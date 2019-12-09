Kış tatili için en güzel kayak merkezleri

Bozdağ, İzmir

İzmir'i yaz tatiliyle bağdaştıran seyahatseverler için sürpriz bir adres olan Bozdağ Kayak Merkezi, Ege'nin ılıman iklimine rağmen her kış mevsiminde ortaya çıkan bir doğal cennet. Sezon geç başlayıp erken bittiği için mümkünse Ocak ayı ortalarında Bozdağ'ı tercih edebilir; hem konaklama tesisleri hem de kayak yapılabilen alanların oldukça mütevazı olduğu yerde son derece uygun fiyatlarla tatil yapabilirsiniz. Ödemiş merkeze 26 kilometre olan Bozdağ'a giderseniz Tire ve Ödemiş'teki küçük otel ve pansiyonları da değerlendirebilirsiniz.