Kışın en renkli adresi! Her yer sessiz, sakin…

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Antik Yunan tarihçisi Herodot bu harikalar adasını en yalın haliyle şöyle tanımlar “Ve Tanrı Tenedos’u yarattı ki, insanlar daha uzun yaşayabilsin…” Bozcaada’da yaşayanlar gerçekten bu tanımda olduğu gibi daha uzun mu yaşamışlar bilemiyoruz. Ancak hem doğal güzellikleri hem de tarihi değerleriyle bu büyüleyici ada hayatınızın sonuna kadar buraya demir atmanızı sağlayabilir. Şu sıralar Bozcaada’da o çılgın yaz kalabalığı yok, sıcaklık da o kadar düşük değil. Her yer sessiz sakin ve kafa dinlemelik… İşte size Bozcaada gezi rehberi…
Antik Yunan tarihçisi Herodot bu harikalar adasını en yalın haliyle şöyle tanımlar “Ve Tanrı Tenedos’u yarattı ki, insanlar daha uzun yaşayabilsin…” Bozcaada’da yaşayanlar gerçekten bu tanımda olduğu gibi daha uzun mu yaşamışlar bilemiyoruz. Ancak hem doğal güzellikleri hem de tarihi değerleriyle bu büyüleyici ada hayatınızın sonuna kadar buraya demir atmanızı sağlayabilir. Şu sıralar Bozcaada’da o çılgın yaz kalabalığı yok, sıcaklık da o kadar düşük değil. Her yer sessiz sakin ve kafa dinlemelik… İşte size Bozcaada gezi rehberi…
Üzüm bağları, Arnavut kaldırımlı dar sokakları, Rum mimarisinin en güzel örneklerini teşkil eden evleri ve muhteşem güzellikteki koyları ile Bozcaada çoğunlukla yaz aylarında tercih edilse de adada sükûnetin tadını çıkarabileceğiniz kış ayları da keyifli bir alternatif olabilir.
Burcu GÜRTÜRK / Instagram: @burcugurturk
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Çanakkale iline bağlı Bozcaada, yaklaşık 4 bin yıllık bir tarihe sahip. Bu zaman zarfında adadan geçmeyen uygarlık ise neredeyse yok gibi.
Burcu GÜRTÜRK / Instagram: @burcugurturk
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Tarih sahnesinde çok farklı isimlerle bilinse de Romalılar döneminde Bozcaada’ya Tenedos (Tenes’in Adası) denilmeye başlanmış.
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Bu adın kökeni de Yunan mitolojisinden geliyor. Adanın bu adı almasıyla ilgili ilginç bir hikâye de dilden dile dolaşıyor.
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Tanrı Poseidon, oğullarından Kyknos’u doğumundan hemen sonra deniz kıyısına bırakır. Bebek Kyknos, bir kuğu tarafından büyütülür ve gel zaman git zaman Bozcaada’nın karşısındaki Klonai şehrinin kralı olur.
Burcu GÜRTÜRK / Instagram: @burcugurturk
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Kral, Troia’nın ilk krallarından Laomedon’un kızı ile evlenir. Bu evlilikten Tenes isimli bir oğlu olur. Tenes’in annesi bir süre sonra vefat edince kral Kyknos yeniden evlenir.
Burcu GÜRTÜRK / Instagram: @burcugurturk
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Ancak yeni kraliçe, Tenes’e iftira atarak onun krallıktan kovulmasını sağlar. Kral da, oğlu Tenes’i o zamanlar adı Leukophrys olan Bozcaada’ya sürgüne gönderir.
Burcu GÜRTÜRK / Instagram: @burcugurturk
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Bir süre sonra oğlunun suçsuzluğunu öğrenen kral, Tenes’i geri getirmek için adaya gelir ancak Tenes, kralın gemisinin karaya bağlanan halatlarını keser ve böylece babasıyla olan tüm bağlarını koparır. Halk arasında kullanılan “Tenes gibi kestirip atmak” deyişi de işte bu hikâyeden gelir.
Burcu GÜRTÜRK / Instagram: @burcugurturk
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Ada tarihi eserleriyle büyülüyor Bozcaada’ya ulaşım Geyikli feribot iskelesinden sağlanıyor. Buraya kadar özel aracınızla ya da otobüs yolculuğu ile ulaşmak mümkün. Vapurdan iner inmez adanın merkezine giriş yapıyorsunuz.
Burcu GÜRTÜRK / Instagram: @burcugurturk
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İskelenin sağ tarafında Bozcaada Kalesi tüm güzelliği ile karşılıyor sizi. Burası 1100 yılında Tenes’in öldürüldüğü anıt üzerine Cenevizliler tarafından yapılmış bir kale.
Burcu GÜRTÜRK / Instagram: @burcugurturk
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1820 yılında Osmanlı Sultanı II. Mahmut tarafından genişletilen kalenin içinde iki cami bulunuyor. Bozcaada’daki Rum mahallesinde yer alan Rum Ortodoks cemaatine ait Meryem Ana Kilisesi de 24 metre yüksekliğindeki kulesi ile görülmeye değer bir diğer yapı.
Burcu GÜRTÜRK / Instagram: @burcugurturk
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Graffitiler, adanın favori fotoğraf çekim yerleri Bozcaada’nın bir bölümünde Rum mimarisinin en güzel örnekleri, diğer bölümünde ise Türk mahalleleri yer alıyor. Ada sokaklarında gezerken rengarenk graffitilerin bulunduğu duvarlara da rastlıyorsunuz.
Burcu GÜRTÜRK / Instagram: @burcugurturk
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Bu birbirinden güzel çalışmalar önünde fotoğraf çektirmek isterseniz yazın sıra beklemek zorunda kalabilirsiniz. Ama kışın öyle mi? Tüm ada sizin, istediğiniz kadar fotoğraf çekinin.
Burcu GÜRTÜRK / Instagram: @burcugurturk
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Yerel ürünlerin tadını çıkarın Bozcaada, yerel ürünlerin satıldığı birbirinden şirin dükkanları ile de dikkat çekiyor. Domates ve gelincik reçelleri ile kekikli bal adaya gelen ziyaretçilerin satın aldığı yerel ürünler arasında başı çekiyor. Adanın zeytinyağları ve kurabiyeleri de son derece lezzetli.
Burcu GÜRTÜRK / Instagram: @burcugurturk
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Devasa bir çınar ağacının gölgesine kurulmuş Çınaraltı Kahvesi adayı gezerken bir kahve molası vermek isteyenler için en ideal mekan.
Burcu GÜRTÜRK / Instagram: @burcugurturk
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Bozcaada’nın en güzel plajı: Ayazma Kış dönemi denize girmeye olanak tanımasa da deniz kenarında yürümek, havasını solumak bile huzur depolamanıza yetecektir. Bu nedenle ziyaretiniz kış dönemine denk gelse de adanın rengiyle büyüleyen koylarını görmeden dönmeyin. Üstelik kışın getirdiği sakinlik de bonus…
Burcu GÜRTÜRK / Instagram: @burcugurturk
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Altın sarısı kumu, geniş kumsalı ve turkuaz renkli denizi ile Ayazma, adanın favori plajlarından.
Burcu GÜRTÜRK / Instagram: @burcugurturk
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Ancak adada araç ya da motosiklet kiraladıysanız daha sayısız güzellikte koya rastlayacağınıza emin olabilirsiniz.
Burcu GÜRTÜRK / Instagram: @burcugurturk
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Dünyanın ucundaki fener: Polente Bozcaada, doğal güzellikleriyle olduğu kadar gün batımlarıyla da ünlü.
Burcu GÜRTÜRK / Instagram: @burcugurturk
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Yel değirmenlerinin bulunduğu, dünyanın ucundaki fener yakıştırmasıyla anılan Polente ise adada gün batımını izleyebileceğiniz en güzel yer.
Burcu GÜRTÜRK / Instagram: @burcugurturk
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Sıkı sıkı giyinin ve güneşin denizin üzerinde kayboluşunun keyfini çıkarın.
Burcu GÜRTÜRK / Instagram: @burcugurturk
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Bozcaada restoranlarında lezzet şöleni sizi bekliyor Bozcaada’nın merkezinde her zevke uygun çok sayıda restoran yer alıyor. Dileyen deniz kıyısında, dileyen de tarihi Rum evlerinin bulunduğu dar sokaklarda yer alan restoranlardan birini seçebilir.
Burcu GÜRTÜRK / Instagram: @burcugurturk
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Ben tercihimi, methini çok duyduğum Sandal’dan yana kullandım. Sandal, tüm yemeklerinde iddialı ama özellikle ‘Ege meze’ masanızın başköşesine yerleşsin lütfen.
Burcu GÜRTÜRK / Instagram: @burcugurturk
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Adanın ruhuna yakışan butik oteller konaklama için ideal İstanbul’dan uzaklığı karayolu ve denizyoluyla yaklaşık yedi saat süren Bozcaada’ya günübirlik gelmek yorucu olacaktır.
Burcu GÜRTÜRK / Instagram: @burcugurturk
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Adanın her yerini layıkıyla gezebilmek için en az bir gün konaklama şart. Akvaryum Otel, Aral Tatil Çiftliği, Armagrandi Hotel, Kuşlu Konak ve Nar Adaevi gönül rahatlığıyla konaklayabileceğiniz seçenekler arasında…
Burcu GÜRTÜRK / Instagram: @burcugurturk
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Şayet siz de ara sıra Tenes gibi ipleri kesip atmak ve hayatın keşmekeşinden bir an olsun uzaklaşmak istiyorsanız Bozcaada’ya gelin, ruhunuzu tazeleyin…