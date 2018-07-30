'Kıyamet köyü' şöhretinin zirvesine ulaştı

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
YENİBİRİŞ
Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..
YAKALA.CO
yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.
Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.
İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…
yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!
Maya takvimine dayanan kıyamet inanışı nedeniyle ismini 2012'de dünyaya duyuran İzmir'in Selçuk ilçesine bağlı turizm merkezi Şirince'ye yılda 1,5 milyon turist geliyor.
Fotoğraflar: AA, Alamy
AA
SON GÜNCELLEME
2 / 18
Maya takvimine dayanan kıyamet inanışı nedeniyle adını dünyaya duyuran İzmir'in Selçuk ilçesine bağlı Şirince köyü, yılda 1,5 milyon ziyaretçi sayısı ve Uzakdoğulu misafirleriyle önemli turizm merkezlerini geride bıraktı.
AA
SON GÜNCELLEME
3 / 18
Geçmişi milattan sonra 5. yüzyıla dayanan Şirince'de yaşayan halkın buradaki güzelliklerin bilinmemesi için köylerine "Çirkince" adını verdiği rivayet ediliyor.
AA
SON GÜNCELLEME
4 / 18
Bir zamanlar bin 800 hanenin yaşadığı köyün nüfusu Kurtuluş Savaşı yıllarında bir hayli azaldı. Köye, 1924'ten sonra mübadeleyle Yunanistan'dan gelen Türkler yerleştirildi.
AA
SON GÜNCELLEME
5 / 18
Efes Antik Kenti, Meryem Ana ve Kuşadası Limanı'na yakınlığı nedeniyle zaman zaman yabancı turistlerin ziyaret ettiği Şirince çok fazla ön plana çıkmadı.
AA
SON GÜNCELLEME
6 / 18
Köy, kendilerini "Mavi Enerji Grubu" olarak adlandıran bir grubun 21 Aralık 2012'de sonlanan Maya takvimine göre kıyametin kopacağı ve bundan sadece Şirince ile Fransa'nın Bugarach köyünün etkilenmeyeceği inanışı nedeniyle dünyanın ilgi odağı haline geldi.
AA
SON GÜNCELLEME
7 / 18
Kültür ve Turizm Bakanlığınca da yurt dışında tanıtılan Şirince, beklediği ilgiye "kıyamet günü"nün ünüyle yavaş yavaş ulaştı.
AA
SON GÜNCELLEME
8 / 18
Öyle ki Şirince'yi son dönemde yıllık ortalama 1,5 milyon kişi ziyaret etmeye başladı. Her mevsim yoğunluğun gözlendiği turizm merkezinde yabancı turist yoğunluğu dikkati çekiyor.
AA
SON GÜNCELLEME
9 / 18
"Seneye yeniden geleceğim" Güney Kore'den gelen Dongkyoung Choe, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir arkadaşıyla tatil için ilk kez Türkiye'ye geldiğini söyledi.
AA
SON GÜNCELLEME
10 / 18
Şirince'nin ismini medyadan öğrendiğini aktaran Choe, "Fransa'da ve İtalya'da böyle küçük köyler var ama Şirince hem kültürünü hem de kendine has özelliklerini uzun yıllar yaşatmayı başardığı için çok doğal. Seneye yeniden geleceğim." diye konuştu.
AA
SON GÜNCELLEME
11 / 18
Brezilyalı Emanuel Muller Ramos da "Efes Antik Kenti'ni gezdikten sonra Şirince'ye geldim ancak buraya hayran kaldım. Her açıdan mükemmel bir yer." ifadelerini kullandı.
AA
SON GÜNCELLEME
12 / 18
"Gayrimenkul fiyatları artıyor" Selçuk Belediye Başkanı Dahi Zeynel Bakıcı, Şirince'yi dünyaya tanıtmak için kolları sıvadıklarını, Kültür ve Turizm Bakanlığının da katkılarıyla yurt dışındaki birçok turizm fuarına katıldıklarını ifade etti.
AA
SON GÜNCELLEME
13 / 18
Yurt dışının yanı sıra yerli turistlerin de Şirince'yi merak ettiğini belirten Bakıcı, şöyle konuştu:
AA
SON GÜNCELLEME
14 / 18
"Şirince yıllık 1,5 milyon ziyaretçi almaya başladı. Bunun yaklaşık üçte birini yabancı turistler oluşturuyor.
AA
SON GÜNCELLEME
15 / 18
Avrupa'nın yanı sıra son yıllarda Uzakdoğu'dan gelen misafirlerimiz dikkat çekici şekilde arttı.
AA
SON GÜNCELLEME
16 / 18
Şirince'nin herkes tarafından öğrenilip sevilmesinin ardından gayrimenkul fiyatları da artıyor.
AA
SON GÜNCELLEME
17 / 18
Yurt içi ve dışından gelen alıcılarını ilgisi nedeniyle arazilerin dönümü 400 bin liradan satışa çıkıyor.
AA
SON GÜNCELLEME
18 / 18
Şirince'nin tam bir turizm merkezi olmasını sağlayacak imar planı çalışmasında sona yaklaştık. Bu çalışmaların tamamlanması ziyaretçi sayısını daha da artıracak."