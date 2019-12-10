Kendi ülkelerini kurdular! Para birimi hatta pasaportları bile var...

İnsanlar burada güneş pilleri kullanıyor, yağmur suyu biriktiriyor, meyve-sebze yetiştiriyor ve atıkları için biyoproses denilen bir yöntem kullanıyorlar. Yaşayan herkese kaynaklar ve rotalar konusunda da rehberlik ediliyor. Ayrıca ağaçlardaki insanlar yerel bir kuş türü olan Faunalar'ın dikkatini çekiyormuş. "İnsanlar ne kadar çok ses yaparsa o kadar çok kuş ve hayvan buraya toplanıyor." diye açıklamışlar bu durumu da.