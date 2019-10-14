Kilosu 30 bin TL'den satılıyor! Onun için Türkiye'ye resmen akın ediyorlar

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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UNESCO Dünya Miras Listesi`nde yer alan Karabük`ün Safranbolu ilçesiyle özdeşleşen safran bitkisi, yerli ve yabancı turistlerin gözdesi haline geldi.
İHA | Fotoğraflar: İHA, Alamy
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İlçede 18 çiftçi tarafından 30 dekar alanda üretimi yapılan safran bitkisi, 30 bin lirada satılması dolayısıyla 'dünyanın en pahalı baharatı' olarak adlandırılıyor.
İHA | Fotoğraflar: İHA, Alamy
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Ağustos ayında ekimi yapılan ve ekim-kasım aylarında hasadı yapılan, mor renkli ve hoş kokulu çiçekler açarak 15-30 santimetre uzunluğuna ulaşan safran, turistlerin ilgi odağı oldu.
İHA | Fotoğraflar: İHA, Alamy
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Türkiye ve dünyanın birçok yerinden turistler safran tarlalarına gelerek, hasat yapıp, fotoğraf çektiriyor.
İHA | Fotoğraflar: İHA, Alamy
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Osmanlı döneminden kalma han, hamam, cami, çeşme, konak ve köprü gibi tescilli yapılarıyla kültür turizminin önemli noktalarından olan Safranbolu, safran tarlalarıyla turizmde yeni bir destinasyon kazandı.
İHA | Fotoğraflar: İHA, Alamy
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Özel ve tur acentaları tarafından ekim ve kasım ayları arasında safran tarlalarına geziler düzenleniyor.
İHA | Fotoğraflar: İHA, Alamy
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Acente sahibi Fatma Çiçek, Samsun`da geldiklerini söyledi. Güzel bir gezi olduğunu ifade eden Çiçek, "Karadeniz, Orta Karadeniz ve Batı Karadeniz turlarını lokasyon, gezilecek yerler, tarihi güzellikler, özellikler, safran için niyetlendik ve geldik.
İHA | Fotoğraflar: İHA, Alamy
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Bugüne kadar geldiğimiz hiçbir turda belki senede 20 sefer tur yapıyoruz ama hiç safran tarlasını gezme fırsatımız olmamıştı. Bugün safran üretim çiftliğindeyiz ve çok keyif aldık. Misafirlerimiz ve ben çok mutlu olduk burayı gördüğümüz için.
İHA | Fotoğraflar: İHA, Alamy
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Bundan sonrada bütün turlarımızı mevsim olarak da denk gelirsek ziyaret edeceğiz. Gerçekten bakıldığında görsellik kokusu son derece müthiş. İlgimi çekti. Soğan aldım, dikeceğim ama umarım tutar, yetiştirebilirim" dedi.
İHA | Fotoğraflar: İHA, Alamy
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Samsun`dan gelen Rüveyde Serdengeçti de çok heyecan verici olduğunu belirtti. Heyecanlandıklarını, bilgilendiklerini ve aydınlandıklarını aktaran Serdengeçti, şunları kaydetti:
İHA | Fotoğraflar: İHA, Alamy
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"Safranın yararları konusunda ön bilgilerimiz vardı ama bu kadar yakınında olmak, nasıl üretildiğini görmek ne kadar özenle emek harcandığını görmek ayrıca heyecanlandırdı.
İHA | Fotoğraflar: İHA, Alamy
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Bu doğanın bir harikası. Burada olan üreticiyi ve bu işe emek veren tüm değerli kişileri, Safranboluluları kutluyorum."
İHA | Fotoğraflar: İHA, Alamy
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Safran çiçeğini yakından görmediğini kaydeden Serdengeçti, "Bitkinin faydaları hakkında kısmen bilgim vardı ve mutfağımızda da kullanıyorduk zaten.
İHA | Fotoğraflar: İHA, Alamy
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Bundan sonra daha farklı çeşitli alanlarda kullanabileceğiz. Çok geniş kullanımı olan ve sağlımız açısından son derece yararlı olduğuna inanıyorum" diye konuştu.
İHA | Fotoğraflar: İHA, Alamy
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Safran üreticisi İsmail Yılmaz da yerli ve yabacı misafirlerin safran tarlasını görmeye geldiğini ifade etti. Yılmaz, şunları kaydetti:
İHA | Fotoğraflar: İHA, Alamy
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"Misafirleri kapıdan alıyoruz, tarlayı gezdiriyoruz. Çiçek toplatıyoruz, safranın özelliklerini anlatıyoruz. Ne işe yaradığını, nasıl dikildiğini, söküldüğünü anlatıyoruz. Ayrıca burada safranın satışını yapıyoruz. Arzu ettiklerinde de safran toplayabiliyorlar. Dışarıdan da geliyor. Bugün Amerikalı, Dubaili, Tayvanlı gruplarımız vardı. Türkiye'den de birkaç tane otobüsümüz vardı. Tarlaya gelenlerin birçok bilgisi var ama bilmedikleri de var bu konuda. Biz bilmediklerini takviye ediyoruz. Hayranla dinleyenler var."
İHA | Fotoğraflar: İHA, Alamy
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Safran tarlalarının turizme katkı sağladığını anlatan Yılmaz, "Yaklaşık 3 yıldır biz burayı turizme açtık. Yani kendi kendine açıldı. Biz üretim olarak bu işe başladık. Ama turizm bu işin önüne geçti. Safran hasadı boyunca oteller dolu. Özellikle hafta sonları tamamen dolu. Festivallerde başladı. İnsanlar bu çiçeğe meraklı çünkü buradaki koku, atmosfer çok önemli. Doping yaptı turizme" dedi.