Karayip Denizi’ne bakan rengârenk şehir

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Tarihi dokusu, plajları, tropik meyveleri, yemekleri, begonvillerin süslediği balkonları, dünyaca ünlü kahveleri ve değerli el işlerinin satıldığı sevimli dükkânlarıyla Cartagena’ya âşık olmamak elde değil. Buraya gelmeden önce Güney Amerika’yı öğrenmeye ve keşfetmeye karşı büyük bir ilgim vardı. Özellikle Kolombiya’nın Karayipler’in tropik sularına bakan bu renkli şehrin fotoğraflarını gördüğümde hemen yola düştüm…
Tarihi dokusu, plajları, tropik meyveleri, yemekleri, begonvillerin süslediği balkonları, dünyaca ünlü kahveleri ve değerli el işlerinin satıldığı sevimli dükkânlarıyla Cartagena’ya âşık olmamak elde değil. Buraya gelmeden önce Güney Amerika’yı öğrenmeye ve keşfetmeye karşı büyük bir ilgim vardı. Özellikle Kolombiya’nın Karayipler’in tropik sularına bakan bu renkli şehrin fotoğraflarını gördüğümde hemen yola düştüm…
Fotoğraflar: Hande Çilek
Hande ÇİLEK | info@gumuspusula.com
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Koloniyel dönemde İspanyolların hâkimiyetinde ‘Cartegana de Indias’ olarak bilinen Cartagena, konumu itibariyle zamanında zengin bir liman şehriydi.
Hande ÇİLEK | info@gumuspusula.com
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Madenlerin İspanya’ya taşınması ve köle ticaretini sağlamak amaçlı 1533’te kurulan bu zengin liman şehri, Karayip Denizi’nde dolaşan korsanların ilgi alanına girince, şehrin etrafına dev duvarlar (Las murallas) inşa etmişler.
Hande ÇİLEK | info@gumuspusula.com
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Şehrin zengin ve prestijli olması eğitimli insanları, ressamları, zanaatkarları kendine çekmiş. Zamanla eğitimli ve aydın kesim yönetime geçerek İspanyollardan bağımsızlığını kazanmayı başaran ilk Kolombiya şehirlerinden biri olmuş.
Hande ÇİLEK | info@gumuspusula.com
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1984 yılında UNESCO şehri koruması altına alana kadar Cartagena, bir süre ihmal edilip unutulmuş ama geçirdiği renovasyon sonucunda şu anda Karayipler’in en ilgi çeken noktalarından biri…
Hande ÇİLEK | info@gumuspusula.com
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Rengârenk sokaklar Eski Şehir kendi içinde El Centro, San Diego ve Getsamani olarak üç ayrı bölgeye ayrılıyor. Kalelerin içinde kalan ve fotoğraflarda gördüğünüz renkli daracık sokaklar, kiliseler ve plazaların olduğu bölge El Cento ve San Diego’da kalıyor.
Hande ÇİLEK | info@gumuspusula.com
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Bir de tam bu tarihi binaların karşısında Miami’yi andıran Bocagrande ismi verilen dev gökdelenlerin dizili olduğu bir semt var.
Hande ÇİLEK | info@gumuspusula.com
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Eski Şehir, tarih ve sanatla dolup taşarken karşı tarafında bulunan Bocagrande tam zıt bir portre oluşturuyor. Getsamani ise Eski Şehre, yürüme mesafesinde…
Hande ÇİLEK | info@gumuspusula.com
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Bir zamanlar adı suçlularla anılırken şimdi renove edilen butik otelleriyle ön plana çıkan yeni bir semt. Sahip olduğu nemli tropik iklimden dolayı yılın her dönemi sıcak olsa da, mayıs itibariyle yağmurlu sezon başlıyor ve aralık ayına kadar devam ediyor. Dolayısıyla en güzel zamanları aralık-mart arasında kalan dönem oluyor.
Hande ÇİLEK | info@gumuspusula.com
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Parmak ısırtan lezzetler Yemek yemeye ve farklı lezzetler denemeye düşkünseniz Cartagena size karşı oldukça cömert davranacak.
Hande ÇİLEK | info@gumuspusula.com
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Deniz mahsullerinin ve Ceviche’lerin bol olduğu bu şehirde doğru adreslere sahip olduğunuz sürece yemekler sizi çok memnun edecek.
Hande ÇİLEK | info@gumuspusula.com
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Mutfağının Peru ve Karayip esintileri taşıdığı Cartagena’da, hindistancevizi sütüyle pişirilmiş tatlı pilav ve kızarmış muz (patacon) eşliğinde balık çeşitleri, kahvaltıda arepa con huevo (yumurtalı ekmek) , empanada (kızartılmış etli, peynirli hamur), Cevicheler karşılaşacağınız en yaygın yemek türleri…
Hande ÇİLEK | info@gumuspusula.com
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Yemeklerden önce gelen kızarmış muz cipsi ise alışkanlık yapabilir. Şehrin en iyi restoranlarında biri olan La Cevicheria, en iyi Ceviche yiyebileceğiniz bir mekân. Sıra beklemek zorunda olsanız bile beklemelere değer.
Hande ÇİLEK | info@gumuspusula.com
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Canlı Latin müziği eşliğinde kaliteli bir akşam yemeği için Cuzco Cocina Peruana tercih edilebilir. Kolombiya denilince akla hemen kahve geldiğine göre Cartagena’da güzel bir kahve içmeden dönmemek gerek.
Hande ÇİLEK | info@gumuspusula.com
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En iyi kahve içebileceğiniz adresler Epoca Cafe, Juan Valdez Cafe, San Alberto.
Hande ÇİLEK | info@gumuspusula.com
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Wayu kabilelerinin elde ördüğü rengârenk çantalar, şapkalar, hasır örgü açık renkli çantalar, rengârenk küpeler, Kolombiya kahvesi mutlaka almanız gerekenler arasında.
Hande ÇİLEK | info@gumuspusula.com
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Nerede kalmalı? Cartagena gibi tarihi bir şehre geldiğinizde, eskiden konak olarak kullanılmış olan yuvarlak kemer sütunları, tropik bitkilerin ve havuzların süslediği avlularıyla ‘Casa’ oteller mutlaka önceliğiniz olmalı.
Hande ÇİLEK | info@gumuspusula.com
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Özellikle Casa San Agustin ve Casa Pombo, Cartagena’nın ön plana çıkan butik otellerinden ikisi.
Hande ÇİLEK | info@gumuspusula.com
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Cartagena’nın olmazsa olmazları Eğer Narcos hayranıysanız Medellin’e gidip Escobar turu mutlaka yapın.
Hande ÇİLEK | info@gumuspusula.com
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Gabriel Garcia Marquez’in Cartagena’da geçen kitabı ‘Kolera Günlerinde Aşk’ kitabını okuyun.
Hande ÇİLEK | info@gumuspusula.com
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İspanyolca birkaç cümle mutlaka öğrenin çünkü az miktarda bile İngilizce konuşan birini bulmak zor olabiliyor.
Hande ÇİLEK | info@gumuspusula.com
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Playa Blanca, Islas de Rosario veya Isla Baru’ya günlük olarak düzenlenen turlara mutlaka katılın. Biz iki günümüzü farklı plajlarda geçirdik.
Hande ÇİLEK | info@gumuspusula.com
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Arabayla bir saat uzaklıkta bulunan Playa Blanca’yı çok sevdik. Tur firmalarıyla görüşerek adalar hakkında bilgi alabilirsiniz.
Hande ÇİLEK | info@gumuspusula.com
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Las Palenqueras’larla (kafalarında meyve sepeti taşıyan kadınlar) mutlaka fotoğraf çektirin.
Hande ÇİLEK | info@gumuspusula.com
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Bir gün batımını Cafe del Mar’da diğer gün batımını da Mavich Hotel’in roofunda karşılayın.
Hande ÇİLEK | info@gumuspusula.com
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Altın Müzesi, Palace of Inqusition (Engizisyon Müzesi), Arte Moderno, ve Kakao Müzesi gibi yerler gezilebilir.
Hande ÇİLEK | info@gumuspusula.com
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Katedral, San Felipe de Borgas Kalesi, San Pedro Claver Kilisesi şehrin en önemli yapıları mutlaka listenize ekleyin.