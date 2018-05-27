Kıbrıs’ın en iyi 10 oteli

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Altın sarısı kumlu plajlar, Akdeniz’in büyüleyici maviliği, güneşin sıcaklığı ve lüks otellerle dolu tatil cenneti Kıbrıs’a gitmenin tam vakti! Hazır Temmuz sıcakları adayı kavurmaya başlamamışken rezervasyonunuzu yaptıracağınız en iyi tesisleri seçtik. Lüks ve konforlu odaları, zengin mutfakları, yaz boyu devam eden konserleri, animasyon şovları, aqua parkları, havuz partileri, SPA salonları, plajları ve kumarhaneleriyle her türlü tatil imkânını sunuyorlar.
Altın sarısı kumlu plajlar, Akdeniz’in büyüleyici maviliği, güneşin sıcaklığı ve lüks otellerle dolu tatil cenneti Kıbrıs’a gitmenin tam vakti! Hazır Temmuz sıcakları adayı kavurmaya başlamamışken rezervasyonunuzu yaptıracağınız en iyi tesisleri seçtik. Lüks ve konforlu odaları, zengin mutfakları, yaz boyu devam eden konserleri, animasyon şovları, aqua parkları, havuz partileri, SPA salonları, plajları ve kumarhaneleriyle her türlü tatil imkânını sunuyorlar.
Fotoğraflar: Otellerin kendi web siteleri
Selim ONAT
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JÜRİ Erdal İpekeşen – Tempo Travel Yayın Danışmanı Saffet Emre Tonguç – Hürriyet Seyahat yazarı Murat Köksal – Atlas Dergisi Yayın Direktörü Ahmet Zeki Apalı – TUREB Başkanı Bahar Akıncı – Hürriyet yazarı
Selim ONAT
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Aynur Tartan –TV programcısı, gazeteci Refika Birgül – Kıbrıslı yemek yazarı Melih Uslu – Seyahat yazarı Oya Mumcuoğlu – Seyahat yazarı Sedat Çomunoğlu – Kıbrıslı rehber
Selim ONAT
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10- Zarif ve görkemli: THE ARKIN COLONY İngiliz kültüründen izler taşıyan otel mimari olarak kolonyal stilin zarifliği, inceliği ve Osmanlı’nın ihtişamlı mimarisinin bir sentezi olarak hizmet veriyor.
Selim ONAT
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Şehir merkezinde bulunan otel daha çok sakinlik ve kafa dinlemek isteyenlerin tercihi.
Selim ONAT
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SPA merkezinde solaryum, buhar odası, sauna, jakuzi gibi imkânlar varken masörleri İsveç, spor, derin doku ve ortopedik masajları yapıyorlar. Girne, (0392) 815 15 18
Selim ONAT
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9- Kıbrıs klasiği: SALAMIS BAY CONTI Sakin bir çevreye sahip otel altın sarısı kumsalı, animasyon gösterileri, SPA’sı, su oyunları ve gece kulüpleriyle yapacak çok aktivite var.
Selim ONAT
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Melih Uslu, “Artık bir Kıbrıs klasiği olan bu oteli listeme dâhil etmeden yapamadım. Adanın en gözde plajlarının olduğu Mağusa’da olması, Salamis Antik Kenti’ne yakınlığı ve büyük casino’suyla öne çıkıyor” yorumunu yapıyor.
Selim ONAT
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Ramazan Bayramı’nın ikinci günü Bülent Serttaş’la bayram galası gerçekleşecek. Gazi Mağusa, (0392) 378 82 00
Selim ONAT
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8- Manzaralı odalar: MERİT ROYAL Murat Köksal, “Adanın en güzel noktalarından olan Zephyrus Koyu’nda yer alan otel Kıbrıs’ın en lüks otellerinin başında geliyor” diyor.
Selim ONAT
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İki bloktan oluşan otelde tüm odalar deniz ve havuz manzaralı. İtalyan, Türk ve Uzakdoğu mutfaklarının deneyip, SPA’sında dinlenebilirsiniz.
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23 Haziran’da Cyrine Abdelnour ve Walid Toufic sahne alacak. Girne, (0392) 650 40 00
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7- Altın sarısı plaj: LİMAK CYPRUS Geçen sene açılan otelde farklı terapilerin ve bakımların uygulandığı geniş SPA merkezi, açık ve kapalı yüzme havuzları, yedi kaydıraklı aqua parkı ve son teknolojiyle donatılan ihtişamlı Casino’suyla hizmet veriyor.
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Plajıysa altın sarısı ince kumlarla dolu. Türk ve dünya mutfaklarından en seçkin yemeklerin servis edildiği açık büfe restoranının yanında İtalyan, Uzakdoğu ve ocak başı alakart restoranları da var. Bafra, (0392) 631 18 81
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6- Eğlence dolu: CRATOS Canlı DJ performansları, akustik müzik geceleri, konserler, dans şovları ve ışık gösterileriyle eğlence bu otelde hiç düşmüyor.
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Ramazan Bayramı’nın ilk günü Ebru Gündeş, ikinci günündeyse Volkan Konak konserleriyle bayramın tadı çıkacak.
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410 odaya sahip Cratos’ta Akdeniz, Türk, Lübnan ve Uzakdoğu mutfaklarını deneyebileceğiniz restoranlar var. Casino’su da cabası. Girne, (0392) 444 42 42
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5- Özgün mimari: KAYA ARTEMİS Dünyanın yedi harikasından biri olan Artemis Tapınağı’nın bir örneği olarak inşa edilen otel berrak denizi, plaj partileri, aqua parkı, casino’su, beş farklı restoranı, çocuklara özel kulübü ve SPA’sıyla bir tatil cenneti.
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Bayramın birinci günü Şevval Sam konseriyle eğlence tavan yapacak.
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Bahar Akıncı, “Kaya Artemis sadece özgün mimarisiyle değil, yediden yetmişe herkesi tatmin edecek seçenekleriyle de göz dolduruyor” yorumunu yapıyor. Bafra, (0392) 630 60 00
Selim ONAT
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4- Serdar Ortaç konseri: MERİT CRYSTAL Zephyros Koyu’nda yer alan tesiste Ramazan Bayramı’nın ikinci günü Serdar Ortaç’ın sahne alacak. Yaz içerisinde ise Koray Avcı ve Hakan Altun konserleri olacak.
Selim ONAT
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Alakart restoranları, çocuklara yönelik animasyonlar ve havuzları, SPA, casino ile plajıyla eğlenceli bir yaz tatili sunuyor.
Selim ONAT
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Oya Mumcuoğlu, “Akvaryum sahili, geniş ve lezzetli açık büfesi ile deniz tatili sevenlerin bir numaralı adresi” diye söylüyor. Girne, (0392) 650 02 00
Selim ONAT
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3- Farklı tasarım: NUH’UN GEMİSİ Karpaz Yarımadası’ndaki otel gemi şeklindeki yapısı sebebiyle her biri ayrı özellikler taşıyan ahşap ağırlıklı 616 odasının tümü deniz manzaralı.
Selim ONAT
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1300 metre uzunluğundaki plajı deniz ve güneşin tadını çıkarmak için ideal. Çocuk kulübü, casino, SPA ve Türk hamamı var.
Selim ONAT
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1200 kişilik toplantı salonu kurumsal toplantılar için çok uygun. 16 Haziran’da Funda Arar konseri var. Ayrıca Survivor 2018’in son mücadelesi de burada gerçekleşecek. Bafra, (0392) 630 30 00
Selim ONAT
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2- Zengin seçenekler: ELEXUS Farklı tatil anlayışlarına yönelik seçenekler konusunda zengin olan otel, çocuklara özel organizasyonlar, zengin SPA imkânları, gece kulübü, casino, plaj ve konserlerle dolu bir tatil vaat ediyor.
Selim ONAT
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Beşi alakart olmak üzere sekiz restoranında dünyanın dört bir yanından lezzetleri tatmak mümkün.
Selim ONAT
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Ramazan Bayramı’nda Altay, Ferhat Göçer ve Serkan Kaya konserleri olacak. Aynur Tartan, “Konforu, huzuru, tam tekmil yemesi-içmesi, yaz boyu süren konserleriyle ve lüks anlayışıyla Kıbrıs otellerinin liste başı” değerlendirmesini yapıyor. Girne, (0392) 650 10 00
Selim ONAT
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1-Lüks ve ihtişam: KAYA PALAZZO Açılalı birkaç ay olmasına rağmen Kaya Palazzo, adadaki turizm algısını tamamen değiştirdi. Versay Sarayı’ndan esinlenen mimarisi, denizle baş başa konumu, iç dizaynı, 37’den 300 metrekareye varan geniş odaları, SPA’sı , Casino’su ve eğlence aktiviteleriyle unutulmaz bir deneyim sunuyor.
Selim ONAT
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Mutfak açısından ise kebap ve Osmanlı lezzetleri konusunda tanınan Develi restoranın bir şubesi ve Uzakdoğu lezzetlerini tadabileceğiniz Dragon ve Akdeniz yemekleri ağırlıklı mönüsüyle Mezzo Ala Carte restoran gibi zengin seçeneklere sahip.
Selim ONAT
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Saffet Emre Tonguç, “Girne’nin en yeni oteli Versay Sarayı’nın modern zamanlar versiyonu gibi. Lüks ve ihtişama turkuvaz bir deniz eşlik ediyor” diyor. Girne, (0392) 650 80 00