Seyahat Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, AA, İHA, DHA Haber Giriş: 08 Ocak 2020 - 11:33 , / 08 Ocak 2020 - 11:35

Kışın keyfini yaşayacağınız en güzel adresler! Hem sakin hem de ucuz bir hafta sonu tatili için tam zamanı...

Artık kış kendini iyice hissettirmeye başladı. Keyifle geçirilecek bir tatilin ilk koşuluysa gezilecek çok yer olması ve kalınacak yerin sunduğu huzur. Sizin için hazır sömestr tatili de yaklaşmışken ailecek güzel bir tatil geçireceğiniz yerleri listeledik. Hepsi hem çok güzel hem de çok ucuz...