Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos, Anadolu Ajansı
Haber Giriş: 22 Ocak 2020 - 10:52,/
Kış mevsimine en çok yakışan rotalar
Herkesin kendine göre favori bir mevsimi mutlaka vardır. Bazıları için de kış mevsimi vazgeçilmezdir. Her yerin bembeyaz bir örtüyle kaplandığı bu aylarda, tatilin ve doğanın tadına varmak isteyenler için güzel bir liste oluşturduk. İşte kışa en çok yakışan yurtiçi rotaları…
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1
Güzel bir kış tatili için hâlâ karar veremeyenler varsa hayalinizdeki tatili fazla uzaklarda aramayın. Dört mevsimin yaşandığı ülkemiz avantajlı konumuyla da kış için nefis fırsatlar sunuyor. İşte Türkiye’de gidilecek ve pek fazla cep yakmayan adresler...
2
Kapadokya
Adeta bu dünyadan değil de masallar diyarından gelmiş gibi coğrafyaya sahip olan Kapadokya, yılın her mevsimi güzel ama kışın karlar altında bir başka güzel. Peribacalarının o masalsı ve mistik atmosferine yapacağınız bir seyahat, sizi bambaşka diyarlara götürebilecek kadar güçlü ve etkileyici.
3
Kapadokya’nın dinlendirici ortamında keyifli bir tatil için konaklamada tercih edebileceğiniz faklı kategorilerde birçok tesis hizmet vermektedir. Lüks imkanlarla donatılmış butik otellerden, kaya içlerinde konumlanmış tesislere kadar bölgede yüzlerce otel seçeneği de bulunuyor.
4
Abant
Abant, ziyaretçilerine her gün yeşilin her tonunu gözler önüne sermekten asla vazgeçmeyen bir yer. Hele bir de kış gelip de o bembeyaz karlar yağdığı zaman doğa doyumsuz bir görsel şov sergilemeye başlıyor. Bölgede büyük ve küçük ölçekli birçok tesis var ve bu tesislerin her biri misafirlerine sunduğu kusursuz hizmetle ön plana çıkmakta...
5
Uludağ
Yeşil Bursa’nın özellikle kış sezonunda kalbinin attığı yer olan Uludağ, sporcular kadar tatilcilerin de gözbebeği olan bir destinasyon. Kar sezonu boyunca kayak turizminin nabzını tutan Uludağ, dönem dönem ulusal ve uluslararası pek çok yarışmaya, festivallere, konserlere ve farklı organizasyonlara ev sahipliği yapmaktadır. Pistlerinin güzelliği ve modern kış otelleriyle Uludağ Kayak Merkezi, sadece yurt içinden değil dünyanın dört bir yanından birçok sporcunun tercihidir. Hafta sonları çok kalabalık olan kayak pistleri hafta içi daha sakin…
6
Ağva / İstanbul
İstanbul’un arka bahçesi olan Ağva sadece yaz tatillerinin değil, kış günlerinin de en çok tercih edilen yerlerinden biri. Hem şehirden ve hengameden uzak, hem de bir o kadar şehre yakın. Sıra dışı doğasıyla yılın dört mevsimi misafirlerine harika bir tatil ve dinlence sunan Ağva tatilinizde bedeniniz kadar ruhunuzun da dinlendiğini hissedersiniz. Ağva tatilinizde dışarıda lapa lapa kar yağarken şömine ateşinin etrafında yapacağınız sohbetlerin tadına doyamayacağınızın garantisini verebiliriz.
7
Sapanca / Sakarya
Sapanca’ya, İstanbul’dan sadece 2,5 saatlik bir araba yolculuğuyla ulaşabilirsiniz. Huzur ve mutluluğun etrafınızı sarıp sarmaladığı karlı günlerde, bu duyguyu daha da çok hissedeceğiniz Sapanca tatilinizde, sessiz mi sessiz, sakin mi sakin bir doğa, karlar artında sizi bekliyor olacak. Sapanca’da kış tatili denilince ihtiyacınız olan üç şey vardır. Bunlardan biri bir bardak sıcacık bir kahve, diğeri içinde çıtır çıtır odunların yandığı bir şömine ve üçüncüsü de size eşlik edecek bir sevdiğiniz...
8
Afyonkarahisar
Kış demek sıcacık termal sularda şifalanmanın zamanı geldi demektir. Dışarıda bembeyaz kar yağarken sıcacık şifalı sularla dolu termal havuzda yüzmenin verdiği huzur ve mutluluk hissi paha biçilemez! Termal ve şifalı kaplıcaların başkenti Afyonkarahisar’da en az bir haftalık bir termal tatil bedeninize ve ruhunuza inanılmaz iyi gelecek.
9
Yedigöller / Bolu
Doğanın her gün bir başka yüzünü gösterdiği huzur ve mutluluk dolu mekanlarından birine daha ev sahipliği yapıyor Bolu. Yedigöller’in muhteşem doğasındaki tüm ağaçlar, kışın karlar altında tıpkı beyaz bir gelinlik giymiş gibi salınır. Günübirlik bir kaçamak olarak tercih ettiğimiz Yedigöller’de bembeyaz karların üzerinde kısa bir yürüyüş yaptıktan sonra, kamp sandalyelerimizi kurup muglarımızdan sıcak kahvelerimizi yudumlarken kitap okumak en sevdiğimiz aktivitelerin başında geliyor.
10
Kars
Doğu Ekspresi ile gönülleri fetheden Kars’ta dolu dolu bir program tatilcileri beklemektedir. En az bir gün, dünya çapında bir benzeri sadece Alp Dağları'nda bulunan 'kristal kar', Sarıkamış Kayak Merkezi'nde geçirerek kayak yapmalı. Kars kaşarından kaz etine kadar birbirinden leziz bir çok lezzeti deneyimlemek, tarihi tozlu sayfalarında kalmış Ani Harabeleri’ni keşfetmek, Kars tatilinde yapılacak şeyler listesinin ilk üç maddesi.
11
Kartalkaya / Bolu
Heybetiyle göz kamaştıran Köroğlu Dağları’nın eteklerindeki Kartalkaya Kayak Merkezi, İstanbul’a yakınlığıyla Uludağ’dan sonra en çok tercih edilen kayak merkezlerin biridir. Bolu’nun ev sahipliği Kartalkaya’da tatilcileri bol bol spor, bol bol huzur ve dinlene dolu bir tatil bekliyor.
12
Erciyes / Kayseri
Kapadokya’ya yakınlığıyla ve kayak merkeziyle dikkatleri üzerine çeken Erciyes, bizler için artık Magna Pivot Hotel ile de dikkatleri üzerine çekmeye başladı. Erciyes Dağı'nın eteklerinde 2200 metre yükseklite yer alan otelin kayak pistleri 110 kilometre uzunluğunda olup dağın her noktasına uzanabilmektedir. 2010 Vancouver, 2014 Socchi Olimpiyatları Snowboard Serbest Stil pist yapımcısı dünyaca ünlü Albert Zehetner tarafından tasarlanmış X Boarder Cross Pisti'nde kayak tutkunlarına muhteşem bir kayak deneyimi sunmaktadır. Bünyesinde yeni başlayanlar için de bir kayak okulu bulunan bu tesiste sadece hafta sonu konaklama yapmak size asla yetmeyecek. Kaynak: neredekal.com