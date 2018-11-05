Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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‘Kasım’da huzuru bulacağınız yerler! Hepsi Türkiye’de…
Yurdun kuzeyinde soğuklar yavaş yavaş kendini hissettirmeye başlasa da güneyde havalar hâlâ sıcak. Gün içinde güneş içinizi ısıtırken, akşamları da sadece bir hırkanın yeterli olduğu Akdeniz akşamları bu aylarda bir başka keyifli. İşte kasım ayında huzuru bulacağınız yerler…
Yurdun kuzeyinde soğuklar yavaş yavaş kendini hissettirmeye başlasa da güneyde havalar hâlâ sıcak. Gün içinde güneş içinizi ısıtırken, akşamları da sadece bir hırkanın yeterli olduğu Akdeniz akşamları bu aylarda bir başka keyifli. İşte kasım ayında huzuru bulacağınız yerler…
Fotoğraflar: Alamy
Hürriyet Seyahat
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NARLIKUYU / MERSİN Masmavi, berrak suya sahip bir koy ve koyu besleyen buz gibi kaynak suları. Narlıkuyu'nun güzelliği sadece bu eşsiz güzellikteki koyun ününden gelmiyor.
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Tarihin sayfalarında kendine yer edinmiş olan Narlıkuyu yılın dört mevsimi balığın en güzelini ve en tazesini yiyebileceğiniz, en zengin malzemelerle hazırlanan Yörük kahvaltısını yapabileceğiniz bir yer.
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Ayrıca yine Narlıkuyu sınırları içerisinde yer alan Roma Hamamı içinde bulunan Üç Güzeller Mozaiği'ni görebilirsiniz.
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Burada Cennet - Cehennem ve Astım Mağaralarını gezerek doğa ananın güzelliklerini keşfe çıkabilirsiniz.
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KAŞ / ANTALYA Çam ormanlarıyla kaplı Torosların adeta masmavi denizi kucaklar gibi sakladığı bir koydadır Kaş. Turkuaz deniz, beyaz kum ve iç ısıtan bir güneş...
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Sakin Kaş sokakları, hazan mevsiminin renklerine bürünmüş Çukurbağ ve limanda inceden çalan müziğe gün batımına eşlik harika bir akşam yemeği için bile buraya gidilir.
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Unutmadan hemen hatırlatalım; Kaş'ın sualtını keşfetmenin de tam zamanı kasım ayı.
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DEMRE / ANTALYA Ilık ılık rüzgarın estiği Demre sahillerinin tadı kasımda bir başka güzel.
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Karada olup da karayolu ulaşımı olmayan gizemli güzellik Kaleköy'ü, batık şehir Kekova'sı, Noel Baba Kilisesi, kayaları oyulmuş tarihi antik kent Myra'sı ve kuş cenneti ile Demre zamanın adeta durduğu bir yer.
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YEŞİLOVACIK / MERSİN Silifke'nin yaklaşık 40 km kadar batısında kalan bakir topraklar. Hele ki yılın bu mevsimi Yeşilovacık adeta bu dünyadan değilmişçesine ama bu dünyanın cennet köşelerinden biri.
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Sahip olduğu küçük küçük koylar özellikle çadır kampını sevenler için bulunmaz bir yer. Tisan ve diğer harika koylarında size sadece masmavi bir deniz, güneş ve harika bir doğa eşlik eder.
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Balık mevsimi de gelmişken burada sargoz, karakulak, levrek, çatalkuyruk, akya, lagos, mercan, çupra ya da kofana balığının tadına bakmadan ayrılmayın.
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TUZLA / ADANA Sahili başka gölü başka güzeldir, Tuzla'nın. Tuzla Gölü'nün güney kıyısı ile deniz arasında birkaç yüz metrelik bir kıyı şeridi yer alır.
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Burada sizi kum tepeleri ve Tuzla Dalyanı karşılar. Dalyan değip geçmeyin her adımda sizlere sakarmekeler, ördekler, flamingolar eşlik eder. Hele bir de Tuzla'ya gelmiş ve günün bitmesine daha vaktiniz varsa burada olmaktan hiç pişmanlık duymayacaksınız, Tuzla'nın içinden geçerek, sahile doğru yol alın.
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Bu yolculukta kimi zaman flamingolara 100 metreden daha da yakın olacaksınız. Derken Tuzla plajına varırsınız.
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Tam bu noktada gün batımında, denize nazır çardakta oturup da Akdeniz'den henüz çıkmış levrek veya çipuranı tadına bakmak paha biçilemez bir zafer kazanmak gibidir adeta.
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PAYAS / HATAY Hatay'ın Dörtyol ilçesine bağlı Payas, Hititler'den günümüze staratejik bakımdan önemli bir noktada bulunuyor.
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Jeopolitik ve ekonomik önemi bir tarafa Payas, pek az kişinin bildiği harika bir doğaya sahip. Yemyeşil ormanlarla çevrili yükseklerdeki yaylaları, Payas Çayı, irili ufaklı şelaleleri, küçük göletleri, çepeçevre ormanları bunlardan sadece birkaçı… Yeni yerler keşfetmek istiyorsanız burası tam size göre...
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AYDINCIK / MERSİN Çam ağaçlarının hemen kumsaldan başladığı Aydıncık'ta keşfedilmeyi bekleyen harika koylar vardır.
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Kimisi kolayca ulaşılabilecek kadar yakın kimisi ise o kadar güzel saklanmıştır ki neredeyse sizden başka kimse keşfetmemiştir oraları zannedersiniz.
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İncekum olarak bilinen plajda ihtiyacınızı karşılayacak ufak tesisler var. Bunun dışındaki kumsallarda ne bir tesis var, ne de sizi rahatsız edecek insan sesleri.
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Buranın müdavimleri bir de Akdeniz foklarıdır.
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Aydıncık'ta mutlaka görmeniz gereken bir yer de sizleri bekliyor; Aynalıgöl (Gilindire) Mağarası. Yeni keşfedilen bu mağara doğanın tüm güzelliğini gözler önüne seriyor. Kaynak: neredekal.com