YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.
1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.
O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.
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DoÄŸu Karadeniz'in Ã¼zerinde insanlarÄ±n yaÅŸayabildiÄŸi tek adasÄ± olan Giresun AdasÄ±, mitolojik hikayeleri ve iÃ§erisindeki tarihi kalÄ±ntÄ±larÄ±yla ziyaretÃ§ilerin ilgisini Ã§ekiyor.
FotoÄŸraflar: AA, Giresun Belediyesi
Anadolu AjansÄ±
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AmazonÂ kadÄ±nlarÄ±nÄ±n yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± veÂ HerkÃ¼l'Ã¼n altÄ±n postuÂ aramak iÃ§in adaya geldiÄŸi gibi mitolojik hikayeleriyle Ã¶n plana Ã§Ä±kanÂ Giresun AdasÄ±'nÄ± ziyaret edenler, sunulan gÃ¶sterilerle adeta zamanda yolculuÄŸa Ã§Ä±kÄ±yor.
Anadolu AjansÄ±
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Adaya tur dÃ¼zenleyen Ã¶zel iÅŸletme tarafÄ±ndan temsili HerkÃ¼l ve Amazon kadÄ±nÄ±nÄ±n gÃ¶sterilerinin yanÄ± sÄ±ra talep olmasÄ± halinde YunanlÄ± gemiciler Argonotlar ile Saka TÃ¼rkleri'nin karÅŸÄ±laÅŸmasÄ± canlandÄ±rÄ±lÄ±yor.
Anadolu AjansÄ±
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Bir sÃ¼redir arkeolojik kazÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± yapÄ±lan adada tarihi kalÄ±ntÄ±lar da ziyaretÃ§ilere gezdiriliyor.
Anadolu AjansÄ±
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Â ZiyaretÃ§iler Bizans mezarlarÄ±, tarihi surlar, manastÄ±r harabesi, ÅŸapel gibi kalÄ±ntÄ±larÄ± gÃ¶rme ÅŸansÄ± elde ediyor.
Anadolu AjansÄ±
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Giresun Valisi Harun SarÄ±fakÄ±oÄŸullarÄ±, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Giresun AdasÄ±'nÄ±n milattan Ã¶ncelere uzanan tarihi geÃ§miÅŸi olduÄŸunu sÃ¶yledi.
Anadolu AjansÄ±
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Giresun AdasÄ± gibi tarihi deÄŸerlere sahip Ã§Ä±karak turizmi daha ileri noktalara taÅŸÄ±manÄ±n bir gÃ¶rev olduÄŸunu belirten SarÄ±fakÄ±oÄŸullarÄ±, adanÄ±n turizmin odak noktalarÄ±ndan biri olduÄŸunu belirtti.
Anadolu AjansÄ±
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SarÄ±fakÄ±oÄŸullarÄ±, yerli ve yabancÄ± turistlerin adaya gÃ¶sterdiÄŸi ilginin her geÃ§en yÄ±l arttÄ±ÄŸÄ±na iÅŸaret ederek, "ZiyaretÃ§iler Karadeniz'de yaÅŸam olan tek adayÄ± gezmiÅŸ olacaklar.
Anadolu AjansÄ±
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Adadaki Bizans mezarlarÄ±, tarihi surlar, manastÄ±r harabesi, ÅŸapel gibi kalÄ±ntÄ±larÄ± gÃ¶rme imkanÄ±na sahip olacaklar" dedi.
Anadolu AjansÄ±
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Â AdanÄ±n kuÅŸlarÄ±n gÃ¶Ã§ alanÄ± Ã¼zerinde bulunan bir nokta olduÄŸuna dikkati Ã§eken SarÄ±fakÄ±oÄŸullarÄ±, adanÄ±n Ã§eÅŸitli kuÅŸ tÃ¼rlerinin uÄŸrak noktasÄ± olduÄŸunu kaydetti.
Anadolu AjansÄ±
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SarÄ±fakÄ±oÄŸullarÄ±, Giresun AdasÄ±'nÄ±n mitolojik bir geÃ§miÅŸi olduÄŸunu ifade ederek, "ZiyaretÃ§ilere temsili HerkÃ¼l ve Amazon kadÄ±nlarÄ± gÃ¶steri sunuyor.
Anadolu AjansÄ±
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Yine adada arkeolojik Ã§alÄ±ÅŸmalar da yapÄ±ldÄ±, bu yÄ±l da inÅŸallah yapÄ±lacak.
Anadolu AjansÄ±
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Tarihle iÃ§ iÃ§e olmayÄ± arzu eden tÃ¼m misafirlerimizi Giresun AdasÄ±'na bekliyoruz" diye konuÅŸtu.
Anadolu AjansÄ±
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ALTIN POST HÄ°KAYESÄ° Adada zamanda yolculuk etkinlikleri dÃ¼zenleyen Hakan AdanÄ±r ise Giresun AdasÄ±'nÄ±n Yunanistan ve GÃ¼rcistan arasÄ±nda bir ticaret gÃ¼zergahÄ± iÃ§erisinde yer aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktardÄ±.
Anadolu AjansÄ±
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Â AdanÄ±n HerkÃ¼l'Ã¼n altÄ±n post efsanesinin gÃ¼zergahÄ± arasÄ±nda bulunduÄŸunu anlatan AdanÄ±r, mitolojide HerkÃ¼l'Ã¼n Giresun AdasÄ±'nda kuÅŸlarla savaÅŸmÄ±ÅŸ olduÄŸunu anlattÄ±.Â
Anadolu AjansÄ±
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Adaya gelen turizmcilere mitolojik hikayelerin iÃ§erisinde zamanda yolculuk yaptÄ±rdÄ±klarÄ±nÄ± belirten AdanÄ±r, "Milattan Ã¶nce 800 yÄ±llarÄ±nda YunanlÄ± gemiciler olan Argonotlar kaptan Yason ile birlikte GÃ¼rcistan'a altÄ±n ticareti iÃ§in giderken Giresun AdasÄ±'na uÄŸrarlar ve bu hikaye toplumlar tarafÄ±ndan hiÃ§bir zaman unutulmaz" dedi.
Anadolu AjansÄ±
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AdanÄ±r, Giresun AdasÄ±'nda bu tarihi olayÄ±n en Ã¶nemli turizm hareketlerinden biri olduÄŸuna dikkati Ã§ekerek, sÃ¶zlerini ÅŸÃ¶yle tamamladÄ±:
Anadolu AjansÄ±
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"Milattan Ã¶nce bÃ¶lgeye gelen ilk TÃ¼rkler olan Saka TÃ¼rkleri'nin Argonotlarla karÅŸÄ±laÅŸma anÄ± canlandÄ±rÄ±lÄ±yor.
Anadolu AjansÄ±
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Tabii ki Ã¶nce birbirinden Ã§ekiniyor iki millet ama daha sonra da birlikte altÄ±n postu arÄ±yorlar, birlikte yemek yiyorlar.
Anadolu AjansÄ±
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DolayÄ±sÄ±yla da bu coÄŸrafyada yaÅŸayan halklarÄ±n birbirleriyle dostluk iÃ§erisinde yaÅŸayabilmesinin bir kapÄ±sÄ±nÄ± aÃ§Ä±yor AltÄ±n Post" Fransa'dan tatil iÃ§in geldiÄŸi TÃ¼rkiye'de adayÄ± ziyaret eden Ercan BÃ¼yÃ¼kbaÅŸ da anlatÄ±lanlardan etkilenip, adayÄ± gÃ¶rmek istediklerini belirterek, "GÃ¶rdÃ¼k ve etkilendik. Bize anlatÄ±lan kadar gÃ¼zel, Amazon ve HerkÃ¼l ile tarih canlanmÄ±ÅŸ, onlarla fotoÄŸraf Ã§ektirdik, Ã§ocuklarÄ±mÄ±z da ilgi gÃ¶sterdi.
Anadolu AjansÄ±
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Gelmeyenlere burayÄ± tavsiye ederim" deÄŸerlendirmesinde bulundu.
Anadolu AjansÄ±
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AyrÄ±ca adada bulunan 'Hamza TaÅŸÄ±' bulunuyor. Bu taÅŸ 'Ocak' (Aile) kÃ¼ltÃ¼rÃ¼nÃ¼ temsil ediyor.
Anadolu AjansÄ±
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Kutsal taÅŸ 4 bin yÄ±llÄ±k geÃ§miÅŸi ile dini inanÃ§lar gereÄŸi yaÅŸlÄ±lar iÃ§in umut veren ve mistik gÃ¼Ã§ kaynaÄŸÄ± olan dilek taÅŸÄ±.
Anadolu AjansÄ±
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Her yÄ±l 20 MayÄ±s'ta UluslararasÄ± Aksu Festivali'nde dÃ¼zenlenen ve soyun sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lmesi inancÄ±yla yapÄ±lan sacayaktan geÃ§me geleneÄŸi, adanÄ±n etrafÄ±nÄ±n dolaÅŸÄ±lmasÄ±yla tamamlanÄ±yor.