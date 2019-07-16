Karadeniz sahilinin en güzel 10 plajı

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Deniz tatili denince aklımıza ilk gelen Ege ve Akdeniz kıyıları oluyor. Karadeniz daha çok yaylaları, kanyonları ile kazınmış görsel hafızamıza. Oysa 1700 km’lik kıyı boyunca Karadeniz sahil yolu projesinden kurtulmayı başarmış mavi bayraklı plajları, pırıl pırıl koyları var.
Melis Yılmaz | Fotoğraflar: Jüri üyeleri, Alamy, DepoPhotos
Melis Yılmaz | Fotoğraflar: Jüri üyeleri, Alamy, DepoPhotos
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Deniz tatili denince aklımıza ilk gelen Ege ve Akdeniz kıyıları oluyor. Karadeniz daha çok yaylaları, kanyonları ile kazınmış görsel hafızamıza. Oysa 1700 km’lik kıyı boyunca Karadeniz sahil yolu projesinden kurtulmayı başarmış mavi bayraklı plajları, pırıl pırıl koyları var.
Melis Yılmaz | Fotoğraflar: Jüri üyeleri, Alamy, DepoPhotos
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Bu hafta bölgeyi iyi bilen isimlere, nereden denize gireceğimizi sorduk.
Melis Yılmaz | Fotoğraflar: Jüri üyeleri, Alamy, DepoPhotos
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Salih Seçkin Sevinç / Harbiyiyorum.com kurucusu Manzarasına restoran tat katıyor: Beygir Kumu Plajı - Giresun Akdeniz’i aratmayan bir kumsala ve denize sahip. Yeraltı suyunun denize karışması nedeniyle suyu oldukça serin. Büyük bir falezin altında yer aldığından manzarası da etkileyici. Plajın güzelliğini, falezin üstüne konuşlanmış Karadeniz yemekleri yapan restoran taçlandırıyor.
Melis Yılmaz | Fotoğraflar: Jüri üyeleri, Alamy, DepoPhotos
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Burcu Gürtürk / Hürriyet Seyahat gezgini Kendisi de çevresi de güzel: Antik Plaj - Sinop Sinop’ta şehrin pek çok noktasında denize girebilirsiniz. Ama Sinop Antik Otel’in plajı kendinizi Akdeniz’de hissedebileceğiniz nokta.
Melis Yılmaz | Fotoğraflar: Jüri üyeleri, Alamy, DepoPhotos
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Otele ait olmasına karşın 20 lira giriş ücretiyle herkesin kullanımına açık. Artık müze olarak hizmet veren Tarihi Sinop Kapalı Cezaevi’ne 4, Sinop Kalesi’ne 7 dakika mesafede.
Melis Yılmaz | Fotoğraflar: Jüri üyeleri, Alamy, DepoPhotos
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Bahar Gündoğdu / Hürriyet Seyahat gezgini Kampçıların tercihi: Sardala Koyu - Şile Ağva – Kefken’in tam ortasında yer alan Bağırganlı Köyü’ne yakın plaj Kandıra’ya ise 25 kilometre mesafede.
Melis Yılmaz | Fotoğraflar: Jüri üyeleri, Alamy, DepoPhotos
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Koy, adacıklarıyla, kayalarıyla, mağaralarıyla, küçük kanyonlarıyla, iç gölleriyle eşine az rastlanır bir doğal zenginliğe sahip.
Melis Yılmaz | Fotoğraflar: Jüri üyeleri, Alamy, DepoPhotos
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Civarında herhangi bir tesis olmaması nedeniyle daha çok kampçılar tercih ediyor.
Melis Yılmaz | Fotoğraflar: Jüri üyeleri, Alamy, DepoPhotos
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Uğur Biryol / Gazeteci, yazar Denize açılan son kapı: Kemalpaşa Plajı - Hopa 35 kilometre kıyı bandı bulunan Arhavi ve Hopa ilçeleri, Doğu Karadeniz’de deniz kültürünü yaşatan son yerler. Batum sınırına yakın Kemalpaşa beldesindeki 2 kilometrelik plaj ise bölgede ilk akla gelen yer. Akasya restoranının önünde uzanan plaj temizliği, manzarası ve çakıllı kumsalıyla tam bir çekim merkezi konumunda.
Melis Yılmaz | Fotoğraflar: Jüri üyeleri, Alamy, DepoPhotos
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Erdoğan Gümüş / Hürriyet Seyahat gezgini Betondan uzak huzur sığınağı: Çakraz Plajı - Amasra Türkiye’nin en güzel sahil kasabalarından Amasra’nın en güzel plajı! Amasra’ya 14, Çakraz’a 1 km uzaklıkta.
Melis Yılmaz | Fotoğraflar: Jüri üyeleri, Alamy, DepoPhotos
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Yazın gelmesi ve bunaltıcı sıcakların başlamasıyla çevre illerdeki insanları hafta sonu tatil kaçamağı için kendine çeken plaj, altın sarısı kumsalı, etkileyici manzarası, denizinin temizliği ve civarda göz tırmalayacak hiçbir betonarme yapının olmamasıyla dikkat çekiyor.
Melis Yılmaz | Fotoğraflar: Jüri üyeleri, Alamy, DepoPhotos
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Şener Kalemci / Yürüyüş rotaları rehberi Issızlığın ortasında: Panayır İskelesi Plajı - Kırklareli Panayır İskelesi Koyu ilçe merkezine 47 kilometre mesafede Kışlacık Köyü’nde yer alıyor. İğneada longozunun en doğusunda, sakin ve huzurlu bir yer.
Melis Yılmaz | Fotoğraflar: Jüri üyeleri, Alamy, DepoPhotos
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Biraz zahmetli bir orman yoluyla ulaşılması, koy ve etrafındaki doğal güzellikler üzerindeki insan baskısını azaltıyor. 20 metre genişliğinde ve yaklaşık 200 metre uzunluğunda bir kumsalı var.
Melis Yılmaz | Fotoğraflar: Jüri üyeleri, Alamy, DepoPhotos
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Esra Şenocak / Fotoğrafçı Tanıtım filmlerindeki güzel: Belice Plajı - Ordu Güzelliğiyle Turizm Bakanlığı’nın tanıtım filmlerinde de yer alan plaj, Ordu’nun Fatsa ilçesinden yaklaşık 15 dakikalık mesafede yer alıyor. Alameti farikası ise görüntüsüyle timsaha benzeyen, bu nedenle de ‘Timsah Adası’ olarak anılan kayalık. Yaz aylarında oldukça kalabalık olan plaj son yıllarda Arap turistlerin de yoğun ilgisini çekiyor. Küçük olmasına karşın kamp yapmaya müsait.
Melis Yılmaz | Fotoğraflar: Jüri üyeleri, Alamy, DepoPhotos
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Şenay Aydemir / Gazeteci Sakin ve temiz: Çatalçam Plajı - Samsun Samsun-Bafra arasındaki Çatalçam Plajı şehir merkezine 20 km uzaklıkta. Uzunluğu 353 metre, genişliği ise 18-50 metre arasında olan plaj Karadeniz’in en güzel kum plajlarından biri olarak dikkat çekiyor.
Melis Yılmaz | Fotoğraflar: Jüri üyeleri, Alamy, DepoPhotos
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Bölgede yapılaşma az olduğu için sakin ve temiz olan plajın mavi bayrak başvurusu olmasa da bu yıl valiliğin yaptırdığı analizlerde ve duyurularda mavi bayrak kriterlerini sağladığı açıklandı.
Melis Yılmaz | Fotoğraflar: Jüri üyeleri, Alamy, DepoPhotos
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Murat Köksal / Atlas Dergisi Yayın Direktörü Mavi bayraklı: Karavan Kampı Plajı - Samsun Terme ilçesindeki Karavan Kampı Plajı, 2018 yılında mavi bayrak aldı. ‘Miliç Plajı’ diye de anılan yer, 40 kilometrelik sahil şeridiyle Karadeniz Bölgesi’nin en büyük kumsalı konumunda. Yazın çevre il ve ilçelerden yoğun ilgi görüyor. Yaz kamplarının yapıldığı, belediyelerin altyapı hizmeti verdiği ve her türlü denetimi sağladığı plajın Çamlık bölgesinde karavanlar için ayrılmış özel bir kamp alanı var.
Melis Yılmaz | Fotoğraflar: Jüri üyeleri, Alamy, DepoPhotos
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Yıldırım Güngör / Dağcı, seyahat yazarı Batı Karadeniz’in en popüleri: İnkumu Plajı - Bartın Amasra’ya 30 km. uzaklıkta bulunan orman içindeki plajın uzunluğu yaklaşık 2.5 kilometre.
Melis Yılmaz | Fotoğraflar: Jüri üyeleri, Alamy, DepoPhotos
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Bol miktarda market ve restoranın bulunduğu plajda konaklama tesisleri de var.
Melis Yılmaz | Fotoğraflar: Jüri üyeleri, Alamy, DepoPhotos
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Denizden yüksekte kalan kafeteryalarda bir şeyler içerek Karadeniz’i seyretmek apayrı bir keyif.