Kış manzaralı en iyi 10 restoran

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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İçinizi ısıtan şömine başında, dışarıda karın bembeyaz örtüsüyle kaplanan ağaçlar, peribacaları, dağ hatta göl manzaraları eşliğinde yemek yemeyi kim istemez? Kışın bambaşka bir güzelliğe bürünen doğada romantik, lezzetli ve unutulmaz yemekleri tadarak gastronomi yolculuğuna çıkacağınız restoranları seçtik!
İçinizi ısıtan şömine başında, dışarıda karın bembeyaz örtüsüyle kaplanan ağaçlar, peribacaları, dağ hatta göl manzaraları eşliğinde yemek yemeyi kim istemez? Kışın bambaşka bir güzelliğe bürünen doğada romantik, lezzetli ve unutulmaz yemekleri tadarak gastronomi yolculuğuna çıkacağınız restoranları seçtik!
Fotoğraflar: Restoranların kendi siteleri
Selim ONAT / selimonat@yahoo.com
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JÜRİSahrap Soysal – Hürriyet yemek yazarı, TV programcısı Saffet Emre Tonguç – Hürriyet Seyahat yazarı Müge Akgün – Yeme-içme kültürü yazarı Bahar Akıncı – Hürriyet yazarı Refika Birgül – Yemek programcısı, yazar
Selim ONAT / selimonat@yahoo.com
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Aynur Tartan – TV programcısı, gazeteci Salih Seçkin Sevinç – Harbiyiyorum.com krucusu Nilay Örnek – Gazeteci Sinan Hamamsarılar – Tatdedektifi.com kurucusu Aylin Öney Tan – Gazeteci
Selim ONAT / selimonat@yahoo.com
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10- Göl sefası: ABANT ÇAMLIK RESTORAN / BOLU Karlar altındaki çam ağaçları ve Abant Gölü’nün en özel konumuna sahip restorana İstanbul’dan iki saatte ulaşmak mümkün.
Selim ONAT / selimonat@yahoo.com
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Aynur Tartan, “Gölün kollarında keyfin, huzurun, lezzetin ve çıtıtr çıtır şöminenin kollarına kendinizi bırakın” diye söylüyor.
Selim ONAT / selimonat@yahoo.com
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Gelmişken gölün etrafında fayton gezisi yapmadan da dönmeyin. Abant, (0374) 224 51 79
Selim ONAT / selimonat@yahoo.com
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9- Butik konsept: LE CHALET / BURSA 18 odalı Grand Yazıcı butik otelde yer alan restoran müthiş bir zirve manzarasına sahip. Asırlık çam ağaçları, ahşap çatılar ve kayak yapanları kuş bakışı görerek yemek yemek eşsiz ve romantik bir ayrıcalık. Sahrap Soysal’a göre buranın dağ manzarası muhteşem. Uludağ, (0224) 285 23 40
Selim ONAT / selimonat@yahoo.com
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8- Paflagonya lezzetleri: GÜLEVİ / KARABÜK UNESCO Dünya Mirası Listesi’ndeki Safranbolu’da harika bir restorasyon geçiren üç konakta hizmet veriyor.
Selim ONAT / selimonat@yahoo.com
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Geleneksel mimariyle donatılan odalarında konaklayıp Anadolu’da yaşamış olan Paflagonya mutfağı ve Batı Karadeniz yemeklerini tadacaksınız. Safranbolu, (0370) 725 46 45
Selim ONAT / selimonat@yahoo.com
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7- İsviçre tarzı: SWISS FONDUE / BOLU Kaya Palazzo otelinin içerisindeki restoran beş yıldızlı bir hizmet anlayışına sahip. İsviçre tatlarını denerken kayak yapanları seyredebilirsiniz.
Selim ONAT / selimonat@yahoo.com
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Refika Birgül, “Ursula Yazıcı’nın açtığı İsviçre restoranında yiyebileceğiniz lezzetler sizi en çetin kışta bile sıcacık ve özel hissettirecek.
Selim ONAT / selimonat@yahoo.com
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Sosisleri ve fondüsü çok özel” diye söylüyor. Kartalkaya, (0374) 234 51 00
Selim ONAT / selimonat@yahoo.com
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6- Kuşbakışı Uzungöl: GALO OMAD / TRABZON Dünyaca tanınan Uzungöl’e tepeden bakacağınız mekânda yöresel lezzetleri ve kahvaltısını tadarken karlar altındaki ağaçlar ve gölün güzelliğine bayılacaksınız.
Selim ONAT / selimonat@yahoo.com
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Muhlama, karalahana sarması, sütlacı yemeden ve bir demlik çay içmeden dönmeyin. Çaykara, (0551) 605 26 92
Selim ONAT / selimonat@yahoo.com
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5- Unutulmaz tatlar: GOLDEN KEY KARTALKAYA / BOLU İstanbul’a iki saat uzaklıkta kış manzarasına sahip lezzetli bir restoranda yemek yemek ve kayak yapmak istiyorsanız doğru adres burası.
Selim ONAT / selimonat@yahoo.com
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Sinan Hamamsarılar, “İtalyan şef Gian Carlo Talerico ve Şemsa Denizsel’den özel eğitim alan Kasım Işık ile ekibi, her gün döneme ve mevsime uygun çok özel tatlar ortaya çıkarıyor.
Selim ONAT / selimonat@yahoo.com
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Misal burada pancarlı risotto yiyen bir daha o tadı unutamaz!” diyor. Kartalkaya, (0374) 234 50 59
Selim ONAT / selimonat@yahoo.com
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4- Kuzine başında: KAPLAN DAĞ RESTORAN / İZMİR Kaplan Köyü’nün tepesinde 26 yıl önce açılan restoran son yıllarda oldukça popüler. Tire lezzetlerini, Ege otlarını o kadar güzel hazırlıyorlar ki yurt dışından gurmeler ve şefler burayı ziyaret ediyor.
Selim ONAT / selimonat@yahoo.com
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Bahar Akıncı, “Tire’nin Kaplan dağındaki muhteşem manzaralı ve nefis Ege mönülü restoranı ormanın içinde yer alıyor.
Selim ONAT / selimonat@yahoo.com
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Özellikle kar yağdığında kuzine başında Ege otları kavurma ve birbirinden nefis et yemeklerini deneyin” önerisinde bulunuyor. Tire, (0232) 512 66 52
Selim ONAT / selimonat@yahoo.com
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3- 12 saatte pişiyor: MİLLOCAL / NEVŞEHİR Karlar altındaki peribacalarını, Erciyes Dağı’nın panoramik manzarası ve insanın içini ısıtan şöminesiyle kendinizi masalda sanabilirsiniz.
Selim ONAT / selimonat@yahoo.com
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Salih Seçkin Sevinç, “Kendi spesiyalleri olan ve 12 saatte pişen dana yanağın keyfine paha biçilemez.
Selim ONAT / selimonat@yahoo.com
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Yanında yörenin şarabını da tavsiye ederim” önerisini veriyor. Uçhisar, (0384) 219 22 88
Selim ONAT / selimonat@yahoo.com
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2- Boğazdaki dağ evi: CHALET / İSTANBUL Swissotel The Bosphorus bünyesinde sadece kış aylarında hizmet veren restoran ahşap iç ve dış dizaynıyla Alpler’deki bir dağ evindeymiş hissini yaşatıyor.
Selim ONAT / selimonat@yahoo.com
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Nilay Örnek, “Dekorasyonundan servisine yemeklerinden kış günlerinde şömine başında oturmasına, her şeyiyle nitelikli bir kış akşamı yaşamak isteyenler için biçilmiş kaftan.
Selim ONAT / selimonat@yahoo.com
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İsviçre’den gelen temel ürünlerle, Şef Philippe Bischoff ile Şef Yusuf Gülaçar’ın yönetiminde meraklısını memnun edecek İsviçre lezzetleri sunuluyor” diyor. Beşiktaş, (0212) 326 11 00
Selim ONAT / selimonat@yahoo.com
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Kapadokya’yla baş başa: SEKİ / NEVŞEHİR Güvercinlik Vadisi’ne karşı kokteylinizi yudumlarken ev yapımı makarnalar, çemen ile dinlendirilmiş bonfileler, ızgara çeşitleri, zeytinyağlılar ve zengin mezeleriyle hem göze hem de peribacalarının manzarasına doyacaksınız.
Selim ONAT / selimonat@yahoo.com
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Taş şöminesiyle sıcacık olan mekân için Aylin Öney Tan, “Burada eşsiz Kapadokya manzarası üzerinde Erciyes Dağı’nı seyretmek büyük keyif” yorumunu yapıyor.
Selim ONAT / selimonat@yahoo.com
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Vaktiniz varsa içerisinde bulunduğu Argos in Cappadocia otelde de konaklayın. Uçhisar, (0384) 219 31 30