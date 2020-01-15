Kilistra Antik Kenti kışın fotoğraf tutkunlarını cezbediyor

Fotoğraf tutkunlarından Ayşe Kayacı ise antik kenti ilk kez gördüğünü ifade ederek, "Fotoğrafa olan ilgimi teorik eğitimle üst seviyeye taşımak istiyordum. Burada sahaya ilk kez çıktım ve yeni gördüm, kar manzarası da çok özelmiş.