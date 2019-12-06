'Kayıp Dünya' olarak bilinen yerde ilginç keşif! Bilim insanlarını çok şaşırttı...

Dağın tepesinde çok sayıda şelale bulunuyor. Bu kadar sert bir dağda çok sayıda şelale bulunması bilim adamları tarafından tuhaf karşılanıyor. Bazı yerleri saf granitten olan Roraima Dağı sadece kendi yapısıyla ve görüntüsüyle değil üzerinde yaşayan canlılarla da şaşırtıyor.