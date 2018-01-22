Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Karadeniz'de ilginç ada! Yunanlılar Hz. Yusuf heykelini aramak için seferler düzenlemişti...
Herkül’ün ‘altın postu’ aramak için geldiği, Yunanlıların ‘Hz. Yusuf heykelini’ aramak için seferler düzenlediği ve ‘Amazon Savaşçı Kadınlarının’ erkeklerden uzak bir dünya kurarak yaşadığı rivayet edilen Giresun Adası’nda Türkiye’nin ilk mitolojik ‘zamanda yolculuk’ turizmi gerçekleştiriliyor. İşte Giresun Adası'nın ilginç hikâyesi...
Herkül’ün ‘altın postu’ aramak için geldiği, Yunanlıların ‘Hz. Yusuf heykelini’ aramak için seferler düzenlediği ve ‘Amazon Savaşçı Kadınlarının’ erkeklerden uzak bir dünya kurarak yaşadığı rivayet edilen Giresun Adası’nda Türkiye’nin ilk mitolojik ‘zamanda yolculuk’ turizmi gerçekleştiriliyor. İşte Giresun Adası'nın ilginç hikâyesi...
Giresun Adası, Kefken Adası ile birlikte Karadeniz'de bulunan iki adadan biri...
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Giresun Adası kıyıdan 1.6 km açıkta olup, 40 bin metrekare alana sahip.
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Adada özellikle Akdeniz defnesi ve yalancı akasya başta olmak üzere 71 tür doğal otsu ve odunsu bitki türü bulunuyor.
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Sonradan 10 adet ağaç türü daha ilave edilmiş.
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Karadeniz'de Karabatak ve martıların doğal olarak ürediği ada, aynı zamanda göçmen kuşların uğrak ve dinlenme yeri.
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Hakkında birçok efsaneler anlatılan, Amazonların ve birçok kavmin yaşadığı adada mitolojik çağlara ait birçok kalıntı bulunuyor.
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Yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olan ada özellikle yaz aylarında günübirlik ziyaret edilerek piknik de yapılabiliyor. Fotoğraf: Gökhan Kırca
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Giresun Adası ile ilgili olarak birtakım efsaneler anlatılmakta... Tarihi kaynaklar Amazon kraliçelerinin savaş tanrısı Ares adına tapınak yaptırdıklarını ve Sinop Piskoposu Agias Phokas'ın manastırı olduğundan söz etmektedir.
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Adada Alexius II zamanında yapılan sur kalıntıları, kuleler, manastır (iç kale), tarihi pişmiş toprak fıçılar ve bazı yapı temelleri bulunuyor.
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Sit alanı olan ada koruma altında…
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Adaya yazın Giresun limanından tekne turları düzenleniyor. Cenevizliler ve Venedikliler tarafından gemi sığınağı olarak uzun süre kullanılan adanın şu anki sahipleri yabani göçmen kuşlar, karabataklar ve martılar. Fotoğraf: Gökhan Kırca
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Ada 4 bin yıllık geçmişe sahip kutsal taş var! Adada bulunan Hamza Taşı ana tanrıça Kybele'yi temsil eden, sacayak gibi üç ayak üzerine oturmuş bir taş. Ocak yani aile kültürünü temsil ediyor.
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Kutsal taş 4 bin yıllık geçmişi ile dini inançlar gereği yaşlılar için umut veren ve mistik güç kaynağı olan bir dilek taşı.
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Her yıl 20 Mayıs'ta Uluslararası Aksu Festivali'nde düzenlenen ve soyun sürdürülmesi inancıyla yapılan sacayaktan geçme geleneği, adanın etrafının dolaşılmasıyla tamamlanıyor.
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Ada turu Hamza Taşı'ndan başlayıp yine orada son buluyor.
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Günlük ziyaretçi sayısı sınırlı Karadeniz Bölgesi'nde Akdeniz ikliminin görüldüğü tek yer olan adaya ulaşım, Giresun şehir merkezinden kaldırılan vapur seferleri ile sağlanıyor.
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Ada doğal koruma alanı olduğundan, ekosistemini bozmamak adına günlük bir ziyaretçi üst limit de belirlenmiş durumda.
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Küresel koruma altında olan dört kuş türüyle birlikte 22 çeşit kuşun yaşadığı, dört kuş türünün de üreme alanı olarak kullanıldığı ada aynı zamanda doğal bir botanik bahçe görevi de görüyor.
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Mitolojik efsaneler Yunan mitolojisinin en önemli karakteri Herkül'ün Giresun Adası'ndaki altın post arama macerasını, adadaki 'zamanda yolculuk' uygulamasıyla MÖ 800'lü yılları yaşayarak bizzat Herkül'den dinliyorsunuz. Fotoğraf: Gökhan Kırca
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Amazon Savaşçı Kadınlarının yaşamasının yanı sıra Hz. Yusuf'un altından heykelinin de bu adada saklandığı düşünülüyor.
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Üstelik Yunanlılar bu heykeli bulabilmek için tarih boyunca Giresun Adası'na 40'dan fazla sefer düzenlemiş.
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Fresk ve mozaik parçaları bulundu Arkeologlar, Bizans Dönemi'nde dini merkez olarak kullanıldığı kesinlik kazanan Giresun Adası'nda günlük yaşantı ve gelenekleri belirlemek amacıyla kazı çalışmalarını dönemsel olarak sürdürüyor.
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Geçen yaz kazı ekibince, adanın en büyük yapıları olan kilise, kule ve manastır arasında sürdürülen çalışmaların ilk haftasında birtakım temel kalıntıları ile Bizans gömü geleneği ile defnedilmiş altı mezar ortaya çıkarılmıştı.
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Kazının bilimsel danışmanı Celal Bayar Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Gazanfer İltar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çalışmalara yeni başlamış olmalarına rağmen yakın yüzeyde bol miktarda buluntuya rastladıklarını söylemişti.
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En önemli buluntuları arasında kiliseye ait olduğunu öngördükleri sarı, kırmızı ve yeşil renklerin hakim olduğu fresk parçalarının yer aldığını ifade ederek "Bundan önceki kazılarda hiç fresk parçaları elimize geçmemişti.
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Yine kilisenin altındaki saraydan kalma olduğunu düşündüğümüz mozaik parçaları bulduk.
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Ayrıca, önceki dönem yapılarına ait temel izleriyle de karşılaştık." diye açıklama yapmıştı.
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Dünyaca ünlü ‘Zamanda Yolculuk’ konseptinin de (Bridging Ages) üyesi olan Giresun Adası'nın tarih, mitoloji ve doğal hayatla harmanlanmış öyküsü sizlerin ziyaretini bekliyor.