Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Karadeniz’in en güzel 10 doğa harikası! Sessizlik arayanlar şimdi tam zamanı...
Şu sıralar aşırı sıcaklardan uzaklaşıp Karadeniz’in yeşillikler içindeki bozulmamış doğa harikalarına gitmenin tam vakti. Bulutların üzerindeki uçsuz bucaksız yaylalar, ağaçlarla çevrili göller, görkemli vadiler ve şelalelerle hepsi keşfedilmeyi bekliyor. Hatta içlerinden biri ‘yeryüzündeki cennet’ olarak nitelendiriyor.
Şu sıralar aşırı sıcaklardan uzaklaşıp Karadeniz’in yeşillikler içindeki bozulmamış doğa harikalarına gitmenin tam vakti. Bulutların üzerindeki uçsuz bucaksız yaylalar, ağaçlarla çevrili göller, görkemli vadiler ve şelalelerle hepsi keşfedilmeyi bekliyor. Hatta içlerinden biri ‘yeryüzündeki cennet’ olarak nitelendiriyor.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy
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Yeşil ve mavilik: GİDEROS KOYU / KASTAMONU Burası Karadeniz’in hırçın dalgalarının uğramadığı yeşil ve mavinin kartpostallık görüntüler oluşturduğu bir bölge.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy
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Çevresi yemyeşil dik dağlarla çevrili olan koy pek bilinmese de yat sahipleri arasında oldukça popüler.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy
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Doğal sit alanı ilan edilen Gideros’un her dönem sakin ve berrak sularında yüzerken dipteki balıkları görebilirsiniz.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy
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Ormanın yüzüğü: DELİKLİKAYA ŞELALESİ / ARTVİN Artvin'in Murgul ilçesine bağlı Başköy'de sarp ormanlık alanda, kayanın içinden akan su ile doğal yollarla oluşan yüzük şeklindeki ‘Delikli Kaya Şelalesi’ yaz aylarında ziyaretçi akınına uğruyor.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy
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Kayada dört metre çapında delik açarak yedi metreden dökülen şelalede suyun eşsiz gücüne tanık olacaksınız. Geçtiğimiz yıl Murgul Kaymakamlığı tarafından turizme kazandırılan şelale özellikle sıcak havalarda vatandaşların yoğun ilgisini çekiyor.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy
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Tortul kayaç üzerindeki 7 metre yüksekten kireç ve kil taşının suyu zamanla aşındırmasıyla 4 metre çapında oluştuğu tahmin edilen 'yüzük' şeklindeki delikli bir kaya içinden akan şelaleye bölge halkı tarafından 'Delikli Kaya' adını verilmiş. Burası doğanın içinde bir mucize gibi…
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy
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Dünyanın en derin ikinci kanyonu: VALLA KANYONU / KASTAMONU Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesine bağlı Muratbaşı köyü Kanlıçay mevkisinden girilen Valla Kanyonu'nda geri dönmek mümkün olmadığından ancak 12 kilometre yürüdükten sonra Cide ilçesine bağlı Loş Vadisi Hamitliköyünden çıkılabiliyor.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy
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Uzunluğu 12, derinliği ise yer yer 1,1 kilometreyi bulan ve riskleri nedeniyle rehbersiz geçişe izin verilmeyen Kastamonu'daki Valla Kanyonu, dünyanın en derin ve geçişi en zor kanyonları arasında gösteriliyor.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy
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Küre Dağları Milli Parkı’nda bulunan kanyon, doğanın görkemine şahit olacağınız ender yerlerden…
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy
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Doğal ağaç müzesi: ÖRÜMCEK ORMANLARI / GÜMÜŞHANE 1998’de koruma alanı ilan edilen Örümcek Ormanları 2630 dekarlık bir alanı kaplıyor. Kürtün’e 17 km uzaklıkta olan bu alanda Avrupa ve Kafkaslar’ın en boylu ve çaplı ladin ve göknarları bulunuyor. Ortalama 417 yaşına varan ağaçlar 4 asra şahitlik etmenin verdiği gururla dimdik yükseliyor.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy
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Özellikle sonbaharda renk cümbüşüne bürünen ormanda Türkiye’nin dört bir yanından doğa yürüyüşçüleri ve fotoğrafçılar geliyor. Yaz aylarında da güzel fotoğraflar çekeceğiniz garanti. Ayrıca Çağlayandibi Şelalesi Tabiat Parkı’nda doğanın içinde güzel vakit geçirebilirsiniz.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy
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Mendereslerin güzelliği: PERŞEMBE YAYLASI / ORDU Ordu'nun Aybastı ilçesindeki bin 500 rakımlı Perşembe Yaylası, doğa harikası menderesleri ve yayla gölüyle ziyaretçilerine farklı güzellikler sunuyor.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy
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1500 metre yükseklikte yer alan yayla uçsuz bucaksız düzlükleri, yeşilliklerin arasında kıvrım kıvrım akan menderesleriyle mutlaka görülmesi gereken güzelliklerden biri…
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy
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Yorgunluğunuzu atmak, piknik ve safari yapmak için ideal. Yaylada her sene Off Road yarışları ve yağlı güreşler festivali düzenleniyor.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy
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Yaylada yetişen lezzetli kuzuları da Aybastı Kent Ormanı’ndaki tesislerde tadabilirsiniz.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy
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Her mevsim ayrı güzel: YEDİGÖLLER / BOLU Yedi farklı hikâyesi olan yedi göl ve çevresi her mevsimde doğanın dönüşümünü eşsiz bir şekilde yansıtıyor.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy
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Kademeli olarak birbirine yer altından bağlı olan göllerin etrafı ağaçlar, piknik masaları ve kuş cıvıltılarıyla dolu. Ailecek buraya karavan veya çadırınızla gelip birkaç gün kamp yapmadan dönmeyin.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy
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Batı Karadeniz Bölgesinde, Bolu'nun 42 km kuzeyinde yer alan Milli Parka Ankara-İstanbul karayolunun 152. km'sindeki Yeniçağa ve 190. km.sindeki Bolu'dan kuzeye ayrılan yollarla ulaşılır.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy
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Yedigöller’e Bolu’dan düzenli ulaşım sağlayan araç bulunmamakta, yaz aylarında seyehat acentalarınca günübirlik turlar düzenliyor.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy
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Huzur dolu: SAHARA MİLLİ PARKI / ARTVİN 3 bin 250 hektara yayılan doğal cennet 1994’te milli park ilan edilmiş. Sahara bölümünde geleneksel yaylacılık faaliyetleri yapılıyor.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy
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Parkın içinde yer alan Karagöl ise yukarıdan bakıldığında kalbe benzeyen yapısı ve etrafındaki ladin ağaçlarının görüntüsüyle büyüleyici.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy
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Çadırınızı yanınıza alıp burada mutlaka kamp yapmalısınız.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy
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Ağaçların arasında: BORÇKA KARAGÖL / ARTVİN Uzungöl gibi etrafı henüz binalarla istila edilmemiş doğanın Karadeniz’e sunduğu başka bir cennet burası.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy
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Çam ve ladin açlarıyla çevrili göl, çöken sis ile Karagöl’ün üzerine yansıyan ağaç ve bulut görselleriyle unutulmaz manzaralar sunuyor.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy
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Yeryüzündeki cennet: MARAL ŞELALESİ / ARTVİN Yemyeşil asırlık ağaçlarla bezenen ormanın içerisinden tek bir kırıkla akan şelaleyi yöre halkı, ‘yeryüzündeki cennet’ olarak nitelendiriyor.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy
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Patika yolu dışında ulaşımın olmadığı Maral şelalesinin bu sayede doğası bozulmadan korunabilmiş. Macahel Vadisi’ndeki şelale 68 metreden vadi tabanına dökülüyor.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy
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Bulutların üzerinde: POKUT YAYLASI / RİZE Büyükşehirlerin kavurucu sıcaklarından kaçıp bulutların üzerindeki doğa harikası Pokut’a gidilmeli. Normalde 1800 metre yükseklikten sonra ağaç yetişmez ama aldığı rüzgârlar neticesinde yayla çam ağaçlarıyla dolu.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy
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Serin ve tertemiz havası, yayla çiçekleri, etraftaki yaylaların manzaraları, patika yolları ve yayla evleriyle buraya hayran kalacaksınız.