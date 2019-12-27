Hürriyet Seyahat / Özel | Fotoğraflar: AA, İHA, DHA, Alamy
Haber Giriş: 27 Aralık 2019 - 14:04,/
Kış tatilinin en sakin adresleri! Hepsi Türkiye'de, ister kayak yapın ister doğada keşfe çıkın...
Kışın Anadolu’ya doğru yola çıkmanın ve doğanın sunduğu görsel şölenin peşine düşmenin tam zamanı. Bembeyaz örtünün süslediği göller, ağaçlar ve yapılar unutulmayacak kareler sunuyor. Peki ülkemizde kış tatili için en güzel yerler nereler? Gidince hayran kalacağınız belki de hiç dönmek istemeyeceğiniz yerleri sizler için derledik. Şimdiden planlarınızı yapıp, yerinizi ayırtmanız şart. İşte size en güzel 10 adres…
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1
Güzel bir kış tatili için hâlâ karar veremeyenler varsa hayalinizdeki tatili fazla uzaklarda aramayın. Dört mevsimin yaşandığı ülkemiz avantajlı konumuyla da kış için nefis fırsatlar sunuyor. İşte Türkiye’de gidilecek ve pek fazla cep yakmayan adresler...
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Tabloları aratmayan manzara
Malatya'nın Darende ilçesindeki Günpınar Şelalesi'nin büyük bölümü yılın bu zamanlarında buz tutuyor ve ortaya harika görüntüler çıkıyor. İlçe merkezine 8 kilometre uzaklıkta yer alan ve geçen yıl Türkiye'nin 243. tabiat parkı ilan edilen Günpınar Şelalesi, yeni yerler keşfetmeyi sevenler için oldukça ideal. Her mevsim çok sayıda yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği şelalede, 40 metre yükseklikten akan suların donması sonucu kayalıklar üzerinde buz sarkıtları oluşuyor.
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Donan şelale, fotoğraf ve doğaseverler için adeta tabloları aratmayan bir manzara ortaya çıkarıyor. Her mevsim ziyaretçi ağırlayan Günpınar Şelalesi, doğa ve fotoğraf tutkunlarının uğrak yeri oluyor. Şelaleyi ziyaret etmek için gelenler, ilçe merkezinde bulunan Tohma Kanyonu ve Somuncu Baba Külliyesi'ni de görmeden dönmüyor.
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Kışın en romantik yeri
Kışın romantik adresleri diye bir liste yapılacaksa, mutlaka Bolu bu listede olmalı… Çünkü Gölcük ve Abant’ın sunduğu manzaralar harika… Bolu’ya geldiğinizde ilk durağınız meşhur Gölcük Tabiat Parkı olmalı… Burada doğa size öyle şeyler sunacak ki, hangi birinin fotoğrafını çekeceğinize şaşıracaksınız.
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Gölün etrafı yaklaşık 1.5 kilometre… Gelelim Abant’a… Çam ağaçlarıyla çevrili bir göl, süzüle süzüle düşen karlarla beyaza bürünen doğa unutulmaz manzaralar sunar burada… Faytonla mutlaka geziye çıkmalısınız. Hafta sonu için güzel bir alternatif… İstanbul ve Ankara’ya sadece birkaç saat uzaklıkta…
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Beyazlar içindeki cennet
Van’da bakir bir vadi ve nehir yatağında bin yıl öncesinden kalan binalar beyaza bürünürken kendinizi zamanda yolculuk yapmış gibi hissedeceksiniz. Akdamar’da; Ermeniler, Araplar, Urartular ve Türkler gibi 24 farklı uygarlık burada hüküm sürmüş ve eserler bırakmışlar. Van Gölü’nün içindeki adada bulunan Akdamar Kilisesi, ortaçağ Ermeni mimarisini yansıtan en iyi örneklerden… Karlarla kaplı bembeyaz yer, Van Gölü’nün mavi suları, karşıda heybetiyle Artos Dağı ve Akdamar manzarası çok büyüleyici… Bu güzelliğe kışın doyamazsanız size önerimiz bir de baharda gidin…
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Kış turizminin parlayan yıldızı
Bursa'nın İznik ilçesinde, belediye tarafından inşa edilen İznik Eko Turizm Tesisleri, doğa ile iç içe zaman geçirmek isteyen misafirlerini bekliyor. Özellikle kış aylarında kar yağışıyla birlikte ayrı bir güzelliğe bürünen tesis, hem yurtiçinden, hem de yurtdışından çok sayıda ziyaretçi ağırlıyor.
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İznik'e 12 kilometre uzaklıkta Katırlı Dağlarının eteklerinde bulunan tesis doğal yürüyüş parkurları, doğal paintboll sahası ve okçuluk atışlarına ev sahipliği yaparken, kış etkinliklerine de sahne oluyor. Ailecek güzel bir kış tatili istiyorsanız burası tam size göre…
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Huzurlu adres
Sivas Belediyesi'nin kent merkezine 7 kilometre uzaklıktaki Paşabahçe Mesire Alanı'na inşa edilen ve dünya genelinde izlenme rekorları kıran 'Yüzüklerin Efendisi' ve 'Hobbit' serisi filmlerindeki 'Hobbit' karakterlerinin evlerine benzeyen yeni Yamaç Evleri, kışın da görüntüsüyle meraklıları cezbediyor.
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Başlangıçta inşa edilen 7 evin ardından sayı 24'e çıkarıldı. Yeni etap çalışmalarıyla birlikte mini 'Hobbit köyü' kuruldu. Doğayla iç içe olan evlerde bir ailenin her türlü ihtiyacını giderebileceği imkanlar bulunuyor. Mutfak, salon, yatak odası ve banyo bulunan, 1 artı 1 olarak inşa edilen evlerin mimarisi görenlerin ilgisini çekiyor. Kışın kar örtüsüyle kaplanan alanda otantik bir görüntü sunan evler, beğeni kazanıyor.
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Kar motoru ve tırmanış
Kar sezonu açılınca akla gelen ilk yerlerden Uludağ… İstanbul’a dört saat uzaklıktaki Uludağ hafta sonu gitmek için ideal bir seçenek. Kar motoru kiralayıp parkurlarda karın ve maceranın tadını çıkarmalısınız. Fotoğraf: uludagormankoskleri.com
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Bir başka seçenekse gerekli ekipmanlarla Uludağ’ın zirvesine yürüyüş. Uludağ'da otel çok ama daha sessiz sakin yer arıyorsanız en iyi adres Uludağ Orman Köşkleri... Oradan da Uludağ’ın eteklerindeki köylere ineceğiniz rota 30 km. uzunluğunda. Şimdiden yerinizi ayırtmalısınız… Fotoğraf: uludagormankoskleri.com
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Rüyadaymışsınız hissini yaşatıyor
Kaçkar Dağı’nın eteklerinde bulunan yaylalar kış boyunca karla kaplanıyor. Öne çıkanıysa Ayder Yaylası... Karlarla kaplı vadi, ağaç evler ve sık çam ağaçları birbirinden güzel manzara fotoğraflarına ev sahipliği yapıyor.
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Yaylaya çıkarken bile beyaza bürünen ağaçlar, bir yanda lapa lapa yağan kar bir rüyadaymışsınız hissini yaşatıyor. Ayder’de konaklayıp ateş başında manzaranın tadını çıkarırken ağaçların bile kara gömüldüğünü fark edeceksiniz. İşte o zaman içinize çektiğiniz temiz Karadeniz havası yenilenmenizi sağlayacak.
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Sessiz, sakin ve güzel
UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan ve ‘Osmanlı'nın parmak izi’ denilen eserlere ev sahipliği yapan Safranbolu kışın görülmesi gereken yerlerden... Osmanlı mimarisi, şehir hayatı ve kültürünü yansıtması dolayısıyla ‘Osmanlı'nın parmak izi’ olarak adlandırılan, o dönemden kalma han, hamam, konak, çeşme, cami ve köprüleriyle açık hava müzesini andıran Safranbolu'da keşfedilecek birçok yer bulunuyor.
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Türkiye'de, İstanbul ile kent ölçeğinde dünya mirası listesindeki tek yer olan Safranbolu, İncekaya Su Kemeri, Türkiye'nin en uzun mağaralarından birisi olan Mencilis Mağarası, cam seyir terası ve kanyonları gezilecek yerlerden bazıları…
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Aktivite arayanlara
Dağcılık, trekking ve kış sporları açısından dünyaca ünlü Aladağlar’da dört çekerli arazi aracıyla farklı bir deneyim sizi bekliyor. Emli Vadisi’nde karda sürüş yaparken ilginç kaya oluşumları, dağ ve vadi manzaraları size eşlik edecek. Vadiler arasında karda yürüyüşe çıkarsanız Cinbar Boğazı’ndaki dağ keçilerini de görebilirsiniz. Burayı şimdiden listenize ekleyin güzel vakit geçireceğiniz kesin…
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Kışın olmazsa olmazı
Kış gelince akla gelen ilk adres… Özellikle Instagram’ın da yardımıyla Kars son birkaç yıldır çok popüler… Ankara’dan trene binip meşhur Doğu Ekspresi’yle Kars’a yolculuğa mutlaka çıkmalısınız… Anadolu’yu kış mevsiminin güzelliklerini izleyerek seyahat edeceksiniz.
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Bir gün süren yolculuk boyunca trende yeni insanlarla sosyalleşecek, karlarla kaplı vadileri ve tünelleri fotoğraflayabilirsiniz. Ankara’dan kalkan tren Kırıkkale, Kayseri, Sivas, Erzincan ve Erzurum’dan geçerek Kars’a ulaşıyor.