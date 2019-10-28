'Kasım'da gidilecek en güzel adresler! Kış bastırmadan güzel bir tatil için tam zamanı...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Kış bastırmadan Anadolu’nun dört bir yanında yapılacak ve görülecek çok şey var. Sizin için kasım ayında mutlaka gidilmesi gereken yerleri listeledik.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy
SON GÜNCELLEME
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Sonbaharın başkenti: Kastamonu Türkiye’nin en güzel sonbahar rotalarını sayacak olsak, Kastamonu kesinlikle bu listede ilk sıralarda yer alır. Şehir sadece doğanın renkten renge büründüğü hallerin izleneceği bir durak olarak düşünmemek lazım.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy
SON GÜNCELLEME
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Her yanınız tarih, her yanınız ayrıcalıklı bir keşif fırsatı. Şehir iki sarp tepe arasına kurulu bir. Şehrin ortasından geçen Karaçomak Çayı, Kastamonu’yu ikiye ayırıyor. Tarihi Nasrullah Köprüsü’nden karşıya geçince karşınıza çıkacak Cumhuriyet Meydanı içinizi açacak. Önce dev ‘Atatürk ve Şehit Şerife Bacı Anıtı’yla karşılaşacaksınız.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy
SON GÜNCELLEME
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Meşhur heykeltraş Tankut Öktem’e yaptırılan heykelin üç bölümü var; Kurtuluş Savaşı’nda Türk kadının kahramanlığının simgesi haline gelen Şerife Bacı, Atatürk ve Cumhuriyeti simgeleyen figürler ve Kuva-i Milliye… Peki doğal güzellik olarak nerelere gidilebilir?
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy
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Küre Dağları Milli Parkı, Valla Kanyonu, Ilgarini Mağarası, Ilıca Şelalesi, Horma Kanyonu, Ilgaz Dağı Milli Parkı, Azdavay, Cide, Daday, Pınarbaşı ve Tosya... Kasımda yapraklar tamamen sarardığı için buralarda harika fotoğraflar çekeceğiniz garanti…
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy
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Diziyle popüler oldu: Ildırı Kasım ayında küçük bir balıkçı köyüne yolunuzun düşmesini istemez misiniz? Mütevazı balıkçı lokantalarında, masmavi denizi seyre dalarak, denizin kokusunu içinize çekip gerçek deniz balıklarının eşsiz lezzetini tatmak; köy sokaklarında hâlâ ayakta kalmayı başarmış kendine özgü taş mimarisiyle şirin evlerin arasında fotoğraf karelerine konu olmak… Kulağa hoş geliyor dimi? Burası Ildırı köyü…
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy
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Son yıllarda Fatmagül’ün Suçu Ne? Adlı diziyle popülerliğini arttırdı. Yolu Alaçatı’ya ya da Çeşme’ye düşen herkesin mutlaka rotasını çevirmesi gereken sakin bir köy. İzmir’in en güzel ilçelerinden biri olan Karaburun’a giden, manzarasıyla doyumsuz, kıvrımlı bir yoldan, yaklaşık yarım saatlik bir yolculuğun ardından köy sokaklarında bulacaksınız kendinizi.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy
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İzmir’in en güzel ilçelerinden biri olan Karaburun’a giden, manzarasıyla doyumsuz, kıvrımlı bir yoldan, yaklaşık yarım saatlik bir yolculuğun ardından köy sokaklarında buluyorum kendimi. “Nasıl?” diye sorduğunuzu duyar gibiyim. Karaburun Yarımadası’nın en büyük antik kenti Erythari, köyün kuzey yamacında bulunuyor.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy
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Cennetten bir köşe: Çat Vadisi Rize'de, Dünya Doğayı Koruma Vakfı'nca koruma öncelikli 200 ekolojik saha arasında gösterilen Çat Vadisi, kasımda sonbaharla birlikte oldukça renkli görüntüler sunuyor. Türkiye'nin tek yaşlı şimşir ormanları ile ladin çam ormanlarının yer aldığı vadi, kışın yağan karla birlikte de seyrine doyumsuz manzaralar ortaya çıkarıyor.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy
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Elevit ve Fırtına Deresi’nin birleşim noktası üzerinde bulunan vadi doğası, taş köprüleri, temiz havası ve yöresel lezzetleriyle cennetten bir köşe…
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy
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Biraz nostalji, biraz huzur: Mudurnu Geçtiğimiz yılın mart ayında Türkiye’nin 15. Cittaslow’u (Sakin Şehir) ilan edilen Mudurnu, kasımda huzurlu bir hafta sonu rotası için oldukça ideal. Mudurnu denince aklımıza ilk olarak yörenin nam salmış lezzetli tavukları gelse de, ilçenin sahip olduğu tarihi ve kültürel değerleri de gezginleri fazlasıyla memnun etmeye yetiyor.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy
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İstanbul’dan yola çıktığınızda dört saate yakın bir yolculuktan sonra çam ormanlarının kapladığı ilçeye adım atıyorsunuz. Cumartesi günleri kurulan halk pazarında Mudurnu tarhanası ve yöreye özgü meyvelerden yapılan reçel gibi yiyeceklerden mutlaka alın. İlçe eski ev ve konaklarla dolu.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy
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Örneğin, Keyvanlar Konağı, Armutçulular Konağı ve Hacı Abdullalar Konağı’nı mutlaka görülecekler listenize ekleyin… Güzel fotoğraf çekeceğiniz adres ise Saat Kulesi 1890 yılında yapılmış bu kuleye, yürüyerek ve Doruk Kafe tabelalarını takip ederek ulaşabilirsiniz.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy
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Hisar ve Kulaklı tepelerinin arasındaki vadiye kurulmuş olan şehrin birbirinden güzel eski Türk evlerini buradan seyre dalabilir; saat kulesinin hemen altındaki kafede bir bardak çay ya da salep içerek manzaranın keyfini uzun uzun yaşayabilirsiniz.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy
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15
Evleriyle ünlü: Birgi Köyü İzmir’de Ödemiş merkeze 10 km uzaklıkta olan Birgi Köyü, Aydınoğulları Beyliği’nden Mehmet Bey tarafından yaptırılan Ulu Camii’siyle meşhur.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy
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16
Caminin karşısındaki köy meydanından köy halkının yapmış olduğu el işleri, meyve, sebze ve meşhur Ödemiş patatesi alınabilir.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy
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17
1971 yılından kalma ahşap Türk evlerinin en güzel örneklerinden Çakırağa Konağı ve İmam-i Birgivi Medresesi gezilmesi gereken yerlerden. Doğayı seven ve fotoğrafçılıkla ilgilenenler için burası oldukça keyifli bir rota…
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy
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18
Renklerle mest olun: Gölcük Gölcük, Bolu’nun sınırları içerisinde Aladağlar eteğinde yer alıyor. İstanbul'a 2, Ankara’ya 3.5, İzmir’e ise 4 saat uzaklıkta... Söğüt, kayın, köknar, sarı ve karaçam cinsi ağaçların kuşattığı muhteşem bir güzelliğe sahip olan Gölcük, günübirlik geziler için de kamp yapmak için de son derece uygun. Bölge özellikle kasım ayında fotoğraf için güzel görüntüler oluşturuyor.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy
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19
Gölcük, aslında yapay bir göl. Ormanların arasındaki havzaya set çekilerek suyun rezervde toplanmasıyla oluşturulmuş suni bir göl. Tabiat harikası Gölcük’ün etrafı yaklaşık 1300 metre uzunluğunda... Gölün etrafında yürüyüş parkurları, kamelyalar, piknik alanları alanları bulunuyor. Tertemiz oksijen dolu havayı ciğerlerinize çekmek için iyi burası oldukça ideal…
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy
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Türkiye’nin en iyi korunmuş köylerinden biri: Misi Şehrin hemen içinde ama sanki kilometrelerce uzaktaymış hissi veren bu küçük köyün içerisinde barındırdığı değerler ve bu köyde yapabilecekleriniz sizi çok şaşırtacak… Misi Köyü Bursa merkeze ortalama 12 kilometre uzaklıkta Orhaneli yolu üzerinde yer alıyor. Köy ayrıca ‘Gümüştepe Mahallesi’ olarak da geçiyor. Şehir kargaşasının bu kadar yakınında ama bir o kadar da sakin ve beklediğiniz huzuru size veren bir köy Misi.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy
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Nilüfer Deresi köyün içerisinden geçiyor, dere kenarında sıralanmış restoranlar ve piknik alanları köyü hafta sonu kaçamakları için daha da cazip hale getiriyor. Eski adı ‘Mysia’ olan köyün 2 bin yıllık bir geçmişinin olduğuna inanılıyor. Hristiyanlar için de oldukça önemli olan bu köyde İncil’in bir nüshasının olduğuna inanılıyor fakat köy halkı bu inanışı kabul etmiyor. Köyün yaşlı ve yıllara dayanan evleri 1989 yılında koruma altına alınmış ve sit alanı ilan edilmiş. Bursa Nilüfer Belediyesi köy içerisindeki bazı evleri restore ederek müze haline getirmiş.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy
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Cennetten bir köşe: Borçka Karagöl Büyülü bir güzelliğe sahip olan Borçka Karagöl, aslında bir heyelan gölü… Göl, 1900’lü yılların başında Klaskur ismi verilen bir tepede meydana gelen toprak kayması sonucunda Klaskur deresinin önünü kapatmasıyla oluşmuş.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy
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Cennetvari güzellik Borçka Karagöl, 2002 yılında Bakanlar Kurulu’nca alınan bir kararla tabiat parkı ilan edilmiş. Park bölgesi toplam 368 hektar alana, göl ve çevresi ise yaklaşık 5 hektar alana sahip. Fotoğraf ve doğa tutkunları için tam bir cennet...
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy
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Yorgunluğunuzu unutacaksınız: Yedigöller Sazlıgöl, İncegöl, Küçükgöl, Deringöl, Büyükgöl, Kurugöl ve Seringöl’den oluşan göller, kayan kütlelerin vadilerin önünü kapatmasıyla oluşmuş ve bulunduğu yöreye ismini vermiş. 1965 yılında milli park ilan edilen Yedigöller; 2019 hektarlık alanı kaplayan doğaseverler için bir yeryüzü cenneti.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy
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Yer altından geçişlerle birbirine bağlanan göllerin çevresinde, köknar, kayın, çam, meşe, gürgen gibi ağaç türleri bulunuyor. Şırıl şırıl melodi gibi akan dereleriyle, buz gibi şifalı pınarlarıyla, birbirinden alımlı gölleriyle, hiçbir insanın kaçırmaması gereken enfes bir doğal güzelliğin mesken tuttuğu topraklar burası…
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy
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İsterseniz kamp yapabilirsiniz ya da Habitat Mesire Evleri’nde konaklayabilirsiniz. Yalnız bunun için şimdiden rezervasyonunuzu yapmalısınız. Kasım ayı Yedigöller’in tam sezonu olduğu için yer bulmanız biraz zor olabilir.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy
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Likya bölgesinin en korunaklı koylarına sahip: Kekova Kekova, Antalya’nın batısında Demre’yle Kaş arasında, aynı adı taşıyan bir ada ve daha küçük adacıkların çevrelediği saklı bir cennet.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy
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Kemer yakınlarındaki Olympos’tan Fethiye’ye kadar uzanan antik Likya bölgesinin en korunaklı koylarına sahip, doğanın ve tarihin, denizin mavisiyle boyandığı bir yer. Kasımda burada tarih, deniz ve lezzet peşine düşmenin tam zamanı!
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy
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Simena’nın kalbi Kaleköy’de konaklayabilirsiniz. Yamaçtaki olağanüstü sevimli taş evleri ve tarihin izlerini keşfedebilirsiniz. Yalnız kasım ortasında kadar bu cennet köşeyi keşfetmeniz lazım. Çünkü kasım ortasından sonra lodos kendini gösterir, yağmur başlar ve artık kış kendini gösterir.