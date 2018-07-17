Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
YENİBİRİŞ
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Kapı vizesiyle girebileceğiniz cennet adalar! Deniz tatili yapmak istiyorsanız bu liste size göre..
Harika kumsalları, doğal güzellikleri ve nefis Akdeniz mutfağıyla Yunan Adaları sizi çağırıyor. Vizem yok diye üzülmeyin, bu adalara kapı vizesiyle gidebiliyorsunuz. Tatil planı yapıyorsanız bu liste tam da size göre...
Harika kumsalları, doğal güzellikleri ve nefis Akdeniz mutfağıyla Yunan Adaları sizi çağırıyor. Vizem yok diye üzülmeyin, bu adalara kapı vizesiyle gidebiliyorsunuz. Tatil planı yapıyorsanız bu liste tam da size göre...
Fotoğraflar: Alamy
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Birbirinden güzel adaları ve muhteşem doğası ile Yunanistan her sene binlerce Türk turistin akınına uğruyor.
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Kapı vizesi nasıl alınıyor? Nisan ve Ekim ayları arasında yapılan bu uygulama ile yüksek sezonda Türkiye'den gelen ziyaretçilere kolaylık sağlanması amaçlanıyor.
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Kapı vizesi için feribot gidiş dönüş biletinin yanında iki adet biyometrik fotoğraf, kimlik fotokopisi, 6 ay geçerli pasaport, vize başvuru formu, otel rezervasyonu ve vize bedelinin ilgili acenteye verilmesi gerekiyor.
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Yeşil pasaport sahiplerinin vize uygulamasından muaf olduğu prosedürle birlikte, 15 gün süre ile verilen vize ile Yunan adalarını ziyaret edebilir ve keyifli bir tatil geçirebilirsiniz.
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İşte o adalar...
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1- Rodos Adası Marmaris'ten kalkan feribotlarla kolaylıkla ulaşılabilen Rodos adası, Yunanistan'ın oniki adalar arasında olan en büyük adası konumunda.
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Adada eski ve yeni şehir bölgelerini görebilir, Hipokrat meydanı, Şövalyeler sokağı ve Arkeoloji müzesinde adayı keşfe çıkabilirsiniz.
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Rodos'un birbirinden güzel sahillerinde deniz keyif yapmak ise şart.
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2- Sakız Adası Çeşme'den kalkan feribotlarla bir saatte ulaşılabilen Sakız adası, Mesta ve Pirgi adlı köyleri ile tatil severleri büyülüyor.
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Homeros'un doğum yeri olan Sakız Adası, sakız ağaçları ile çevrili doğası ve masmavi denizi ile seyahat severlerin gözdesi.
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3- Sisam Adası Kuşadası'na yakınlığı ile bilinen Sisam Adası'na, Kuşadası'ndan kalkan feribotlarla kolayca ulaşılabiliyor.
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Şarap ve arkeoloji müzeleri ile tanınan Sisam Adası, tarihi ve kültürel güzelliklerinin yanında doğal güzellikleri ile de ilgi çekmeyi başarıyor.
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4- Kos Adası Bodrum'dan kalkan feribotlarla yirmi dakikada ulaşılabilen Kos Adası, renkli plajları ve leziz deniz ürünleri ile tatilcilerin sıklıkla ziyaret ettiği adalar arasında bulunuyor.
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Adada bulunan kale ve Hipokrat ağacı mutlaka görülmeli.
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5- Simi Adası Datça'dan kalkan feribotlar ile ulaşılabilen Simi adası, dar sokakları ve şirin evleri ile harika bir atmosfere sahip.
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Adada yer alan sevimli plajlar ve turkuaz deniz de göz dolduruyor.
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6- Midilli Adası Ayvalık'tan feribotlarla gidilebilen Midilli Adası, doğal güzellikleri ve camileri ile turistlerin ilgisini çekmeyi başarıyor.
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Yeşil ve mavinin birlikteliği ise huzur vadediyor.
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7- Meis Adası Kaş'tan kalkan feribotlarla ulaşılabilen Meis Adası, rengarenk evleri ve şirin atmosferi ile ziyaretçilerini büyülüyor.
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Adada yerel lezzetler yanında Yunan mutfağını tadabileceğiniz pek çok küçük balık restoranı bulabilirsiniz.