Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Karadeniz’in kıyısına dizili 10 masal kasaba! Uzman jüri seçti, şimdi tam zamanı...
Güneyden Kuzeye ilerleyen baharın ilk demlerini yaşayan bölgede başı karlı dağları izleyerek rengârenk çiçeklerin arasında yürüyüp bulutların üzerine çıkabileceğiniz, bahar yemeklerinin en güzellerini yiyip, birbirinden güzel sahil kasabalarında tarih ve kültür gezileri yapabileceğiniz günlerdeyiz. Jürimize bu deneyimleri yaşayabileceğiniz Karadeniz’in en güzel 10 sahil kasabalarını sorduk.
Güneyden Kuzeye ilerleyen baharın ilk demlerini yaşayan bölgede başı karlı dağları izleyerek rengârenk çiçeklerin arasında yürüyüp bulutların üzerine çıkabileceğiniz, bahar yemeklerinin en güzellerini yiyip, birbirinden güzel sahil kasabalarında tarih ve kültür gezileri yapabileceğiniz günlerdeyiz. Jürimize bu deneyimleri yaşayabileceğiniz Karadeniz’in en güzel 10 sahil kasabalarını sorduk.
Erdem ENGİNAR | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
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JÜRİ Murat Köksal / Atlas dergisi yayın direktörü Serhan Yedig / Gazeteci Bahar Akıncı / Seyahat yazarı Şener Kalemci / Yürüyüş rotaları rehberi Yıldırım Güngör / Seyahat yazarı
Erdem ENGİNAR | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
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Uğur Biryol / Gezgin, yazar Salih Seçkin Sevinç / Harbiyiyorum.com kurucusu Elif Omput / Gezgin Burcu Gürtürk Kadak / Hürriyet Seyahat Gezgini Nurgül Büyükkalay / Hürriyet Seyahat Gezgini
Erdem ENGİNAR | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
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10- Güzelliği aklınızda, tadı damağınızda kalacak: ÇAYELİ / RİZE Yaylaları, dereleri ve yöresel birçok lezzetiyle ön plana çıkan Karadeniz’in en yeşil ilçelerinden Çayeli tarihi dokusu ve muhteşem yeşil doğasının yanı sıra tam bir lezzet durağı... Kasabanın dünyaca ünlü kuru fasulyesini yedikten sonra bu konudaki standartlarınız kesinlikle değişecek. Elif Omput ‘’Buraya geldiğinizde kendinizi Lale Lokantası’na atın ve meşhur yöresel Rize sütlacını yemeyi unutmayın’’ diyor.
Erdem ENGİNAR | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
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9- Bir yanı Karadeniz, bir yanı Akdeniz: KEFKEN-KERPE/ KOCAELİ Karadeniz ikliminin Akdeniz ile buluştuğu noktada yer alan kasabanın deniz ve güneşinde Akdeniz’i, yeşilinde ise Karadeniz’i bulacaksınız. İstanbul’da yaşayanların hafta sonu kaçamağı yapabileceği yakınlıktaki kasaba masmavi dingin suları ve harika kum plajlarıyla karşılayacak sizi.
Erdem ENGİNAR | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
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Özellikle fotoğraf çekmeyi sevenler için Pembe Kayalıklar mutlaka ziyaret edilmeli. Her daim taze balık sunan restoranlara uğramdan dönmeyin.
Erdem ENGİNAR | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
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8- Terk etmekte zorlanacaksınız: GÜZELCEHİSAR/ BARTIN Yeşilin bin bir tonuna tanıklık edeceğiniz muhteşem doğasıyla adeta bir oksijen deposu. El değmemiş doğal güzellikleri, koyları ve kültürel yapısına hayran kalacağınız huzurun ve sessizliğin adresi kasabayı terk etmekte zorlanacaksınız. Fotoğraf: Burcu Gürtürk / Hürriyet Seyahat Gezgini
Erdem ENGİNAR | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
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Burcu Gürtürk ‘’ Muhteşem kum plajı, kendine has doğası ve eşine az rastlanan Lav Kayalıkları’nı’ mutlaka görmenizi öneriyor. Fotoğraf: Burcu Gürtürk / Hürriyet Seyahat Gezgini
Erdem ENGİNAR | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
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7- Doğa ve denizle tanışmanın adresi: KARASU/ SAKARYA Sakarya Nehri’nin Karadeniz’le merhabalaştığı uçsuz bucaksız sahili ve hafif dalgalı deniziyle ön plana çıkıyor.
Erdem ENGİNAR | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
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Acarlar Longozu ve Sakarya Nehri gibi iki doğa güzelliğinin yanı başında yer alıyor. Çadır kurarak kamp yapabileceğiniz, kuşların huzur veren cıvıltısını dinleyeceğiniz Maden Deresi’ne yarım saat uzaklıkta…
Erdem ENGİNAR | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
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Ayrıca harika balık lokantalarında taze deniz ürünlerini tatmadan ilçeden ayrılmayın.
Erdem ENGİNAR | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
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6- Ruhu dinlendiren kasaba: İNEBOLU/KASTAMONU Doğal güzelliklerin ve tarihi dokunun korunduğu nadir yerlerden…
Erdem ENGİNAR | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
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Dar sokaklı yollarında dolaşırken başka bir dünyadaymışsınız gibi gelecek. Eşsiz manzaralara sahip tepelerinde doğa yürüyüşleriyle huzurun ve sakinliğin keyfini çıkarın.
Erdem ENGİNAR | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
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Yöresel ve organik birçok ürünü bulabileceğiniz halk pazarlarına mutlaka uğramadan dönmeyin.. Murat Köksal ‘’Kentte yapacağınız gezinti sonrasında ruhunuzun dinlendiğini hissedeceksiniz’’ diyor.
Erdem ENGİNAR | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
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5- Bulgaristan sınırındaki cennet: İĞNEADA/ KIRKLARELİ Türkiye’nin Karadeniz’de Bulgaristan sınırına en yakın sahil kasabası. Sahilleri, su basar ormanları, tarihi ve kültürel dokusuyla ön plana çıkıyor.
Erdem ENGİNAR | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
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Tuzlu su gölleri, kıyı kumullar ve bataklıklar bir arada bulunuyor. Fotoğraf: Şener Kalemci
Erdem ENGİNAR | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
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Ayrıca göçmen kuşların konaklama adreslerinden. Yıldırım Güngör, “Sakinliği, yemyeşil ormanı ve masmavi deniziyle mutlaka keşfetmelisiniz” diyor. Fotoğraf: Şener Kalemci
Erdem ENGİNAR | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
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4- Çiçeklerle deniz arası güzellik: PERŞEMBE/ ORDU Fındık bahçelerinin denizi selamladığı şelaleleri, Yason Burnu Yarımadası plajları ve sakin sahiliyle Karadeniz’in en güzel duraklardan…
Erdem ENGİNAR | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
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1500 metre yükseklikte yer alan Perşembe Yaylası, yemyeşil doğasının arasından akan kıvrım kıvrım dereleri görülecekler arasında.
Erdem ENGİNAR | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
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Uğur Biryol, “Eski karayolunun virajlı yollarından şu sıralar geçerseniz sağ tarafta baharın patlamasıyla enfes bir yeşil, solda masmavi Karadeniz karşılayacak sizi… Yol üstü sürpriz lezzetlerse Perşembe’nin bonusu” diyor.
Erdem ENGİNAR | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
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3- Antik şehirde harika yolculuk: TİREBOLU/ GİRESUN İsmi, üç şehir anlamına gelen Tripolis’ten geliyor. Doğanın tarihle iç içe geçtiği kasabanın eski çeşmeleri ve Rum evlerinin olduğu mahalleler mutlaka görülmesi gerekenler listesinde. Tarih ve doğaya selam verdikten sonra yöresel pazı mıhlaması, mısır dolması ve hamsi böreği gibi Tirebolu mutfağını da denemeden geçmeyin. Salih Seçkin Sevinç Karadeniz’e özgü yemekleri tadabileceğiniz ‘Doğal Dükkân Falez’ restoranını öneriyor.
Erdem ENGİNAR | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
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2- Homeros’un gözbebeği: CİDE /KASTAMONU Homeros yaklaşık 2 bin 800 yıl önce yazdığı İlyada Destanı’nda Cide’den şöyle söz ediyor: “Yüksek kültürlü Henetlerin yurdundan geçtik; Kiteros’tan Aycelos’tan”. Aycelos bugünkü Cide, Kiteros ise Batı Karadeniz’in benzersiz doğasını gözler önüne seren Gideros Koyu…
Erdem ENGİNAR | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
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11 kilometrelik sahil şeridinde mavi ve yeşilin dansı görülmeye değer.
Erdem ENGİNAR | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
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Şener Kalemci kasabada bulunan Valla Kanyonu’nun bitimi olan Loç Vadisi ve Rofat Ilgaz Evi’nin gezilmesi gereken yerlerin başında olduğunu söylüyor.
Erdem ENGİNAR | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
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1- Hak edilen unvan: Çeşm-i Cihan: AMASRA / BARTIN 3 bin yıllık bir tarihe sahip. Kendine has doğası, antik tarihi, masmavi suları ve manzaralarıyla içinizi huzurla dolduracak bir adres.
Erdem ENGİNAR | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
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Ankara’dan özel araçla dört, İstanbul’dan ise yaklaşık altı saat sürüyor. Oldukça küçük bir yer olmasına rağmen Amasra Müzesi, Göldere Şelalesi, Amasra Kalesi, Gürcüoluk Mağarası gibi keşfedilecek çok yeri var.
Erdem ENGİNAR | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
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Serhan Yedig, “Manzaraları ve tarihinin yanı sıra Amasra, mutfak lezzetleriyle de iddialı bir yer” diyor.