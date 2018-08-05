Kendinizi zengin hissedeceğiniz 10 ülke

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Türk Lirası ne yazık ki diğer para birimleri karşısında her gün değer kaybediyor. Bu da yurtdışında tatil hayali kuranları kara kara düşündürüyor. Ancakhâlâ kendinizi zengin hissedeceğiniz, paramızın değerli olduğu ülkeler var. Konaklama, yeme-içme, eğlence, alışveriş, kültürel ve doğal güzellikleriyle hem ruhunuza hem de cebinize hitap edecek ülkeleri seçtik!
Türk Lirası ne yazık ki diğer para birimleri karşısında her gün değer kaybediyor. Bu da yurtdışında tatil hayali kuranları kara kara düşündürüyor. Ancakhâlâ kendinizi zengin hissedeceğiniz, paramızın değerli olduğu ülkeler var. Konaklama, yeme-içme, eğlence, alışveriş, kültürel ve doğal güzellikleriyle hem ruhunuza hem de cebinize hitap edecek ülkeleri seçtik!
Altuğ Şimşek Bahar Gündoğdu Oğulcan Tatar Ezgi Kopuz Furkan Tekin
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10- Taksiyle doyasıya gezin: GÜRCİSTAN Batum ve Tiflis gibi görülmesi gereken modern kentlere sahip ülkeye vizesiz kimlikle bile girebiliyorsunuz.
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Bahar Gündoğdu, “Kullandıkları para birimi Lari, liranın yarı değerinde. İçki fiyatlarından tutun her şey çok hesaplıya geliyor. Taksiye binmek hiç bu kadar keyifli olmamıştı.
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Batum sınırdan şehir merkezine bindiğimiz taksi ye o kadar az para ödedim ki aynı şeyi Türkiye’de yapmak küçük bir kalp krizi geçirtirdi” yorumunu yapıyor.
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9- Zamanda yolculuk: FAS Mistik atmosferi, çarşıları, zamanda yolculuğa çıkacağınız mekânlara sahip Fas’a vize almadan gidebilirsiniz. Duygu Yiğit, “Ucuza araç kiralama ve hem hesaplı hem de konforlu şık riyadlarda konaklama imkânının yanında, damak tadımıza yakın yöresel mönülerle kesinlikle aç kalmayacaksınız.
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Argan ve deri ürünleri ise Türkiye’den daha ucuza ve daha fazla çeşit de bulabilirsiniz. Marakeş, Fez ve Essaouira özellikle görülmesi gereken şehirler” diye anlatıyor.
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8- Avrupa’nın en ucuzu: KARADAĞ Dalmaçya kıyılarındaki küçük ülke barındırdığı kültürel ve doğal güzellikleriyle oldukça zengin.
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Gürhan Kara, “Hem vizesiz gidebildiğiniz hem de cebinizi yakmayacak bir ülke Karadağ. Euro’nun kullanıldığı ülkede araç kiralama, konaklama ve yeme-içme diğer Avrupa ülkeleri ile kıyas kabul etmeyecek derecede daha ucuz” diyor.
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Kotor limanında 50 Euro’ya güzel bir odada konaklayabilir, 2-5 Euro’ya kent merkezinde kahvaltı yapabilirsiniz.
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7- Her açıdan uygun: VİETNAM Yüzlerce yıllık kültürün korunduğu, otantik ve mistik bir ülkeye gitmeye ne dersiniz? Altuğ Şimşek, bu ülke için şunları söylüyor:
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“Dünya turumdaki en düşük günlük bütçe averajına sahip ülkedir Vietnam. Eğlence, ulaşım ve doğal güzelliklerin hepsinin birden bu kadar ucuz olduğu bir ülke daha bulmak çok zor. 5 dolara kahvaltı ve 1 saat sınırsız içki dâhil çok güzel bir şekilde konaklayabilirsiniz.
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Kuzey’inden Güney’ine tüm şehirleri çok uygun bir bütçe ile seyahat edebilirsiniz.
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6- Kapitalizmden öncesi: KÜBA ‘Devrimin ülkesi’ Küba’yı kapitalizm ele geçirmeden önce mutlaka gidip görün.
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Havana’da sokakları süsleyen her biri sanat eseri gibi olan klasik otomobiller, tarihi binalar, fakir ama mutlu insanlar ve doyasıya salsa manzaralarıyla karşılaşacaksınız.
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Furkan Tekin, “14 hamburger ve yedi meyve suyu içip 1 dolar verip para üstü alacağınız bir ülke… İki farklı para birimi var CUC ve CUP. Yerel para birimleri ile yaşamayı öğrenirseniz süper ucuz ve mükemmel bir tatil sizleri bekliyor” yorumlarını yapıyor.
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5- Tarih ve doğal güzellikler: BOSNA HERSEK Kültürel yakınlığı, lezzetli Boşnak mutfağı, doğası, mimari güzellikleri ve sıcak insanlarıyla Bosna’ya hâlâ gitmediyseniz çok şey kaçırıyorsunuz.
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Vizesiz gidebileceğiniz ülkeye uçak bileti fiyatları yurt içi uçuşlarla aynı seviyede. Elif Özgen, “Saraybosna’da konaklama için gecelik 120 TL’ye konforlu otel bulmak hiç de zor değil.
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Karın doyurmak için ülkenin ünlü köftesi cevabi’ye 15 TL ya da bir porsiyon böreğe 8 TL vermeniz de yeterli. Gezip göreceğiniz tarihi mekânlar ve doğal güzellikler de gezinin bonusu” diyor.
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4- Doğu masalı: İRAN Vizesiz gidebileceğiniz İran’a gitmenin tam zamanı. Çünkü İran para birimi Riyal, dolar karşısında Türk Lirasından daha hızlı değer kaybediyor.
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Görkemli sarayları, nadide eserler barındıran müzeleri, büyük meydanları ve bahçeleri olan Tahran, Şah döneminin ve devrimin izlerini bir arada barındırıyor.
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Etkileyici mimarisiyle İsfahan, Zerdüşt inancının merkezi Yezd, antik Persepolis, Şiraz ve Türk kenti Tebriz kentlerinde görecekleriniz sizi etkileyecek.
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3- Egzotik adalar: ENDONEZYA 17 bin 508 adayla tam bir adalar diyarı olan ülkenin tropikal iklimi sayesinde başkent Cakarta’nın renkli gece hayatı ve balayı rotası Bali her mevsim güzel.
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Ezgi Kopuz, “Endonezya’nın Bali gibi egzotik adaları için gülümseme nedenimiz çok. Yeme-içme sizi bütçe olarak üzmüyor.
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Tercihinize de bağlı olarak; lokal restoranlarda 2 doları, vegan restoranlarda 8, kendinizi şımartmak istediğiniz lüks bir restoranda ise ortalama 20 doları gözden çıkarmanız gerekiyor” tavsiyesini veriyor.
Selim ONAT
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2- Kimlikle bile gidiliyor: UKRAYNA Doğu Avrupa’nın yemyeşil doğası, kültürü ve tarihiyle öne çıkan ülkesine yeni çipli kimliklerle pasaportsuz bile giriş yapabiliyorsunuz. Liman kenti Odessa, Slavların kültürel merkezi başkent Kiev ve UNESCO tarafından korunan Lviv’de yapacak çok şey var.
Selim ONAT
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Oğulcan Tatar, “Servisin, lezzetin ve ambiyansın çok hoş olduğu restoranlarda çoğu zaman mönüdeki fiyatlara bakıp tereddüt etmeden gönlünüzden geçenleri cebinize uygun bir şekilde sipariş edebilirsiniz. Geçen sene Lviv şehir merkezinde bir haftalık kiraladığımız lüks bir daire için gecelik sadece 80 TL ödemiştim” diye söylüyor.
Selim ONAT
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1- Masaj 10 kat daha ucuz: TAYLAND Tropikal Adaları, binlerce turistin akınına uğrayan dev Budist tapınakları, Thai mutfağı ve dünyaca ünlü Thai Masajı’yla hem ucuza hem de unutamayacağınız bir tatil yapabilirsiniz. Modern ve kültürel mimariyle süslü başkent Bangkok uğramanız gereken ilk adres. Eğlence aktiviteleri ve plajlarıyla ünlü Pattaya ve Phuket’e de mutlaka uğrayın.
Selim ONAT
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Serhat Sarısözen, “Gerek Tayland’ın, gerekse Phuket’in her yerine yayılmış masaj salonlarında, meşhur Thai masajını bir saat boyunca yaptırmanızın karşılığı 10 dolar bile değil. Türkiye’de bu ücretin 10 katını verdiğinizde bile Thai masajını yaptıramıyorsunuz.
Selim ONAT
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Bunun dışında rüzgâr sörfü yapmak, tüplü dalış, su kayağı yapmak da Türkiye’ye kıyasla daha ucuz” diyor. Tayland’a vizesiz olarak gidebilirsiniz.