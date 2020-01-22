Kış mevsimine en çok yakışan adresler! Bir parça huzur arıyorsanız şimdi tam zamanı...

Karlar altında bir başka güzel Doğanın her gün bir başka yüzünü gösterdiği huzur ve mutluluk dolu mekanlarından birine daha ev sahipliği yapıyor Bolu. Yedigöller’in muhteşem doğasındaki tüm ağaçlar, kışın karlar altında tıpkı beyaz bir gelinlik giymiş gibi salınır. Günübirlik bir kaçamak olarak tercih ettiğimiz Yedigöller’de bembeyaz karların üzerinde kısa bir yürüyüş yaptıktan sonra, kamp sandalyelerimizi kurup muglarımızdan sıcak kahvelerimizi yudumlarken kitap okumak en sevdiğimiz aktivitelerin başında geliyor.