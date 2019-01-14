Kış soğuğunda şifalı 10 adres

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Kış soğuğu iliklerimize işlemişken, insan sıcak bir molanın hayalini kurmaktan kendini alamıyor. Şifalı sulara sahip termal tesislerde veya SPA otellerde mineralli yeraltı suları, masajlar ve bakım programları ile ruhunuzu dinlendirip bedeninizi yenileyebilirsiniz. Türkiye’nin en iyi SPA otellerini ve termal hizmet veren tesislerini seçtik.
Kış soğuğu iliklerimize işlemişken, insan sıcak bir molanın hayalini kurmaktan kendini alamıyor. Şifalı sulara sahip termal tesislerde veya SPA otellerde mineralli yeraltı suları, masajlar ve bakım programları ile ruhunuzu dinlendirip bedeninizi yenileyebilirsiniz. Türkiye’nin en iyi SPA otellerini ve termal hizmet veren tesislerini seçtik.
Seymen Bozaslan / Hürriyet Seyahat gezgini Mutlu Tönbekici / Küçük Oteller kitabı yazarı Çağdaş Ertuna / Milliyet Gazetesi yazarı Melih Uslu / Seyahat yazarı Zeynep Zor / Hürriyet Seyahat gezgini
Melis YILMAZ
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10- Travertenlerin yanı başında: Doğa Thermal Health & SPA / Denizli Görkemli bir doğa ve kültür parkının yanı başında, kış soğuklarını keyfe çeviren tesis. Denizli Çardak Havalimanı’na 60, UNESCO Dünya Mirası Pamukkale travertenleri ile Hierapolis Antik Kenti’ne üç kilometre mesafede.
Melis YILMAZ
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Stresten mide rahatsızlıklarına kadar birçok hastalığa iyi gelen şifalı sıcak su kaynaklarıyla ünlü Karahayıt kasabasında bulunan tesis, psikoterapi, sağlık ve SPA merkezi olarak hizmet veriyor. Engellilere özel tasarlanmış odaları var. www.dogathermalhotel.com
Melis YILMAZ
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9- Oksijen çadırı gibi: Ramada Resort Kaz Dağları / Balıkesir İsviçre Alpleri’nden sonra dünyada oksijen oranı en yüksek ikinci yerin Kaz Dağları olduğu söylenir. İşte bu muhteşem havayı soluyarak termal tatil yapmak isterseniz rotanız Balıkesir Ramada Resort Kazdağları Termal & SPA olmalı.
Melis YILMAZ
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2 bin 500 metrekarelik SPA alanında sauna, kar çeşmesi, buhar odası, Türk hamamı, dinlenme odası ve termal havuz bulunuyor. İçerisinde sauna ve jakuziyi de barındıran deniz manzaralı özel odalarında Balili terapistler eşliğinde programlar uygulanıyor. www.ramadaresortkazdaglari.com
Melis YILMAZ
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8- Fizik tedavi merkezi var: Kaya Termal / İzmir Termal suyuyla ünlenmiş, tarihte Agamemnon Kaplıcaları olarak geçen Balçova ilçesindeki tesis, bölgenin en iyilerinden. İzlanda’daki Blue Lagoon misali kışın gece yarısı açık havadaki sıcak termal havuzda keyif yapabilirsiniz.
Melis YILMAZ
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Ayrıca hamam, sauna, şok duşları, kar çeşmesi, vücut bakım üniteleri ve termal jakuziler var. 9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi ile ortaklaşa çalışan Termal Fizik Tedavi Merkezi’nde, misafirlerin bilimsel verileri dikkate alınarak hizmet veriliyor.
Melis YILMAZ
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Şehrin merkezinde bulunmasına rağmen etrafındaki çam ormanları ve İzmir Körfezi manzarası ile gürültüden sıyrılmayı başarmış. www.kayahotels.com
Melis YILMAZ
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7- Uzmanlardan termal kürler: Çam Termal Resort & SPA /Ankara Kızılcahamam’da bulunuyor ve bölgenin tek lisanslı termal tesisi.
Melis YILMAZ
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Türk hamamı, sauna, tuz odası, buhar odası, masaj ve kişiye özel terapilerle stresten kurtulmanız ve daha sağlıklı bir vücuda kavuşmanız mümkün.
Melis YILMAZ
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Misafirlerin ihtiyaçlarına göre belirlenen termal kürler uzmanlar tarafından uygulanıyor ve takip ediliyor. www.camhotel.com.tr.
Melis YILMAZ
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6- Orman terapisiyle tanışın: NG Sapanca Wellness Convention / Sakarya İstanbul’un yanı başındaki tesis, şifalı sularıyla iş ve hayat stresinden kurtulup kendinizi ‘pamuk’ gibi hissedebileceğiniz yerlerden. Burada şifalı sularla birlikte orman terapisine de katılabilirsiniz.
Melis YILMAZ
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Türkiye’nin yeni tanıştığı orman terapisi için ormanın içinde eğitimli terapistler eşliğinde gezilerek doğanın iyileştirici gücünden faydalanılıyor.
Melis YILMAZ
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“İstanbul’da yaşıyorsanız çok kısa bir sürede ulaşıp SPA’dan faydalanabilirsiniz. Küçük bir kaçamak kime iyi gelmez ki!” diyor Zeynep Zor. www.nghotels.com.tr/ng-sapanca
Melis YILMAZ
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5- Sağlık merkezi gibi: Yoncalı Termal Otel / Kütahya İçerdiği mineraller sayesinde birçok hastalığa iyi gelen sularıyla SPA yarışına avantajlı başlayan tesislerden. Arzu Baloğlu “Tesis bir sağlık merkezi olarak ifade edilebilir.
Melis YILMAZ
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Kapalı ve açık kaplıca havuzları ile kışın kar altında dahi üşümeden keyifli bir deneyim yaşayabilirsiniz” diyor. Buhar odası, jakuzi ve masaj gibi hizmetlerin bulunduğu otelde termal sudan odalarda da faydalanılıyor. www.yoncalitermalotel.com.tr.
Melis YILMAZ
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4- Afyon’un şifalı suları: NG Hotel / Afyon Afyonkarahisar kültürünü keşfederken bir yandan da dinlenebileceğiniz, kendinizi şımartabileceğiniz ve eve daha dinlenmiş, yenilenmiş dönmenizi sağlayacak bir tesis.
Melis YILMAZ
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Talebe göre kadın-erkek birlikte veya ayrı ayrı kullanılabilen kısımları var. Aliva SPA’da Afyon’un şifalı sularından faydalanabilirsiniz. “Tercih edilmesi halinde aileler için özel termal alanları bulunan tesiste masaj ve SPA’nın en güzelini deneyimleyebilirsiniz” diyor Seymen Bozaslan. www.nghotels.com.tr
Melis YILMAZ
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3- İlkleri deneyimleyin: Six Senses Kaplankaya SPA / Muğla Hindistan ve Tayland gibi dünyanın farklı yerlerinden gelen, alanında uzman terapistlerin uyguladığı watsu, dreamcatcher, emotional detoks gibi sayılı yerde bulunan bütünsel terapiler, Bodrum’daki Six Senses Kaplankaya’da 10 bin metrekarelik bir alanda sunuluyor.
Melis YILMAZ
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Holistik anti-aging merkezi ve vücut analiz uygulamalarıyla Türkiye’nin en gelişmiş SPA merkezleri arasında. İngiliz lüks yaşam dergisi Lux Magazine tarafından 2018’de Türkiye’nin ‘En İyi SPA ve Wellness Oteli’ seçildi. www.sixsenses.com/kaplankaya
Melis YILMAZ
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2- İlk misafiri Atatürk: Limak Termal ve Butik Otel / Yalova Şifalı termal sularının yanı sıra tarihi öneme de sahip sahip çünkü tesisin ilk misafiri Mustafa Kemal Atatürk. Tarihi otel, aslına uygun olarak yeniden inşa edilmiş.
Melis YILMAZ
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Bin metrekarelik alan üzerine kurulu Pythia Termal SPA Merkezi, modern mimariye ve huzur verici bir atmosfere sahip. Uzakdoğu’nun egzotik bakımları ve rahatlatıcı masajlarının yanı sıra etkili cilt ve vücut bakımları da yapılıyor. www.limakthermal.com
Melis YILMAZ
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1- İstanbulluların kaçış noktası: Richmond Nua Wellness-SPA / Sakarya Sapanca Gölü kıyısındaki tesis, su terapileri ve bakım programlarıyla uzman terapistler eşliğinde misafirlerine hizmet veriyor. Konaklamalı SPA programlarına katılabilir, detoks yapabilir, masaj ve bakım çeşitlerinden, QEPR terapisinden faydalanabilirsiniz.
Melis YILMAZ
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Zayıflama programları da var. “Açıldığından beri İstanbullular için bir kaçış noktası oldu” diyor Çağdaş Ertuna. Ayrıca tesiste fin hamamı ve buz banyosu var. www.richmondnua.com