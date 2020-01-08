Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, AA, İHA, DHA
Haber Giriş: 08 Ocak 2020 - 11:33,/
Kışın keyfini yaşayacağınız en güzel adresler! Hem sakin hem de ucuz bir hafta sonu tatili için tam zamanı...
Artık kış kendini iyice hissettirmeye başladı. Keyifle geçirilecek bir tatilin ilk koşuluysa gezilecek çok yer olması ve kalınacak yerin sunduğu huzur. Sizin için hazır sömestr tatili de yaklaşmışken ailecek güzel bir tatil geçireceğiniz yerleri listeledik. Hepsi hem çok güzel hem de çok ucuz...
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Uzun tatilleri yazın yapmaya alışkın olduğumuz için kış tatillerine çok ilgi göstermiyoruz. Cuma günü izin alıp üç günlüğüne bile kaçabileceğiniz, soğuk aylarda muhteşem gözüken gittiğinize değecek birçok yer bulunuyor. Gidince hayran kalacağınız belki de hiç dönmek istemeyeceğiniz yerleri sizler için derledik.
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Şehrin stresinden uzaklaşmak isteyenlerin yeni adresi
Ordu'nun 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası, yeni inşa edilen bungalovlarıyla dikkati çekiyor. Kabadüz ilçesine bağlı yaylada kısa süre önce hizmete giren iki katlı 10 standart, 2 süit ahşap bungalov, şehrin stresinden uzaklaşmak isteyenlerin yeni tercihi…
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Rahatlığı ve özel yapımıyla dikkati çeken bungalovlar, eşsiz doğa manzarası sunuyor. Biraz olsun şehrin gürültüsünden uzaklaşıp kafa dinlemek istiyorsanız burası size iyi gelecek…
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'Küçük Venedik' olarak adlandırılıyor
Evliya Çelebi'nin ‘Ruhaniyetli bir şehir’ dediği ve ilk seyahatini gerçekleştirdiği yer Bursa… Özellikle Avrupa'nın en güzel kasabaları arasında gösterilen, yaklaşık 2 bin 600 yıl önce yaşamın başladığı Nilüfer ilçesindeki Gölyazı hafta sonu sessiz sakin tatil isteyenler için oldukça ideal...
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Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Bursa'nın Nilüfer Belediyesi öncülüğünde devam eden kazılarda ortaya çıkarılan buluntulara göre, yaklaşık 2 bin 600 yıl önce yaşamın başladığı Gölyazı, eşsiz doğal güzelliğiyle her mevsim ilgi görüyor. Hatta Japon Seyahat Acentaları Birliği (JATA) tarafından 'Avrupa'nın en güzel 30 kasabası' arasında gösteriliyor.
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Yağışların fazla olduğu dönemlerde göl suyunun yükselip evlerin önüne kadar gelmesinden dolayı kasaba 'Küçük Venedik' olarak da adlandırılıyor. Yarımada üzerine kurulu mahalle, ilkbahar ve yaz aylarında daha fazla ziyaretçi ağırlasa da kışın da görsel şölen sunuyor. Gölyazı'ya geldiğinizde balıkçı ve saltanat kayıklarıyla gezinti yapabilirsiniz. 1890'da mübadele öncesi Rumların yaptığı ancak yarım kalmış bir kilise iskeleti de gezilebilecek yerlerden.
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Sessiz, sakin ve güzel
UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan ve ‘Osmanlı'nın parmak izi’ denilen eserlere ev sahipliği yapan Safranbolu kışın görülmesi gereken yerlerden... Osmanlı mimarisi, şehir hayatı ve kültürünü yansıtması dolayısıyla ‘Osmanlı'nın parmak izi’ olarak adlandırılan, o dönemden kalma han, hamam, konak, çeşme, cami ve köprüleriyle açık hava müzesini andıran Safranbolu'da keşfedilecek birçok yer bulunuyor.
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Türkiye'de, İstanbul ile kent ölçeğinde dünya mirası listesindeki tek yer olan Safranbolu, İncekaya Su Kemeri, Türkiye'nin en uzun mağaralarından birisi olan Mencilis Mağarası, cam seyir terası ve kanyonları gezilecek yerlerden bazıları…
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Tarihi ve kültürel dokuya sahip
Hafta sonu için tarihi ve kültürel dokuya sahip, sanatla iç içe geçmiş bir yer arıyorsanız Eskişehir sizin için en uygun rotalardan biri. Özellikle Tarihi Odunpazarı Evleri, Eskişehir denince ilk akla gelenlerden. Evliya Çelebi Seyahatnamesi’nde de bahsedilen bu evler, restore edilerek rengârenk bir görünüme kavuşturuldu.
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Odunpazarı içinde bulunan ve 160’a yakın balmumu heykelinin bulunduğu, Yılmaz Büyükerşen Balmumu Heykeller Müzesi de Eskişehir’de mutlaka görülmesi gerekenler arasında yer alıyor. Yine Odunpazarı içinde bulunan El Sanatları Çarşısı, el sanatlarına ilgisi olanlar için iyi bir uğrak nokta... Çağdaş Cam Sanatları Müzesi’nde gerek yerli gerek yabancı sanatçılara ait eserleri görme imkanı da bulabilirsiniz.
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Manzarasıyla büyülüyor
Burdur-Denizli-Antalya üçgeninin ortasında ‘Türkiye'nin Maldivleri’ olarak nitelendirilen Salda Gölü manzaralı Salda Kayak Merkezi sakin bir kayak tatili arayanla için çok ideal. Turkuaz suyu ve beyaz kumsalıyla dikkati çeken Salda Gölü'ne kuş bakışı hakim tepede, çam ormanlarının arasında 2 bin 79 metre rakımda bulunan Salda Kayak Merkezi, bölgeye yeterli miktarda kar yağmasıyla sezona merhaba dedi.
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Yeşilova ilçe merkezine 14, Burdur'a 77, Antalya'ya 136 ve Denizli'ye 90 kilometre uzaklıkta bulunan Salda Kayak Merkezi, ziyaretçilerine huzurlu bir tatilin imkanlarını sunuyor. Kayak merkezine çıkarken yolculuk sırasında etrafı ormanla çevrili Salda Gölü'nün eşsiz manzarasını da görme fırsatı yakalayacaksınız. Merkez, kolay ve zor pist seçenekleri, telesiyej, uygun fiyatlara kiralanabilen kayak ve kızak takımları, kaymakamlık bünyesinde faaliyet gösteren kafe, restoran ve konaklama imkanlarıyla kayak ve doğa tutkunlarına ekonomik kış tatili için oldukça ideal.
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Doğayla baş başa
İstanbul ve Ankara'dan günübirlik gidip dönebileceğiniz kadar yakın ama kendinizi şehirden kilometrelerce uzakta hissedeceğiniz bir cennet Sapanca. Gölüyle bildiğimiz, Adapazarı'nın ilçesi Sapanca'nın, dağ köylerinde keşfedilecek çok şey var. Anadolu'nun en eski yerleşim yerlerinden birinde, hem spor yapmak, hem kafa dinlemek, hem doğayla baş başa olmak en doğru adres… Ayrıca Sapanca'ya 25 dakika uzaklıkta olan Maşukiye’yi de gezmelisiniz. Fotoğraf: Maşukiye Cansu Tesisleri web sitesi
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Kahvaltı yapmak ve balık yemek için pek çok seçeneğin bulunduğu Maşukiye, huzur vadeden yapısı ile hafta sonu tatillerinin en gözde bölgelerinden... Özellikle şu sıralar harika görüntüler sunuyor. Konaklama için Maşukiye Cansu Tesisleri'ni tercih edebilirsiniz. Tesiste standart oda, suit oda ve Bungalov olmak üzere üç farklı konaklama seçeneği bulunuyor. Ayrıca ATV turu da yapabilirsiniz. Fotoğraf: Maşukiye Cansu Tesisleri web sitesi
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Hafta sonunun en huzurlu yeri
Her mevsim çok güzel ama kışın bembeyaz bir manzara eşliğinde şömine başında oturma keyfi de bir başka… Göl kenarında bulunan otellerde konaklayıp sabah gözünüzü açtığınız kar manzarası da bak bak bitmez. İstanbul ve Ankara gibi büyük şehirlere yakınlığı nedeniyle tam bir kaçış noktası. Tamamen doğal güzellikler ile dolu olan Abant’ta çok sayıda tarihi bina ve eser göremeyebilirsiniz ama bol bol dinlenerek temiz havayla doğanın tadını doyasıya çıkarabilirsiniz.
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Abant Gölü ve Tabiat Parkı: Türkiye’nin kuzeybatı kesiminde, Bolu’nun 34 kilometre güney batısında bulunan, yaklaşık 1350 metre yükseklikte ve 125 hektarı bulan bir heyelan set gölü burası… En derin yeri 18 metre... Göl suyu çoğunlukla dağlardan gelen kar suları ve bir kaç küçük dere üzerinden beslenir. Abant Gölü Tabiat Parkı köknar, çam, meşe, kayın, gürgen, kestane, kavak, dişbudak ve fındık ağaçlarıyla muhteşem bir bitki örtüsüne sahip.
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Göl çevresinde yayla olarak kullanılan açık alanlar olsa da çam, köknar ve kayın ağaçlarını görmek mümkün. Yaban hayatın da görüldüğü Abant Gölü Tabiat Parkı çevresinde yabandomuzu, tavşan, karaca, ayı, tilki, yaban ördeği, keklik ve yaban güvercini gibi canlıları da görebilirsiniz. Abant çevresinde turlamak için bir başka seçenek ise fayton turu. Yarım saatlik bu turlarla Abant’ın çevresini keşfedip güzel fotoğraflar çekebilirsiniz. Ayrıca göl çevresinde kurulan yerel pazarda pek çok doğal lezzet ve yöresel tat bulmak mümkün.
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Gölcük: Yurdumuzun en özel köşelerinden biri Gölcük… Orman içerisinde masmavi güzelliğiyle göz dolduran kartpostallık bir güzel… Özellikle tam da şu zamanlarda hafta sonları yoğun bir ziyaretçi akınına uğruyor. Tertemiz oksijen dolu havayı ciğerlerine, mangalda hazırlanmış enfes lezzetleri midesine doldurmak isteyenler için biçilmiş bir kaftan Gölcük.
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Yazın yemyeşil, kışınsa bembeyaz
Trabzon’un her bir yeri ayrı güzelliğe sahip tabii ama Uzungöl’ün kendine has bir havası var. Kendinizi turist gibi değil de oraların bir parçasıymış gibi hissetmeniz olası. Yazın yemyeşil, kışınsa bembeyaz olan Uzungöl’de karın sessizliğini iliklerinize kadar hissedip huzur dolacaksınız. Hafta sonu İstanbul ve Ankara gibi şehirler için biraz uzak bir rota olsa da bu kış büyüsünü görmeye değer.
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Rüyadaymışsınız hissini yaşatıyor
Kaçkar Dağı’nın eteklerinde bulunan yaylalar kış boyunca karla kaplanıyor. Öne çıkanıysa Ayder Yaylası... Karlarla kaplı vadi, ağaç evler ve sık çam ağaçları birbirinden güzel manzara fotoğraflarına ev sahipliği yapıyor.
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Yaylaya çıkarken bile beyaza bürünen ağaçlar, bir yanda lapa lapa yağan kar bir rüyadaymışsınız hissini yaşatıyor. Ayder’de konaklayıp ateş başında manzaranın tadını çıkarırken ağaçların bile kara gömüldüğünü fark edeceksiniz. İşte o zaman içinize çektiğiniz temiz Karadeniz havası yenilenmenizi sağlayacak.
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Kış masalı
Kış gelince akla gelen ilk adres… Özellikle Instagram’ın da yardımıyla Kars son birkaç yıldır çok popüler…Ankara’dan trene binip meşhur Doğu Ekspresi’yle Kars’a yolculuğa mutlaka çıkmalısınız… Anadolu’yu kış mevsiminin güzelliklerini izleyerek seyahat edeceksiniz
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Bir gün süren yolculuk boyunca trende yeni insanlarla sosyalleşecek, karlarla kaplı vadileri ve tünelleri fotoğraflayabilirsiniz. Ankara’dan kalkan tren Kırıkkale, Kayseri, Sivas, Erzincan ve Erzurum’dan geçerek Kars’a ulaşıyor.