Kışın en huzurlu sığınağı: Sığacık

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Türkiye’nin ilk sakin şehri Seferihisar’ın şirin mahallesi Sığacık… Kelime anlamı da ‘Sığınak’... 500 yıllık Kaleiçi evleri ve huzur veren sokaklarıyla son yıllarda İzmir’in yükselen değeri. Sığacık için genelde yaz adresi dense de aslında 12 ay boyunca dünyanın dört bir yanından turist çekiyor. Özellikle şu sıralar stres ve sıkıntıdan uzak huzurlu bir hafta sonu için oldukça ideal…
Türkiye’nin ilk sakin şehri Seferihisar’ın şirin mahallesi Sığacık… Kelime anlamı da ‘Sığınak’... 500 yıllık Kaleiçi evleri ve huzur veren sokaklarıyla son yıllarda İzmir’in yükselen değeri. Sığacık için genelde yaz adresi dense de aslında 12 ay boyunca dünyanın dört bir yanından turist çekiyor. Özellikle şu sıralar stres ve sıkıntıdan uzak huzurlu bir hafta sonu için oldukça ideal…
Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
Nadiye ÇAĞLAR / Instagram: @nilyesiliyollar
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İzmir’in ilçesi olan Seferihisar, 2009 senesinde Türkiye’nin ilk ‘Citta Slow’ yani ‘Sakin Şehir’ unvanını kazandı. İtalyan bir komite tarafından küreselleşme karşısında bozulmadan kalan, kültürünü, mimarisini, geleneklerini ve yöresel lezzetlerini günümüze taşıyabilen küçük yerleşimlere verilen bu unvanı Seferihisar ziyaretçilerine sunduklarıyla fazlasıyla hak ediyor. Sığacık bu sakin ilçenin en güzel köşelerinden. Kanuni Sultan Süleyman’ın Rodos seferine hazırlık amacıyla yaptırdığı kale surları içinde yaklaşık 500 yıldır yaşam devam ediyor. Son dönemlerde ise bölgenin şöhreti dilden dile yayılmaya başladı.
Nadiye ÇAĞLAR / Instagram: @nilyesiliyollar
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Restore edilen sur içi bölgesi, hemen yanı başındaki Teos Antik Kenti, tertemiz denizi ve ışıltılı marinasıyla Sığacık ziyaretçilerine pek çok seçenek sunuyor.
Nadiye ÇAĞLAR / Instagram: @nilyesiliyollar
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İzmir merkeze 50, Seferihisar’a da 5 km uzaklıkta bulunan mahalleye, dünyanın en kaliteli mandalinalarından sayılan ‘Satsuma’ bahçeleri arasından geçilerek varılıyor.
Nadiye ÇAĞLAR / Instagram: @nilyesiliyollar
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Sizi limana ulaştıran yolun sağında sur içi bölgesi solunda ise Teos Marina kalıyor. Sakin Şehir hareketinin bir parçası olarak restore edilen kale içi bölgesindeki bembeyaz boyalı 284 ev ve tarih kokan sokaklarıyla Sığacık dünyanın en otantik tatil köylerinden biri olmaya aday.
Nadiye ÇAĞLAR / Instagram: @nilyesiliyollar
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Bazıları tek bazıları çift katlı olan küçük cumbalı evlerin pek çoğunda çiçeklerle kaplı serin avlular var. Bu evlerin pek çoğu pansiyon ya da butik otel olarak hizmet veriyor.
Nadiye ÇAĞLAR / Instagram: @nilyesiliyollar
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Bazı evlerin de odaları kiraya veriliyor, böylece yöre halkıyla iç içe, kültürü tamamen hissederek bir tatil yapma fırsatı buluyorsunuz.
Nadiye ÇAĞLAR / Instagram: @nilyesiliyollar
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Kendine özgü tasarımları olan şık kafe ve hediyelik eşya dükkânları ise sur içi bölgesine yayılmış durumda. Beyaz evler arasında tarihte yolculuk yaptıktan sonra ev yapımı limonata ve karadut şerbetiyle küçük bir kafede mola vermek de sizi çok mutlu edecek.
Nadiye ÇAĞLAR / Instagram: @nilyesiliyollar
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Sur içi bölgesinin pembe erguvan bezeli sokaklarının güzelliği kadar, kasabanın limanı da ruh dinlendiren cinsten.
Nadiye ÇAĞLAR / Instagram: @nilyesiliyollar
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Liman boyunca sıralanmış kafeler, çay bahçeleri, balık restoranları tam anlamıyla gürültüden uzak köşe arayanlara göre.
Nadiye ÇAĞLAR / Instagram: @nilyesiliyollar
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MÖ 1100 yılında kurulan Teos Antik Kenti de Sığacık merkeze 3 km uzaklıkta bulunuyor. Kazılar esnasında bulunan yazıtlar açısından Türkiye’nin en önemli antik kentleri arasında gösterilen bölgenin ziyaretçileri de Sığacık’ın ünlenmesiyle artmış durumda.
Nadiye ÇAĞLAR / Instagram: @nilyesiliyollar
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Antik kentin en önemli ve ilginç yazıtlarından biri de 2 bin 200 yıllık bir kira sözleşmesi.
Nadiye ÇAĞLAR / Instagram: @nilyesiliyollar
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Kazılar esnasında bulunan yazıtlar açısından Türkiye’nin en önemli antik kentleri arasında gösterilen bölgenin ziyaretçileri de Sığacık’ın ünlenmesi ile artmış durumda.
Nadiye ÇAĞLAR / Instagram: @nilyesiliyollar
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Kanuni döneminde yapılan iki katlı kalenin yapımında da Teos Antik Kenti’nin taşlarından faydalanıldığı için, kale duvarlarında antik kente ait kitabelere rastlamak mümkün. Günümüzde tek katı ayakta olan kale savunma amacından ziyade deniz üssü ve gümrük kontrol merkezi olarak hizmet vermiş. Şimdilerde ise restore edilmiş haliyle turizmin en yeni adreslerinden.
Nadiye ÇAĞLAR / Instagram: @nilyesiliyollar
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Sığacık’ın ziyaretçileri gönülden fetheden bir başka yönü de pazar günleri kurulan yöresel pazarı. Pazar deyince aklınıza sadece meyve sebze gelmesin.
Nadiye ÇAĞLAR / Instagram: @nilyesiliyollar
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Bu pazarın en önemli özelliği yöre halkı tarafından yapılan yemeklerin ve el işlerinin satılması. Pazarın en gözde lezzetleri de el açımı baklavalar, sarma çeşitleri, yerel ürünlerle yapılmış reçel ve turşular.
Nadiye ÇAĞLAR / Instagram: @nilyesiliyollar
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Kadınlar evlerinin önüne kurdukları tezgâhlarında tepsi tepsi enfes baklavalar, tencereler dolusu sarmalar satıyorlar. Bunlara ek olarak kendi yaptıkları el işlerini sergileyip para kazanıyorlar.
Nadiye ÇAĞLAR / Instagram: @nilyesiliyollar
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Ege’nin meşhur otları ve bunlardan yapılan enfes gözlemeler de yine ziyaretçilerin gözdelerinden. ‘Sakin Şehir’ hareketinin bir parçası olarak tüm ürettikleri ürünlerin malzemelerini de yerel üreticiden temin ediyorlar. Festival havasında geçen bu pazarda şüphesiz unutamayacaklarınız arasına girecek. Keyifli bir yürüyüş yapacağınız Teos Marina’yı Sığacık turunuza eklemeniz gereken duraklardan.
Nadiye ÇAĞLAR / Instagram: @nilyesiliyollar
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Her mevsim yolumu düşürdüğüm İzmir ve çevresini gerçekten çok seviyorum ama ilk kez gittiğim Seferihisar; sakinliği, gerçekten dinlendiren atmosferiyle kalbimi çaldı diyebilirim.
Nadiye ÇAĞLAR / Instagram: @nilyesiliyollar
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Her mevsim Çeşme ve Alaçatı gibi adeta birisine çarpmadan yürümenin bile imkânsız hale geldiği duraklardan sonra Sığacık’ın boş sokaklarından yürümek tüm stres ve sıkıntınızı unutturacak.
Nadiye ÇAĞLAR / Instagram: @nilyesiliyollar
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Yerel halkın büyük emek verdiği, Türkiye’nin yavaş başkenti sayılan ve birçok değere sahip ilçe sizi bekliyor.