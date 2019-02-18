Kapısında kuyruk oluyor! Petrol çalışmalarında kullanılıyordu, şimdi ise...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Şehir merkezlerindeki yüksek kiralara karşı az alana çok insan sığdırmak amacıyla ilk defa 1979'da Japonya'da kurulan kapsül oteller tüm dünyada yayılıyor. En ilginç olanlarından biri de Hollanda’da… Eskiden petrol aramaları için kullanılan kapsüller otele çevrilmiş ve gecelik konaklama fiyatına çok şaşıracaksınız…
Hürriyet Seyahat / ÖZEL - Hazırlayan: Erdem Enginar
Hürriyet Seyahat / ÖZEL - Hazırlayan: Erdem Enginar
SON GÜNCELLEME
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Şehir merkezlerindeki yüksek kiralara karşı az alana çok insan sığdırmak amacıyla ilk defa 1979'da Japonya'da kurulan kapsül oteller tüm dünyada yayılıyor. En ilginç olanlarından biri de Hollanda’da… Eskiden petrol aramaları için kullanılan kapsüller otele çevrilmiş ve gecelik konaklama fiyatına çok şaşıracaksınız…
Fotoğraflar: Otellerin resmi web sitesi
Hürriyet Seyahat / ÖZEL - Hazırlayan: Erdem Enginar
SON GÜNCELLEME
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Küçük kapsül oteller ticari olarak başarılı oldukları Asya’nın yanı sıra Avrupa’da da popüler olma yolunda ilerliyor. Birkaç yıl önce Japonya’da popüler olan bu oteller şimdi Rusya, Hollanda, Almanya, Avusturya gibi yerlerde de inşa edildiler.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL - Hazırlayan: Erdem Enginar
SON GÜNCELLEME
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Özellikle Hollanda’nın Kapsül Hotel’i oldukça ilginç… Bu otel Hollanda’nın Lahey şehrinde bulunuyor. Su üzerinde yüzen, parlak, turuncu renkte sıra dışı bir otel… Bu kapsüller 1972 yılında üretildi ve petrol platformlarında kullanıldı.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL - Hazırlayan: Erdem Enginar
SON GÜNCELLEME
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1970’lerde hayat kurtarma kapsülleri olarak kullanılan araçlar, yüzen ve kara merkezli olmak üzere insanların asla kullanmak istemediği odalardı.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL - Hazırlayan: Erdem Enginar
SON GÜNCELLEME
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Günümüzde tasarım olarak ‘bond-esque’ denilen James Bond filmlerinden esinlenen kaçış bölmesine benzerliğiyle dikkat çekiyor.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL - Hazırlayan: Erdem Enginar
SON GÜNCELLEME
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Orijinalinden biraz farklı olarak tasarlanan bu yerler birçok imkânı da beraberinde getiriyor.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL - Hazırlayan: Erdem Enginar
SON GÜNCELLEME
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İlginç bir şekilde hotel olarak kullanıma başladıktan sonra bile sağlam kalma özelliğiyle ön plana çıkıyorlar.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL - Hazırlayan: Erdem Enginar
SON GÜNCELLEME
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Kapsüller 4,25 metre çapında olup, içerisinde yaşamı kolaylaştıracak eşyalar bulunur.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL - Hazırlayan: Erdem Enginar
SON GÜNCELLEME
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Bu bölmelerde acil durumlarda kullanılabilecek kilitler ve tuvaletler de var.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL - Hazırlayan: Erdem Enginar
SON GÜNCELLEME
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Çeşitli sanatçılar ve tasarımcılar tarafından yapılan mini kütüphaneler, DVD oynatıcılar, atıştırmalık yiyecekler, uyku yastıkları gibi çeşitli ihtiyaçlar düşünülerek yapılmış.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL - Hazırlayan: Erdem Enginar
SON GÜNCELLEME
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Bu bölmeler en fazla iki veya üç kişilik olarak tasarlanmış ve kendinizi rahat hissetmek için ihtiyacınız olan tüm konforu sunuyor.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL - Hazırlayan: Erdem Enginar
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İlk olarak sanat projesi adı altında planlanan konaklama yerleri 2004 yılında sahibi olan Denis Oudendijk’in işe yaramaz portakal kabuğu görüntüsündeki bu araçları romantik otel odalarına dönüştürmeye karar vermesiyle başladı.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL - Hazırlayan: Erdem Enginar
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Bu ilginç, sıra dışı deneyimi yaşamak isterseniz 120-250 Euro (718-1496 TL) arasında konforuna göre değişen kapsüller mevcut.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL - Hazırlayan: Erdem Enginar
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Dünyada bu yapıda birçok kapsül otel var. Booking.com aracılığıyla uluslararası gezginler tarafından oylanan anket sonucunda en iyi 9 kapsül otelin listesini hazırladı. İşte o oteller.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL - Hazırlayan: Erdem Enginar
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9- Dream Lodge-Lavender / Singapur Otel, misafirlerin birbirlerini rahatsız etmeden kalabilecekleri bölmeler olarak tasarlanmış. Bu köşkün en önemli özelliği ise Lavender MRT havalimanı ile bağlantı noktasına yakın olması… Hem iş hem de eğlence amaçlı seyahat edenler için popüler bir yer haline gelmiş durumda…
Hürriyet Seyahat / ÖZEL - Hazırlayan: Erdem Enginar
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8- Capsule Hotel Astil Dotonbori – Osaka / Japonya Diğer Japon otellerinden farklı olarak bu kapsül otelde sigara içilmesi yasak. Düz ekran televizyonlar, telefon şarj noktaları, USB bağlantı noktaları ve ücretsiz Wifi bulunuyor. Ayrıca 24 saat boyunca hizmet veren bir resepsiyon, çift kilitli güvenlik kutularıyla güvende hissetmenizi sağlıyor.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL - Hazırlayan: Erdem Enginar
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7-InBox Capsule Hotel- St Petersburg / Rusya St. Petersburg Yaz Bahçesi, Rus Müzesi ve Mikhailovsky Kalesi’ne 15 dakikalık yürüme mesafesindeki şık InBox Kapsül Hotel, tarihi Rus şehrini keşfetmek için harika bir başlangıç noktası haline geliyor. Tsentralny kentinde ve yakınlarda bulunan birçok restoranı ziyaret etme fırsatı bulan ziyaretçilere, kapsül deneyiminin basitliğiyle geleneksel bir otelin tüm kolaylığını sağlıyor.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL - Hazırlayan: Erdem Enginar
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6- Star Anise Boutique Capsules – Colombo / Sri Lanka Geleneksel kapsül otelin nasıl geliştiğine dair en iyi yerlerden bir tanesi. Konuklar tek başlarına kapsüllerde kalmayı da tercih edebilirken aynı zamanda arkadaş grupları için de uygun kapsüller bulunuyor. Ücretsiz bisiklet kiralama hizmetiyle ziyaretçilere bisikletle çevreyi gezme imkânı sunuyor.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL - Hazırlayan: Erdem Enginar
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5- The Pod Sydney – Sydney / Avusturalya Her odada çift kişilik yataktan daha büyük bir yatak, okuma lambası, şarj noktaları ve klimalar bulunuyor. Avusturalya’nın kavurucu sıcaklarından kaçmak için güzel bir kaçış tercihi olabilir. Ziyaretçiler otelin ortak yemek yeme yerlerinde diğer gezginlerle tanışabilme, yakınlardaki kafe ve barları keşfedebilme fırsatını sunuyor.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL - Hazırlayan: Erdem Enginar
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4- Ease Single Inn – Taichung / Tayvan Ulusal Tayvan Güzel Sanatlar Müzesi’ne yürüyüş mesafesindeki bu otel Tayvan’ın Taichung kentinde yer alıyor. 24 saat boyunca resepsiyonu, diğer kapsül otellerinde farklı olarak sunulan ücretsiz banyo malzemeleri, iki büyük valizin sığabileceği dolaplar ve ücretsiz kahvaltı hizmeti sunuyor.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL - Hazırlayan: Erdem Enginar
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3- The Prime Pod Kyoto – Kyoto / Japonya 2017’de açılmasına rağmen Prime Pod, her bölmesindeki düz ekran TV’ler, ücretsiz banyo malzemeleri, güvenlik kutuları, ‘sosisli kahvaltı’sının yanı sıra misafirperverliğiyle biliniyor.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL - Hazırlayan: Erdem Enginar
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2- Mono’tel, Tapei / Taiwan Shilin Gece Pazarı’na bir dakikalık yürüme mesafesindeki Mono’tel, Tayvan’ın mükemmel gece hayatını keşfetmek adına harika bir yer. Odalarda güvenlikli dolaplar, klimalar, Wifi ve okuma lambaları bulunuyor. Tayvan’da gezerken satın aldığınız ürünleri denemek için ücretsiz kahvaltı ve ortak mutfak seçeneği bulunuyor.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL - Hazırlayan: Erdem Enginar
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1- UZ Hostel, Taipei - Tayvan Üst seviye kapsül oteller için en iyi örnek... İki arkadaş tarafından kurulan UZ Hostel, benzer hobileri olan gezginler için tasarlanmış olup sosyal etkinlikler düzenlemek adına çeşitli toplantı grupları tarafından tercih ediliyor.