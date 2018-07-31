Karadeniz’in en güzel 10 doğa harikası

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Yaz tatilinin bitmesine bir ay kaldı. Aşırı sıcaklardan uzaklaşıp Karadeniz’in yeşillikler içindeki bozulmamış doğa harikalarına gitmenin tam vakti. Bulutların üzerindeki uçsuz bucaksız yaylalar, ağaçlarla çevrili göller, görkemli vadiler ve şelalelerle hepsi keşfedilmeyi bekliyor.
Yaz tatilinin bitmesine bir ay kaldı. Aşırı sıcaklardan uzaklaşıp Karadeniz’in yeşillikler içindeki bozulmamış doğa harikalarına gitmenin tam vakti. Bulutların üzerindeki uçsuz bucaksız yaylalar, ağaçlarla çevrili göller, görkemli vadiler ve şelalelerle hepsi keşfedilmeyi bekliyor.
Fotoğraflar: Alamy
Selim ONAT
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JÜRİ Saffet Emre Tonguç – Hürriyet Seyahat yazarı Murat Köksal - Atlas Dergisi Yayın Direktörü Ahmet Zeki Apalı – TUREB Başkanı Faruk Akbaş – Fotoğraf turları rehberi Aynur Tartan – TV programcısı, gazeteci Ersin Demirel – Yürüyüş rotaları rehberi Şerif Yenen – Rehber Metin Yılmaz – Rehber Hasan Volkan Kantarcı – Rehber Uğur Biryol – Gezgin, yazar
Selim ONAT
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10- Suların kayayla dansı: DELİKLİKAYA ŞELALESİ / ARTVİN Kayada dört metre çapında delik açarak yedi metreden dökülen şelalede suyun eşsiz gücüne tanık olacaksınız.
Selim ONAT
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Uğur Biryol, “Doğanın içinde bir mucize gibi. Sularla kayaların dansı büyülüyor” diye anlatıyor.
Selim ONAT
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Yaz boyunca ziyaretçiler şelalenin altına girip hem manzaranın tadını çıkarıyor hem de buz gibi suda serinliyor. Murgul.
Selim ONAT
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9- Renk cümbüşü: ÖRÜMCEK ORMANLARI / GÜMÜŞHANE Avrupa ve Kafkasların en uzun (70 metreyi aşan) ladin ve köknar ağaçları ve yüzlerce yaşındaki sekiz anıt ağacıyla, Örümcek Ormanları doğa açısından büyük bir öneme sahip.
Selim ONAT
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Özellikle sonbaharda renk cümbüşüne bürünen ormanda Türkiye’nin dört bir yanından doğa yürüyüşçüleri ve fotoğrafçılar geliyor. Kürtün.
Selim ONAT
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8- Dünyada ikinci VALLA KANYONU / KASTAMONU Küre Dağları Milli Parkı’nda bulunan kanyon yer yer bin 100 metreye uzanan derinliğiyle dünyanın en derin ikinci kanyonu unvanını taşıyor. 12 km. uzunluğa sahip kanyona araçla ulaşılabilen 720 metre yüksekliğe yapılan seyir terası geçen hafta hizmete girdi.
Selim ONAT
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Doğanın görkemine şahit olacağını Valla’yı rehberler eşliğinde gezebilirsiniz. Pınarbaşı.
Selim ONAT
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7- Mendereslerin güzelliği: PERŞEMBE YAYLASI / ORDU 1500 metre yükseklikte yer alan yayla uçsuz bucaksı düzlükleri, yeşilliklerin arasında kıvrım kıvrım akan menderesleriyle güzelliğine hayran bırakıyor.
Selim ONAT
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Yorgunluğunuzu atmak, piknik ve safari yapmak için ideal. Yaylada her sene Off Road yarışları ve yağlı güreşler festivali düzenleniyor.
Selim ONAT
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Yaylada yetişen lezzetli kuzuları da Aybastı Kent Ormanı’ndaki tesislerde tadabilirsiniz. Aybastı.
Selim ONAT
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6- Her mevsim başka güzel: YEDİGÖLLER / BOLU Yedi farklı hikâyesi olan yedi göl ve çevresi her mevsimde doğanın dönüşümünü eşsiz bir şekilde yansıtıyor.
Selim ONAT
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Kademeli olarak birbirine yer altından bağlı olan göllerin etrafı ağaçlar, piknik masaları ve kuş cıvıltılarıyla dolu.
Selim ONAT
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Ailecek buraya karavan veya çadırınızla gelip birkaç gün kamp yapmadan dönmeyin. stanbul’dan dört, Ankara’dansa üç saatte buraya ulaşabilirsiniz. Merkez.
Selim ONAT
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5- Huzur dolu: SAHARA MİLLİ PARKI / ARTVİN 3 bin 250 hektara yayılan doğal cennet 1994’te milli park ilan edilmiş.
Selim ONAT
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Sahara bölümünde geleneksel yaylacılık faaliyetleri yapılıyor. Parkın içinde yer alan Karagöl ise yukarıdan bakıldığında kalbe benzeyen yapısı ve etrafındaki ladin ağaçlarının görüntüsüyle büyüleyici.
Selim ONAT
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Ahmet Zeki Apalı, “Parkın içindeki Karagöl adeta huzur veren doğa mucizesi” değerlendirmesini yapıyor. Çadırınızı yanınıza alıp burada mutlaka kamp yapın. Şavşat.
Selim ONAT
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4- Yeşil ve mavilik: GİDEROS KOYU / KASTAMONU Burası Karadeniz’in hırçın dalgalarının uğramadığı yeşil ve mavinin kartpostallık görüntüler oluşturduğu bir bölge.
Selim ONAT
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Çevresi yemyeşil dik dağlarla çevrili olan koy pek bilinmese de yat sahipleri arasında oldukça popüler.
Selim ONAT
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Doğal sit alanı ilan edilen Gideros’un her dönem sakin ve berrak sularında yüzerken dipteki balıkları görebilirsiniz. Cide.
Selim ONAT
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3- Ağaçların arasında: BORÇKA KARAGÖL / ARTVİN Uzungöl gibi etrafı henüz binalarla istila edilmemiş doğanın Karadeniz’e sunduğu başka bir cennet burası.
Selim ONAT
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Çam ve ladin açlarıyla çevrili göl, çöken sis ile Karagöl’ün üzerine yansıyan ağaç ve bulut görselleriyle unutulmaz manzaralar sunuyor.
Selim ONAT
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Faruk Akbaş, “Karadeniz’in yemyeşil ormanları arasında saklı kalmış sessiz bir yer” yorumunu yapıyor. Borçka.
Selim ONAT
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2- Yeryüzündeki cennet: MARAL ŞELALESİ / ARTVİN Yemyeşil asırlık ağaçlarla bezenen ormanın içerisinden tek bir kırıkla akan şelaleyi yöre halkı, ‘yeryüzündeki cennet’ olarak nitelendiriyor.
Selim ONAT
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Patika yolu dışında ulaşımın olmadığı Maral şelalesinin bu sayede doğası bozulmadan korunabilmiş.
1- Bulutların üzerinde: POKUT YAYLASI / RİZE Büyükşehirlerin kavurucu sıcaklarından kaçıp bulutların üzerindeki doğa harikası Pokut’a gidilmeli. Normalde 1800 metre yükseklikten sonra ağaç yetişmez ama aldığı rüzgârlar neticesinde yayla çam ağaçlarıyla dolu. Serin ve tertemiz havası, yayla çiçekleri, etraftaki yaylaların manzaraları, patika yolları ve yayla evleriyle buraya hayran kalacaksınız.
Selim ONAT
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Saffet Emre Tonguç, “Bana göre Karadeniz’in bir numaralı doğa harikası Pokut” diyor. Yayla evlerinden yapılan pansiyonlarda konaklayabilir ve yöresel lezzetleri tadabilirsiniz. Çamlıhemşin.