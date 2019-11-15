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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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HaberlerSeyahatKış bastırmadan Anadolu’da yapmanız gereken 10 şey
Seyahat

Kış bastırmadan Anadolu’da yapmanız gereken 10 şey

Kış bastırmadan Anadolu’nun dört bir yanında yapılacak ve görülecek çok şey var. Farklı alanlardan gelen jürimize, kaçırılmayacak manzaraları, lezzetleri, kültürel olayları sorduk. İşte sizi yola çıkaracak 10 neden...

Melis YILMAZ | Fotoğraflar: Jüri üyeleri, Alamy, DepoPhotos
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Melis YILMAZ | Fotoğraflar: Jüri üyeleri, Alamy, DepoPhotos
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1

Sonbahar önemli bir geçiş dönemi olduğundan doğayla birlikte insan da bu değişime hazırlanıyor. Ağaçlar renkleniyor, hasatlar yapılıyor, kuşlar göçüyor, mutfak bile değişiyor. Kış bastırmadan Anadolu’nun dört bir yanında yapılacak ve görülecek çok şey var. Farklı alanlardan gelen jürimize, kaçırılmayacak manzaraları, lezzetleri, kültürel olayları sorduk. İşte sizi yola çıkaracak 10 neden...

Melis YILMAZ | Fotoğraflar: Jüri üyeleri, Alamy, DepoPhotos
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2

Ertuğrul Özkök / Hürriyet yazarı, gazeteci
Renklerle mest olun: Bolu, Abant
Meşe, köknar, çam, kayın ve gürgen ağaçlarının olduğu, huzur veren bir coğrafya.

Melis YILMAZ | Fotoğraflar: Jüri üyeleri, Alamy, DepoPhotos
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3

Sonbaharın getirdiği renkler de cabası. Gençliğimden beri sonbaharlarda benim için en romantik yer Abant Gölü. Eylül, ekim, kasımda ışığı, renkleri ve havası ile beni mest eder.

Melis YILMAZ | Fotoğraflar: Jüri üyeleri, Alamy, DepoPhotos
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4

Gitmişken bu coğrafyanın yanı başındaki Yedigöller’i de mutlaka görmelisiniz. Kışa hazırlanan ağaçların yaratacağı rengârenk atmosferi keşfedin.

Melis YILMAZ | Fotoğraflar: Jüri üyeleri, Alamy, DepoPhotos
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5

Ali Boratav / Mavi Yolculuk Rehberi kitabı yazarı
Akvaryumda kürek çekin: Kekova
Kekova’da tarih, deniz ve lezzet peşine düşmenin tam zamanı! Simena’nın kalbi Kaleköy’de konaklayın.

Melis YILMAZ | Fotoğraflar: Jüri üyeleri, Alamy, DepoPhotos
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6

Yamaçtaki olağanüstü sevimli taş evleri ve tarihin izlerini keşfedin. 2 bin yıllık patikaları kullanıp Kaleköy’ün zirvesinden Üçağız’a yürüyüş yapın.

Melis YILMAZ | Fotoğraflar: Jüri üyeleri, Alamy, DepoPhotos
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7

Bir kayık kiralayıp Kekova’nın dantel gibi kıyılarında, akvaryum gibi denizlerinde kaybolun. Yalnız dikkat; kasımın ilk haftasından sonra lodos başlar, Kekova’ya yağmur gelir.

Melis YILMAZ | Fotoğraflar: Jüri üyeleri, Alamy, DepoPhotos
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8

Saffet Emre Tonguç / Hürriyet Seyahat yazarı
Afrodisias’ta gezintiye çıkın: Aydın
Aydın, Geyre Mahallesi sınırları içinde yer alan Afrodisias Antik Kenti, Menderes Irmağı’nın bir kolu olan Dandalaz Çayı’nın oluşturduğu vadide bulunuyor.

Melis YILMAZ | Fotoğraflar: Jüri üyeleri, Alamy, DepoPhotos
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9

Anadolu’daki en eski yerleşimlerden. Mevsimin getirdiği renk cümbüşü antik kenti bugünlerde gezmeyi daha cazip kılıyor.

Melis YILMAZ | Fotoğraflar: Jüri üyeleri, Alamy, DepoPhotos
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10

Afrodit Tapınağı, Hadrian Hamamları, Afrodisias Müzesi ve Anadolu’daki en büyük antik stadyum olan tiyatroyu gezebilirsiniz. 2017 yılında Dünya Mirası Listesi’ne kaydedildi.

Melis YILMAZ | Fotoğraflar: Jüri üyeleri, Alamy, DepoPhotos
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11

Aylin Öney Tan / Yeme-içme yazarı
Reçellerin tadına bakın: Kastamonu
Hem ormanlarının güzelliği hem de bin bir çeşit sonbahar lezzeti nedeniyle en iyi adreslerden. Alıç, kuşburnu, karamuk, ahlat, çakal eriği, yaban elması gibi orman lezzetlerinin zamanı. Bunlardan yapılan reçel, marmelat, pekmez, yerel ağızda ‘eğşi’ denilen ekşiler ve pestilleri tadabilirsiniz. Mantarlı yemekler de tüm yerel lokanta ve tesislerde kendini gösteriyor. Dönerken pastırma ve sucuk stoklanmalı, çekme helva unutulmamalı.

Melis YILMAZ | Fotoğraflar: Jüri üyeleri, Alamy, DepoPhotos
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12

Yücel Sönmez / Hürriyet Seyahat editörü
Saz kesimini izleyin: Kızılırmak Deltası, Samsun
Bana göre sonbaharda gidilecek, ülkenin en güzel noktalarından biri Kızılırmak’ın Karadeniz’le buluştuğu nokta. Delta 56 bin hektar ve her bir köşesi farklı renk ve güzellikte. Tam bir kuş cenneti ve göç döneminde olduğumuzdan bugünlerde cıvıl cıvıl. Yine yılın bu zamanları deltadaki mandaların toplanması ve saz kesimi de mutlaka görülmeli. Bafra’da yılın bu ayında lezzetinin zirvesinde olan manda lokumunu da tatmadan dönmeyin.

Melis YILMAZ | Fotoğraflar: Jüri üyeleri, Alamy, DepoPhotos
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13

Mustafa Seven / Fotoğrafçı
Çınarların altında yürüyün: Dudaklı Köyü, Bursa
Bursa merkezden Kestel tarafına 45 dakikalık bir yolculuk sonunda ulaşılan Dudaklı Köyü yeşiller içinde, etrafı tepelerle çevrili sıradan bir köy gibi. Ancak burayı muhteşem yapan detay köyün biraz yakınlarında yer alan yaklaşık 1 kilometrelik, etrafı devasa çınar ağaçları ile çevrili toprak bir yol. Ardı ardına dizilmiş çınar ağaçları yola muhteşem bir çerçeve çizerken özellikle fotoğraf çekmeyi sevenlere de unutulmaz anlar vaat ediyor.

Melis YILMAZ | Fotoğraflar: Jüri üyeleri, Alamy, DepoPhotos
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14

Yıldırım Güngör / Dağcı, seyahat yazarı
Hizan’a kadar gidin: Van Gölü
Van Gölü çevresinde yapacağınız 430 kilometrelik bir seyahat, unutulmaz anılar yaşamanıza neden olacak.

Melis YILMAZ | Fotoğraflar: Jüri üyeleri, Alamy, DepoPhotos
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15

Gölün etrafını dolaşan rota hem olağanüstü bir tarih ve kültür hem de muhteşem sonbahar manzaraları içeriyor.

Melis YILMAZ | Fotoğraflar: Jüri üyeleri, Alamy, DepoPhotos
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16

Bitlis ve Van sınırları içinde kalan gölün ucunda yer alan Hizan ve köyleri ise bu rotanın ayrı gezilmesi gereken önemli bir doğal değeri.

Melis YILMAZ | Fotoğraflar: Jüri üyeleri, Alamy, DepoPhotos
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17

Nurgül Büyükkalay / Hürriyet Seyahat gezgini
Karacaören’de balık tutun: Isparta
Isparta-Burdur sınırları içerisinde yer alan Karacaören Baraj Gölü ve çevresi fazla keşfedilmemiş, gizli bir cennet.

Melis YILMAZ | Fotoğraflar: Jüri üyeleri, Alamy, DepoPhotos
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18

Bir baraj gölü olsa da manzarasıyla doğal gölü aratmıyor. Etrafı kızılçam ağaçlarıyla çevrili. Burada sportif balıkçılık, kano gezisi, doğa yürüyüşü, tekne gezintisi, bisiklet turu gibi keyifli birçok aktivite yapılabiliyor.

Melis YILMAZ | Fotoğraflar: Jüri üyeleri, Alamy, DepoPhotos
SON GÜNCELLEME
19

Bir baraj gölü olsa da manzarasıyla doğal gölü aratmıyor. Etrafı kızılçam ağaçlarıyla çevrili. Burada sportif balıkçılık, kano gezisi, doğa yürüyüşü, tekne gezintisi, bisiklet turu gibi keyifli birçok aktivite yapılabiliyor.

Melis YILMAZ | Fotoğraflar: Jüri üyeleri, Alamy, DepoPhotos
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20

Şener Kalemci / Yürüyüş rotaları rehberi
Kuzukestanesi toplayın: Kocaeli
Mevsimin en güzel meyvesi ormanlarda sizi bekliyor. Karatepe’nin kuzeybatı ormanları kuzu kestanesi ağaçlarıyla dolu...

Melis YILMAZ | Fotoğraflar: Jüri üyeleri, Alamy, DepoPhotos
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21

Pazarçayır Köyü’ndeki kır lokantasının avlusunda, çimenlerde kamp kurup köylülerin bahçelerindeki ağaçlardan toplayacağınız elma, armut, ceviz ve kokulu üzümlerden tadabilirsiniz. Buradan Serindere Vadisi’ne doğru yürüyerek hem sonbahar fotoğrafı çekebilir hem de eve götürmek için kestane toplayabilirsiniz.

Melis YILMAZ | Fotoğraflar: Jüri üyeleri, Alamy, DepoPhotos
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22

Nilhan Aras / Yemek kültürü yazarı
Tarsus’ta hasada katılın: Mersin
Eğer ekimin son hafta sonunda bir işiniz yoksa cuma sabahından Tarsus’ta olmanızı öneririm; çünkü o gün 3. Tarsus Gastronomi Günleri başlıyor.

Melis YILMAZ | Fotoğraflar: Jüri üyeleri, Alamy, DepoPhotos
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23

Programın ilk gününde zeytin hasadı olacak. Önce Ashab-ı Kehf yakınındaki bin yıllık zeytin ağacından zeytinler toplanacak.

Melis YILMAZ | Fotoğraflar: Jüri üyeleri, Alamy, DepoPhotos
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24

Sonra soğuk sıkıma gönderilecek ve çıkan ürün tadılacak ve teknik değerlendirmesi yapılacak. Programda zeytin kooperatifinin ziyareti ve bilgi alışverişi de olacak.

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Melis YILMAZ | Fotoğraflar: Jüri üyeleri, Alamy, DepoPhotos

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