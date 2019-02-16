Keşfedilmeyi hak eden 10 alışveriş caddesi

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Kimi yurtdışına gitmişken alışveriş yapar, kimiyse alışveriş yapmak için seyahate çıkar. Günümüzde hangi ülkeden hangi markadan olursa olsun hemen her şey internet üzerinden bir tık uzaktayken, yabancı bir ülkede zincir mağazalara girmek yerine orijinal parçalar keşfetmek daha heyecan verici olabiliyor. Bu hafta, keşfedilmeyi bekleyen alışveriş caddelerini araştırdık. Bu listede 5. Cadde, Oxford Caddesi gibi ünlü adresler yok. Jüri üyelerimizin tercih ettiği, orijinal parçalar, yerel tasarımlar barındıran, zamanda yolculuğa çıkaran, seyahatiniz sırasında renkli bir gün geçirmenizi sağlayacak yerler var. İşte dört kıtadan 10 alışveriş caddesi…
Kimi yurtdışına gitmişken alışveriş yapar, kimiyse alışveriş yapmak için seyahate çıkar. Günümüzde hangi ülkeden hangi markadan olursa olsun hemen her şey internet üzerinden bir tık uzaktayken, yabancı bir ülkede zincir mağazalara girmek yerine orijinal parçalar keşfetmek daha heyecan verici olabiliyor. Bu hafta, keşfedilmeyi bekleyen alışveriş caddelerini araştırdık. Bu listede 5. Cadde, Oxford Caddesi gibi ünlü adresler yok. Jüri üyelerimizin tercih ettiği, orijinal parçalar, yerel tasarımlar barındıran, zamanda yolculuğa çıkaran, seyahatiniz sırasında renkli bir gün geçirmenizi sağlayacak yerler var. İşte dört kıtadan 10 alışveriş caddesi…
Fotoğraflar: Alamy
Melis YILMAZ
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Faruk Pekin / Turizmci, gezgin Zamanda yolculuk: El-Halili Çarşısı / Kahire Şehrin simgelerinden olan Al-Hussein Camii ve saygın El-Ezher Üniversitesi’nin yanında yer alıyor. “Kapalıçarşı’ya benzetilebilecek tarihi bir yapı. Kahire’nin kuruluş yılı olarak kabul edilen 14. yüzyılda kurulan çarşıda kuyumcular, hatıra eşyaları, halılar ve daha birçok ürün bulabilirsiniz” diyor Faruk Pekin.
Melis YILMAZ
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Çarşıda baharat kokusu ve antik dükkânların da etkisiyle birlikte tarihi yapılar arasında yolculuğa çıkacaksınız.
Melis YILMAZ
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Ayhan Sicimoğlu / TV programcısı Renkli bir gün: Kings Road / Londra Caddenin üzerinde birçok alışveriş merkezi, butik ve kafe bulunuyor. Özellikle kitaplarla ilgiliyseniz burası bir cennet. Ara sokaklar fotoğrafçıların da uğrak noktası. Sıra sıra dizilmiş, mimarisi çok şık olan evlerin arasında da dolaşabilirsiniz.
Melis YILMAZ
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Ayhan Sicimoğlu “Londra günlerimde rengârenk günler geçirirdik burada. Portobello’nun meşhur antika pazarı ve Kings Road’un 60’lardan kalma ‘punk’ ve ‘hip’ muhabbetinin hastasıyım” diyor.
Melis YILMAZ
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Banu Tuna / Seyahat Eki Yay. Yön. İsveç’in en havalı caddesi: Götgatan / Stockholm Götgatan, 2014’te Vogue dergisinin ‘en havalı’ mahalleler listesine giren Södermalm’ın anacaddesi. Büyük zincirlerin yanı sıra yerel tasarım dükkânları, popüler restoranlar, kafe ve barlar sıralanıyor. Onu kesen Asögatan da alışveriş için iyi bir adres.
Melis YILMAZ
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“Plakçı Pet Sounds için Stockholm’e her gidişimde Södermalm’e uğrarım. Burası yönetmen Quentin Tarantino’nun en sevdiği plakçı olarak da bilinir” diyor Banu Tuna.
Melis YILMAZ
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Saffet Emre Tonguç / Rehber Ara sokakları da görün: La Ramblas / Barselona Bölge ‘Barrio Gotico’ (gotik bölge) diye geçiyor. 1.2 kilometre uzunluğundaki caddeyi birkaç saate dolaşabilirsiniz. Özellikle cadde üzerindeki St. Joseph pazarı çok renkli. Dünyanın her tarafından gelen meyveleri yılın her zamanı burada bulabilirsiniz.
Melis YILMAZ
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Saffet Emre Tonguç “Cadde çok önemli bir konuma sahip. Ara sokaklarında çok güzel dükkânlar var. Mutlaka ara sokaklara girip kaybolun” diyor.
Melis YILMAZ
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Aslı Barış / Hürriyet moda yazarı Özel tasarım arayanlara: Corso Como / Milano Tasarım giysi, mobilya dükkânları ve sanat galerileriyle bilinen bir cadde. Eğer modayı yakından takip ediyorsanız burada saatlerce vakit geçirebilirsiniz. Caddenin en popüler yeri ise ‘Corso Como 10’ adlı mağaza.
Melis YILMAZ
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İçerisinde kafesi, restoranı, üç odalı bir butik oteli ve sanat galerisi var. Ünlü markaların özel tasarım ürünlerini burada bulabilirsiniz. Aslı Barış “Sadece Corso Como 10’i görmek için bile gidilir” diyor.
Melis YILMAZ
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Bora Ercan / Yazar, gezgin Dünyada ne varsa burada: Thamel / Katmandu “Alışveriş yapmayacağım” düşüncesiyle gitseniz bile bir şeyler almadan dönemiyorsunuz. Fiyatlar çok uygun.
Melis YILMAZ
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Bora Ercan “Yak yününden şallar, kaşmir paşminalar, hippi modasının son trendleri, mandala ve thanka gibi geleneksel sanat ürünlerini satan yerler, orijinal, sahte ya da ikinci el her türlü dağcılık malzemesi mağazası, baharatçı ve çaycılar, kitap ve CD dükkânları bu dar caddelerin iki tarafı boyunca sıralanıyor” diyor.
Melis YILMAZ
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Ece Sükan / Oyuncu Alışveriş sonrası caz: Bleecker / New York Sokakları adeta labirenti andırıyor. Sanat galerileri, caz barları, küçük butikleri ve hediyelik eşya satan dükkânlarıyla turistlerin uğrak noktası. Rengârenk binaların ve yeşil ağaçlarla süslü sokakların arasında adım başı rastlayabileceğiniz özel tasarım ürünler satan butiklerden alışveriş yapabilirsiniz.
Melis YILMAZ
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Ece Sükan “New York’a gelmişken Bleecker Caddesi’ni gezmeden dönmeyin! Mutlaka kendinize uygun bir şeyler bulacaksınız” diyor.
Melis YILMAZ
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Füsun Hattat /Seyahat yazarı Her bütçeye uygun: Etienne Marcel / Paris Rue Etienne Marcel Caddesi alışverişin kalbinin attığı yer. Burada şık ve spor giyim ürünlerinin tüm lüks markalarını bulabilirsiniz.
Melis YILMAZ
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En pahalı butiklerden seri sonu dükkânlara kadar çok fazla seçenek var. Füsun Hattat “Başka yerde bulamayacağınız tasarımlar için sokak aralarındaki butikleri dolaşın. St. Germain’de Rue Jacob’ta nehir kenarına doğru yürüyerek antikacıları ve galerileri gezmek de çok keyifli” diyor.
Melis YILMAZ
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Oya Mumcuoğlu Lüks seyahat danışmanı Rengârenk bir modern: Orchard Road / Singapur 1800’lü yılların ortasında bu caddenin etrafında meyve bahçeleri, hindistancevizi ağaçları olduğu için buraya ‘Orchard Caddesi’ adı verilmiş. Yaklaşık 2 kilometre uzunluğunda.
Melis YILMAZ
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Uzakdoğu’ya has her türlü alışverişi yapabileceğiniz, renklerle dolu bir cadde... Oya Mumcuoğlu “Değerli taşlardan ipeklere, ‘1 dolar’ dükkânlarından kitapçıya kadar her şey mevcut” diyor.
Melis YILMAZ
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Onur Baştürk /Kelebek yazarı En lezzetli alışveriş: Shoreditch High Street /Londra Avrupa’nın en önemli moda ve alışveriş merkezlerinden biri olan Londra’da Shoreditch High Street üzerinde birçok sanat galerisi, özel tasarım butik ve pub bulunuyor.
Melis YILMAZ
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Ayrıca sokak lezzetlerini de bu caddede deneyimleyebilirsiniz. “Maiden, Aida, Sister Ray gibi yenilikçi ve kendine özgü bohem markaların mağazaları burada yer alıyor. Yanı başındaki Redchurch Street’te de harika dükkânlar bulunuyor” diyor Onur Baştürk.