram:@nurgulbuyukkalay
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Korsan Koyu’nda çadırınızı kurmak için yer bulamazsanız koyun 6 km gerisindeki Papaz Koyu’nda da kamp yapabilirsiniz. Korsan, aynı zamanda Adrasan tekne turu duraklarından biri. Adrasan’da konaklayıp buraya günübirlik katılacağınız tekne turu ile de gelebilirsiniz.
Nurgül BÜYÜKKALAY / Instagram:@nurgulbuyukkalay
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Son zamanlarda Korsan Koyu’na gelen kişilerin sayısı arttığı için koy çevre kirliliği ile karşı karşıya. Bu güzel doğayı korumak için lütfen çöplerinizi ve çevredeki çöpleri toplamayı unutmayın.