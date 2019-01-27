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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Karda yürümek için en güzel 10 rota
Seyahat
Melis YILMAZ
27.01.2019 - 07:48, Son Güncelleme:

Karda yürümek için en güzel 10 rota

Kar, büyükşehirde zorluk doğada ise tadına doyulmaz bir güzellik... Şu sıralar beyaza bürünmüş birçok yürüyüş güzergâhı var. Jüri üyelerimize kar yürüyüşünün en güzel rotalarını sorduk. Ortaya çıkan listenin ‘kolay’ ve ‘orta’ zorluk derecesinde olmasına dikkat ettik. Yani fazla iniş-çıkışları olmayan, çok az bir doğa yürüyüşü tecrübesiyle yürünebilecek güzergâhlar bunlar. Size düşen sadece karın, doğanın ve yürüyüşün tadını çıkarmak.

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1- Kar altında görsel şölen: Kapadokya
Jeolojik yapısı ve üzerindeki insan izleriyle eşsiz bir coğrafya Kapadokya! Bölgenin dört bir yanı ve vadiler uzun karlı yürüyüş rotalarıyla dolu. “Zelve Vadisi parkuru yaklaşık iki kilometre uzunlukta ve kolay bir parkur. Paşabağları rotası ise yaklaşık üç kilometre uzunlukta, zorluk seviyesi ise orta derecede” diyor Yıldırım Güngör.

Karda yürümek için en güzel 10 rota


2- Başkentin can simidi: Soğuksu
Ankaralılara nefes aldıran Soğuksu Milli Parkı, bölgedeki doğa yürüyüşlerinin de merkezi. Onlarca yürüyüş rotasından biri olan Çamlıdere Yaylası’nda sonlanan güzergâh, yaklaşık 15 km’lik bir rota. Daha kısa mesafe yürümek isteyenler Kızılcaören Köyü’ne doğru 9-10 km’lik güzergâhı tercih edebilir. Her iki rota da orta zorluk derecesinde.

Karda yürümek için en güzel 10 rota


3- Doyumsuz manzara: Kuzu Yayla
Samanlı Dağları’nın en yüksek tepesi olan Kartepe 1606 metrelik yüksekliğe sahip. Kışın kar kalınlığı iki metreyi bulabiliyor. Kuzu Yayla yürüyüş rotası Kartepe’nin girişinden başlıyor ve zirveye kadar 12 kilometre sürüyor. Orta zorluk seviyesinde. “Manzara nefes kesici, termosta çay ya da kahve götürmeyi unutmayın” diyor Şener Kalemci.

Karda yürümek için en güzel 10 rota


4- Kartpostalın içinde: Abant Gölü Pelitözü Yaylası
Abant Gölü’nü geçip Mudurnu’ya doğru giden yolun tepe noktasında başlayan rota, Pelitözü Yaylası’na gidiyor. Ormandan geçen ve beş kilometre uzunluğundaki parkur kar seviyesine göre kolay ve orta seviye arasında değişiklik gösteriyor. Göl manzaralı yolda Abant Gölü’nü yukarılardan seyredebileceksiniz.

Karda yürümek için en güzel 10 rota


5- Kışın başkenti: Sarıkamış
Dallarındaki beyaz kar öbekleriyle birer korkuluk gibi görünen sarıçam ağaçlarının arasında 21 değişik yürüyüş parkuru bulunuyor. En sık tercih edilen parkur ise oteller bölgesinden başlayıp Katerina’nın Av Köşkü’nde son buluyor. Parkurun uzunluğu dokuz kilometre ve kolay denecek bir zorluk derecesine sahip.

Karda yürümek için en güzel 10 rota


6- Bembeyaz bir tarih: Sagalassos
Burdur’un Ağlasun ilçesinde bulunuyor. Bu yürüyüş parkuru antik kentin girişinden başlıyor. Tabelaların yönlendirdiği rota yaklaşık iki buçuk kilometre uzunluğunda ve kolay seviyede… “‘Antoninler Çeşmesi’, ‘Hadrian Tapınağı’, ‘Sütunlu Cadde’, ‘Tiberius Kapısı’ ve ‘Aşağı Agora’ karların içinde bir başka güzel” diyor Melih Uslu.

Karda yürümek için en güzel 10 rota


7- Yeşille beyazın uyumu: Ilgaz Dağı
Yıldıztepe Kayak Merkezi’nden başlayarak Mülayim Yaylası’na kadar yaklaşık 10 km’lik bir yürüyüş rotası burası. Genellikle orta zorluk derecesinde bir parkur olmasına karşın karın az olduğu zamanlarda yürümesi daha kolay oluyor. Ilgaz Dağı ormanlarının yeşili ile kar beyazının oluşturduğu manzara tadına doyumsuz.

8- Mola soba başında: Yuvacık Kazandere
Yuvacık Barajı yakınında, Servetiye Köyü ile Tepecik Köyü arasında bulunan bol manzaralı bir parkur. Kar seviyesi 50 santimi geçmediği sürece zorluk seviyesi orta derecede. Rota yaklaşık yedi kilometre. Parkurun bitiminde Tepecik Köyü’nün kahvesinde soba başında yerlilerle sohbet edip sıcak çay eşliğinde yorgunluğunuzu atabilirsiniz.

Karda yürümek için en güzel 10 rota


9- Başka bir dünya: Isparta/ Davraz Dağı
Son dönemlerde yıldızı parlayan Davraz Kayak Merkezi kolay ve orta zorlukta altı-yedi kilometrelik parkurları ile yürüyüş için de oldukça elverişli. Nadiye Çağlar “Isparta’ya 25 kilometre uzaklıktaki dağ, 2 bin 637 metrelik rakımı ve beyaz görüntüsü ile şehrin dibinde başka bir evren gibi duruyor” diyor.

10- Orman içindeki cennet: Ordu / Ulugöl
‘Ulugöl Tabiat Parkı’ çevresindeki yürüyüş rotası, kıyı boyunca patika ve ahşap merdivenleri takip ediyor. Parkur yaklaşık iki kilometre uzunluğunda, zorluk seviyesi ise kolay. Murat Köksal “Birçok olanağın bulunduğu park karavan ve kamping tutkunlarının gözde mekânı” diyor.

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