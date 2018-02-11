Kışın gidilecek en sıcak 10 şehir

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Siz de soğuktan, yağmurdan, kardan bunalıp yazı özlediyseniz bu haber tam size göre! Bölgemizde kış mevsimi etkisini iyice gösterse de dünyanın bazı şehirlerinde insanlar sıcağın, denizin ve güneşin tadını çıkarıyor. İşte şuanda yazı yaşamak üzere gidebileceğiniz dünyanın sıcacık denizi, plajları, gösterişli mimarisi, kültürü ve mutfağıyla en iyi şehirleri.
Siz de soğuktan, yağmurdan, kardan bunalıp yazı özlediyseniz bu haber tam size göre! Bölgemizde kış mevsimi etkisini iyice gösterse de dünyanın bazı şehirlerinde insanlar sıcağın, denizin ve güneşin tadını çıkarıyor. İşte şuanda yazı yaşamak üzere gidebileceğiniz dünyanın sıcacık denizi, plajları, gösterişli mimarisi, kültürü ve mutfağıyla en iyi şehirleri.
Fotoğraflar: Alamy
Selim ONAT
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Erdal İpekeşen – TEMPO Travel Yayın Danışmanı Mehmet Yaşin – Hürriyet Seyahat yazarı, gurme Ayhan Sicimoğlu – Hürriyet Seyahat yazarı Saffet Emre Tonguç - Hürriyet Seyahat yazarı Sinan Kunter – TV programcısı, gazeteci
Selim ONAT
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Bahar Akıncı – Hürriyet yazarı, rehber Ahmet Zeki Apalı – TUREB Başkanı Oya Mumcuoğlu – Seyahat Danışmanı Faruk Akbaş - Fotoğraf turları rehberi Zeynep Zor – Gezgin
Selim ONAT
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10- Tropikal manzaralar: PHUKET / TAYLAND Bugün sıcaklık 29 derece... Egzotik ve büyüleyici plajları, tropikal havası ve tekne turlarıyla dünyanın dört bir tarafından turist çekiyor.
Selim ONAT
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Faruk Akbaş, “Doğası, turkuvaz suları ve tarihi tapınaklarıyla Phuket adasında deniz keyfini sürebilir ve harika fotoğraflar çekebilirsiniz” diyor.
Selim ONAT
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Yıl boyu sıcak olan adaya gitmek için en ideal dönem yağış ve nemin olmadığı kasım-şubat dönemi.
Selim ONAT
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Selim ONAT
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9- Afrika’daki cennet: ZANZİBAR / TANZANYA Bugün sıcaklık 38 derece... Beyaz kumlu ve turkuvaz sularıyla ünlü ada kenti Afrika’nın doğusundaki bir cennet.
Selim ONAT
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Turizm dışındaki geçim kaynakları olan baharat üretimi için turlar da düzenleniyor. Bahar Akıncı, burayla ilgili şunu söylüyor:
Selim ONAT
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“Bu mevsimde yaz tatilini aratmayacak Zanzibar hem otantik atmosfere hem de olağanüstü bir denize sahip olduğu için benim favorim.”
Selim ONAT
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8- Kültür başkenti: LİMA / PERU Bugün sıcaklık 25 derece... Başkent Lima’da İnka Medeniyetinin ve İspanyol Koloni döneminden tarihi, mimari ve kültürel izleri göreceksiniz.
Selim ONAT
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İki jenerasyon önce Lima’ya göç eden Japonların bölgenin zengin yiyecekleriyle oluşturduğu Nikkei mutfağını da tatmalısınız.
Selim ONAT
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Ayhan Sicimoğlu, “Güney Amerika’nın kültür başkenti olan Lima gastronomide parlayan dünya yıldızı Nikkei mutfağının da merkezi” diye söylüyor.
Selim ONAT
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7- Görsel bir şölen: SIDNEY / AVUSTRALYA Bugün sıcaklık 31 derece... Dünyanın en önemli liman şehirlerinden olan kentte doğal limanlar, plajlar, koylar, koloni döneminden kalma tarihi binalar ve alışveriş noktalarıyla gezecek çok yer mevcut.
Selim ONAT
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Saffet Emre Tonguç, “Dünyanın en güzel şehri Sidney. Bir körfezin etrafına kümelenmiş müstakil evler, her köşede bir plaj, görkemli bir köprüyle aşık atan opera binası...
Selim ONAT
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Hepsi görsel bir şölenin aktörleri gibi” yorumunu yapıyor.
Selim ONAT
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6- Eşsiz balayı: MALE / MALDİVLER Bugün sıcaklık 29 derece... Her sevgilinin balayı hayalini süsleyen Maldivler’de hayallerinizdeki şeffaf ve turkuvaz denizi, sahilleri, plajları, kumsalı, sessizliği, güneşin doğuşunu ve batışını izleyeceğiniz cenneti bulacaksınız.
Selim ONAT
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Dünyanın üzerine titrediği mercan resiflerini de mutlaka görün.
Selim ONAT
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Oya Mumcuoğlu, “Yılın en kuru ve güneşli döneminde deniz ve güneşin tadını çıkarıp, SPA, dalış ve gastronomi ile kış ortasında tam bir yaz keyfi yapabilirsiniz” diye söylüyor.
Selim ONAT
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5- Lüks ve ihtişam: DUBAİ /BAE Bugün sıcaklık 25 derece... Dünyanın en büyük gökdeleni Burç Halife ve 1200 mağazayla içinde kaybolacağınız Dubai Mall gibi enlerin olduğu şehirde lükse, ihtişama, mimariye ve alışverişe doyacaksınız.
Selim ONAT
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Basra Körfezi’nde denize girmeden ve çölde develerle veya jeep safari yapmadan dönmeyin. En ünlü restoranlar ve oteller de burada yer alıyor.
Selim ONAT
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Erdal İpekeşen, “Türkiye’ye yakınlığı ve tam bir tatil cenneti olmasıyla benim ilk tercihim burası” diyor.
Selim ONAT
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4- Retro bir dünya: HAVANA / KÜBA Bugün sıcaklık 29 derece... Havana’da sokakları süsleyen her biri sanat eseri gibi olan klasik otomobiller, tarihi binalar, fakir ama mutlu insanlar, Karayipler’de yüzmek ve doyasıya salsa manzaralarıyla karşılaşacaksınız.
Selim ONAT
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Sinan Kunter, “Havana’nın salsa ritimleri yükselen tarihi sokaklarında gezip, Cafe Escorial’de Küba kahvesi, La Bodeguita del Medio’da Mojito ve Floridita’da ünlü yazar Hemingway’in tarifiyle yapılan buzlu Daiquiri’lerin tadına bakın” tavsiyelerini veriyor.
Selim ONAT
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Selim ONAT
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3- Karnaval ateşi: RIO DE JANEIRO Bugün sıcaklık 33 derece... Rio, ünlü plajı Copacabana, Kurtarıcı İsa Heykeli ve eğlence dolu hayatıyla tanınıyor.
Selim ONAT
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9-14 Şubat’ta yapılacak olan dans, müzik ve sokak gösterilerinin olduğu dünyaca ünlü Rio Karnavalı’na katılarak doyasıya eğlenebilirsiniz.
Selim ONAT
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Ahmet Zeki Apalı, “Karnaval, futbol ve müzik ateşinin hiç sönmediği bir şehir” yorumunu yapıyor.
Selim ONAT
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2- Tango’nun başkenti: BUENOS AIRES / ARJANTİN Bugün sıcaklık 31 derece... Sanat merkezleri, rengârenk binaları, geniş bulvarları, aşkın ve tutkunun dansı tangoyla Avrupai başkent Buenos Aires oldukça etkileyici bir yer.
Selim ONAT
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Latin Amerika Sanat Müzesi (MALBA), 18. yy’da Dante’nin İlahi Komedi’sinden esinlenerek inşa edilen Barolo Sarayı (Palacio Barolo) ve açık hava müzesini andıran Recoleta Mezarlığı’nı mutlaka gezin.
Selim ONAT
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1- Penguenlerle yüzün: CAPE TOWN / GÜNEY AFRİKA Bugün sıcaklık 30 derece... Farklı kültürlerin bir arada yaşadığı kentte vahşi okyanus sularının kıyıları tatlı tatlı dövdüğü doğa harikası plajları, tarihi ve turistik mekânlarıyla sizi karşılıyor.
Selim ONAT
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Kasım-şubat arası tatil için en ideal dönem. Aile tatili için ideal olan şehirde penguenler ve yunuslarla yüzebilirsiniz.
Selim ONAT
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Masa Dağı’nda günbatımını izlemeden de dönmeyin. Zeynep Zor, “Kendine özgü iklimi, sıcacık havası ve harika deniz ürünleriyle yazdan beklentiniz olan her şeyi karşılayacak bir şehir” diyor.