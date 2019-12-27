Kış tatilinin en sakin adresleri! Hepsi Türkiye'de, ister kayak yapın ister doğada keşfe çıkın...

Beyazlar içindeki cennet Van’da bakir bir vadi ve nehir yatağında bin yıl öncesinden kalan binalar beyaza bürünürken kendinizi zamanda yolculuk yapmış gibi hissedeceksiniz. Akdamar’da; Ermeniler, Araplar, Urartular ve Türkler gibi 24 farklı uygarlık burada hüküm sürmüş ve eserler bırakmışlar. Van Gölü’nün içindeki adada bulunan Akdamar Kilisesi, ortaçağ Ermeni mimarisini yansıtan en iyi örneklerden… Karlarla kaplı bembeyaz yer, Van Gölü’nün mavi suları, karşıda heybetiyle Artos Dağı ve Akdamar manzarası çok büyüleyici… Bu güzelliğe kışın doyamazsanız size önerimiz bir de baharda gidin…