Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, Anadolu Ajansı, İHA, DHA, DepoPhotos
Haber Giriş: 22 Ocak 2020 - 13:57,/
Kış mevsimine en çok yakışan adresler! Bir parça huzur arıyorsanız şimdi tam zamanı...
Herkesin kendine göre favori bir mevsimi mutlaka vardır. Bazıları için de kış mevsimi vazgeçilmezdir. Her yerin bembeyaz bir örtüyle kaplandığı bu aylarda, tatilin ve doğanın tadına varmak isteyenler için güzel bir liste oluşturduk. İşte kışa en çok yakışan yurtiçi rotaları…
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Güzel bir kış tatili için hâlâ karar veremeyenler varsa hayalinizdeki tatili fazla uzaklarda aramayın. Dört mevsimin yaşandığı ülkemiz avantajlı konumuyla da kış için nefis fırsatlar sunuyor. İşte Türkiye’de gidilecek ve pek fazla cep yakmayan adresler...
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Yenilenen çehresiyle ziyaretçilerini bekliyor
Küçücük bir yer Gölyazı… Bursa'nın Nilüfer ilçesine bağlı bu kasaba, tarihi adı Apolyont olan Uluabat Gölü'nün kucağında bir yarım ada.... Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Bursa'nın Nilüfer Belediyesi öncülüğünde devam eden kazılarda ortaya çıkarılan buluntulara göre, yaklaşık 2 bin 600 yıl önce yaşamın başladığı Gölyazı, eşsiz doğal güzelliğiyle ilgi görüyor.
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Özellikle Türkiye'de Uluslararası Sulak Alanların Korunması Sözleşmesi (RAMSAR) kapsamındaki 14 gölden biri olan ve 2001 yılından itibaren Uluslararası Yaşayan Göller Ağı'na dahil Gölyazı, yenilenen çehresiyle şu sıralar misafirlerini bekliyor. Çalışmalar kapsamında, 7 bin 43 metrekare tamburlanmış bergama doğal granit ile döşeme kaplaması, 30 bin 698 metrekare 8 santimetre yüksekliğinde her renk ve ebatta mikronlu beton parke taşı ile döşeme kaplaması yapıldı.
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Beton bordür, beton parke döşemeleriyle toplam 47 bin metrekare alan yeniden düzenlendi. Ayrıca Gölyazı Japon Seyahat Acenteleri Birliği, (JATA) 2017 yılında Avrupa'da görülebilecek 30 bölgeden biri olarak göstermişti.
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Gölyazı’da neler yapmalı?
Rum evlerinin Türk evleriyle kucaklaştığı adada caminin önünden başlayarak bir daire çizebilirsiniz. Ucunda göl manzarası olan sokak aralarında kaybolarak geçirebileceğiniz bir öğleden sonrası bekliyor sizi. 1890'da mübadele öncesi Rumların yaptığı ancak yarım kalmış bir kilise iskeleti de gezilebilecek yerlerden.
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Beyaz görüntüsü büyülüyor
Sivas'ta şu sıralar kar yağışı aralıklarla devam ediyor. Kent merkezine 7 kilometre uzaklıktaki Paşabahçe Mesire Alanı'nda bulunan ve dünya genelinde izlenme rekorları kıran 'Yüzüklerin Efendisi' ve 'Hobbit' serisi filmlerindeki 'Hobbit' karakterlerinin evlerinden esinlenilerek inşa edilen Yamaç Evleri, beyaza bürünen görüntüsüyle görenleri kendine hayran bırakıyor. Güzel manzarayı fırsat bilenler Paşabahçe'deki Hobbit evlerinin bulunduğu bölgede bol bol fotoğraf çektiriyor.
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Kar kalınlığının 15 santimetreyi geçtiği mesire alanında tüm stresinizi unutacaksınız. Başlangıçta inşa edilen 7 evin ardından sayı şu an 24'e çıkarıldı. Yeni etap çalışmalarıyla birlikte mini 'Hobbit köyü' kuruldu. Doğayla iç içe olan evlerde bir ailenin her türlü ihtiyacını giderebileceği imkanlar bulunuyor. Mutfak, salon, yatak odası ve banyo bulunan, 1 artı 1 olarak inşa edilen evlerin mimarisi görenlerin ilgisini çekiyor.
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Dünya basınında manşet oldu
Munzur Dağları arasında kurulu olan 1500 rakımlı Ovacık'ta, kış mevsimi zorluklarının yanı sıra güzellikleriyle de yaşanıyor. Kar yağışının ardından ilçede etkili olan dondurucu soğuklar sebebiyle gece hava sıcaklığı uzun süredir sıfırın altında 5 dereceye kadar düşüyor.
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Tunceli'de hava sıcaklıkları eksi değerde seyrederken, bir yandan da bölgenin manzarası adeta ünlü ressamların çizdiği portrelere benziyor. Bembeyaz zemin üzerinde yükselen kırağı ile kaplı ağaçlar, masalsı görüntüler oluşturuyor. Bu muhteşem manzara oluşturduğu doğal güzelliği yanı sıra bölge halkını da mutlu etti.
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Ovacık Kayak Merkezi'nde ziyaretçiler kesintisiz kayak ve snowboard yapıp kızakla kaymanın keyfini çıkarıyor. Ovacık'ın bu muhteşem manzarası, dünya basınının manşetlerinde de yer aldı. Aralarında Guardian, The Telegraph gibi uluslararası basının önde önde gelen medya kuruluşları, bu doğal güzelliğe sayfalarında yer ayırdı. Fotoğrafa tutkuluysanız şu sıralar Ovacık’a giderseniz asla dönmek istemeyeceksiniz…
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Tabloları aratmayan manzara
Malatya'nın Darende ilçesindeki Günpınar Şelalesi'nin büyük bölümü yılın bu zamanlarında buz tutuyor ve ortaya harika görüntüler çıkıyor. İlçe merkezine 8 kilometre uzaklıkta yer alan ve geçen yıl Türkiye'nin 243. tabiat parkı ilan edilen Günpınar Şelalesi, yeni yerler keşfetmeyi sevenler için oldukça ideal.
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Her mevsim çok sayıda yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği şelalede, 40 metre yükseklikten akan suların donması sonucu kayalıklar üzerinde buz sarkıtları oluşuyor. Donan şelale, fotoğraf ve doğaseverler için adeta tabloları aratmayan bir manzara ortaya çıkarıyor. Her mevsim ziyaretçi ağırlayan Günpınar Şelalesi, doğa ve fotoğraf tutkunlarının uğrak yeri oluyor. Şelaleyi ziyaret etmek için gelenler, ilçe merkezinde bulunan Tohma Kanyonu ve Somuncu Baba Külliyesi'ni de görmeden dönmüyor.
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Kışın bir başka güzel
Her mevsim çok güzel ama kışın bembeyaz bir manzara eşliğinde şömine başında oturma keyfi de bir başka… Göl kenarında bulunan otellerde konaklayıp sabah gözünüzü açtığınız kar manzarası da bak bak bitmez. İstanbul ve Ankara gibi büyük şehirlere yakınlığı nedeniyle tam bir kaçış noktası. Tamamen doğal güzellikler ile dolu olan Abant’ta çok sayıda tarihi bina ve eser göremeyebilirsiniz ama bol bol dinlenerek temiz havayla doğanın tadını doyasıya çıkarabilirsiniz.
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Abant Gölü ve Tabiat Parkı: Türkiye’nin kuzeybatı kesiminde, Bolu’nun 34 kilometre güney batısında bulunan, yaklaşık 1350 metre yükseklikte ve 125 hektarı bulan bir heyelan set gölü burası… En derin yeri 18 metre... Göl suyu çoğunlukla dağlardan gelen kar suları ve bir kaç küçük dere üzerinden beslenir. Abant Gölü Tabiat Parkı köknar, çam, meşe, kayın, gürgen, kestane, kavak, dişbudak ve fındık ağaçlarıyla muhteşem bir bitki örtüsüne sahip. Göl çevresinde yayla olarak kullanılan açık alanlar olsa da çam, köknar ve kayın ağaçlarını görmek mümkün.
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Yaban hayatın da görüldüğü Abant Gölü Tabiat Parkı çevresinde yabandomuzu, tavşan, karaca, ayı, tilki, yaban ördeği, keklik ve yaban güvercini gibi canlıları da görebilirsiniz. Abant çevresinde turlamak için bir başka seçenek ise fayton turu. Yarım saatlik bu turlarla Abant’ın çevresini keşfedip güzel fotoğraflar çekebilirsiniz. Ayrıca göl çevresinde kurulan yerel pazarda pek çok doğal lezzet ve yöresel tat bulmak mümkün. Gölcük: Yurdumuzun en özel köşelerinden biri Gölcük…
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Orman içerisinde masmavi güzelliğiyle göz dolduran kartpostallık bir güzel… Özellikle tam da şu zamanlarda hafta sonları yoğun bir ziyaretçi akınına uğruyor. Tertemiz oksijen dolu havayı ciğerlerine, mangalda hazırlanmış enfes lezzetleri midesine doldurmak isteyenler için biçilmiş bir kaftan Gölcük.
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Donan yüzeyiyle büyülüyor
Borçka ilçe sınırlarında, Karçal Dağları'nın kuzeybatısında, deniz seviyesinden 1550 metre yükseklikte yer alan Borçka Karagöl Tabiat Parkı, karla kaplı ormanlarıyla şu sıralar kış güzelliğine büründü. Bozulmamış doğası, yürüyüş yolları ve kamp alanlarıyla doğa tutkunlarının vazgeçilmezi tabiat parkına adını veren Karagöl'ün yüzeyi de geceleri hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesiyle buz tuttu.
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İlkbahar ve yaz aylarında yeşilin, sonbaharda sarı, turuncu, kırmızı ve kahverenginin farklı tonlarını sergileyen tabiat parkındaki kış güzelliğini görmek isteyenleri, karla kaplı ormanlar ve buz tutmuş Karagöl karşılıyor.
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Tabiat parkına günübirlik tatil ve piknik yapmak için gelen yerli ve yabancı turistler, kar kalınlığının yer yer 30 santimetre olduğu göl çevresinde yürüyüş yapıp ve fotoğraf çektirerek doğanın tadını çıkarıyor. Tehlikeye aldırmadan gölün yüzeyinde yürüyen hatta horon edenler bile oluyor.
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İstanbul’un arka bahçesi
Ağva sadece yaz tatillerinin değil, kış günlerinin de en çok tercih edilen yerlerinden biri. Hem şehirden ve hengameden uzak, hem de bir o kadar şehre yakın. Sıra dışı doğasıyla yılın dört mevsimi misafirlerine harika bir tatil ve dinlence sunan Ağva tatilinizde bedeniniz kadar ruhunuzun da dinlendiğini hissedersiniz. Ağva tatilinizde dışarıda lapa lapa kar yağarken şömine ateşinin etrafında yapacağınız sohbetlerin tadına doyamayacağınızın garantisini verebiliriz.
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Sessiz, sakin ve güzel
UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan ve ‘Osmanlı'nın parmak izi’ denilen eserlere ev sahipliği yapan Safranbolu kışın görülmesi gereken yerlerden... Osmanlı mimarisi, şehir hayatı ve kültürünü yansıtması dolayısıyla ‘Osmanlı'nın parmak izi’ olarak adlandırılan, o dönemden kalma han, hamam, konak, çeşme, cami ve köprüleriyle açık hava müzesini andıran Safranbolu'da keşfedilecek birçok yer bulunuyor. Türkiye'de, İstanbul ile kent ölçeğinde dünya mirası listesindeki tek yer olan Safranbolu, İncekaya Su Kemeri, Türkiye'nin en uzun mağaralarından birisi olan Mencilis Mağarası, cam seyir terası ve kanyonları gezilecek yerlerden bazıları…
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Yazın yemyeşil, kışınsa bembeyaz
Trabzon’un her bir yeri ayrı güzelliğe sahip tabii ama Uzungöl’ün kendine has bir havası var. Kendinizi turist gibi değil de oraların bir parçasıymış gibi hissetmeniz olası. Yazın yemyeşil, kışınsa bembeyaz olan Uzungöl’de karın sessizliğini iliklerinize kadar hissedip huzur dolacaksınız. Hafta sonu İstanbul ve Ankara gibi şehirler için biraz uzak bir rota olsa da bu kış büyüsünü görmeye değer.
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Aktivite arayanlara
Dağcılık, trekking ve kış sporları açısından dünyaca ünlü Aladağlar’da dört çekerli arazi aracıyla farklı bir deneyim sizi bekliyor. Emli Vadisi’nde karda sürüş yaparken ilginç kaya oluşumları, dağ ve vadi manzaraları size eşlik edecek. Vadiler arasında karda yürüyüşe çıkarsanız Cinbar Boğazı’ndaki dağ keçilerini de görebilirsiniz. Burayı şimdiden listenize ekleyin güzel vakit geçireceğiniz kesin…
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Karlar altında bir başka güzel
Doğanın her gün bir başka yüzünü gösterdiği huzur ve mutluluk dolu mekanlarından birine daha ev sahipliği yapıyor Bolu. Yedigöller’in muhteşem doğasındaki tüm ağaçlar, kışın karlar altında tıpkı beyaz bir gelinlik giymiş gibi salınır. Günübirlik bir kaçamak olarak tercih ettiğimiz Yedigöller’de bembeyaz karların üzerinde kısa bir yürüyüş yaptıktan sonra, kamp sandalyelerimizi kurup muglarımızdan sıcak kahvelerimizi yudumlarken kitap okumak en sevdiğimiz aktivitelerin başında geliyor.