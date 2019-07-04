Kapı vizesiyle gidilen cennet adalar! Deniz tatili yapmak istiyorsanız bu liste size göre...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Harika kumsalları, doğal güzellikleri ve nefis Akdeniz mutfağıyla Yunan Adaları sizi çağırıyor. Vizem yok diye üzülmeyin, bu adalara kapı vizesiyle gidebiliyorsunuz. Tatil planı yapıyorsanız bu liste tam da size göre...
Fotoğraflar: Nurgül Büyükkalay, Alamy
Nurgül BÜYÜKKALAY / Instagram:@nurgulbuyukkalay
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Hem denizi güzel hem insanı hem de yemekleri… Yunanistan sıcak insanları, kültürü, yemekleri, müzikleri ile bizden bir ülke. Onlar cacığa caciki diyor, aramızdaki fark bu kadar küçük şeylerden ibaret aslında... Elinizi uzatsanız dokunacak kadar da yakın bir ülke bize. Sadece yarım saatte gidilen adaları var.
Nurgül BÜYÜKKALAY / Instagram:@nurgulbuyukkalay
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Adaların bu kadar yakınımızda olması komşuyu ayrıca çekici kılıyor ama çoğumuz vize yüzünden gidemiyoruz. Ancak Yunanistan seyahatleri kolaylaştırarak daha çok Türk turisti çekmek için Türkiye sınırlarına yakın olan birçok adasına kapıda vize uygulaması yapıyor.
Nurgül BÜYÜKKALAY / Instagram:@nurgulbuyukkalay
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Rodos, Sakız, Meis, Kos, Samos ve Midilli adalarına, Bodrum, Çeşme, Fethiye, Marmaris, Ayvalık, Kuşadası ve Kaş’tan kalkan feribotlarla kolaylıkla ulaşım sağlanabiliyor. Kapı vizesi uygulaması yılın belirli aylarında yapılıyor.
Nurgül BÜYÜKKALAY / Instagram:@nurgulbuyukkalay
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Bu yıl Haziran ayında başladı ve ekim ayı başına kadar kapı vizesi alarak bu adaları ziyaret edebilirsiniz. Hem ucuza yurt dışı tatili yapmak istiyor hem de havaalanı kargaşası yaşamadan çok uzaklara gitmek istemiyorsanız bu adalar tam size göre.
Nurgül BÜYÜKKALAY / Instagram:@nurgulbuyukkalay
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Kapı vizesi nasıl alınır? Hazırladığınız evrakları seyahatinizin 4-7 iş günü öncesi ilgili seyahat acentesine teslim etmeniz yeterli. Bu vize en az tek girişli, en fazla çift girişli ve bu altı ada dışındaki Yunanistan adaları için geçerli değil.
Nurgül BÜYÜKKALAY / Instagram:@nurgulbuyukkalay
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Kapı vizesi en fazla 15 gün süreyle veriliyor ve bu süreden daha uzun kalmak istiyorsanız ve diğer adaları da ziyaret etmek istiyorsanız Schengen vizesi almanız gerekli. Bu altı Yunan adasına günübirlik bile gitseniz kapı vizesine ihtiyacınız olduğunu unutmayın.
Nurgül BÜYÜKKALAY / Instagram:@nurgulbuyukkalay
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Kapı vizesi evrakları neler? Kapı vizesi için hazırlamanız gereken evraklar şu şekilde: Pasaport fotokopisi, iki adet biyometrik fotoğraf, son üç aylık bakiyesi bulunan banka hesap dökümü, satın alınmış feribot bileti, otel rezervasyonu, Yunanistan kapı vizesi başvuru formu.
Nurgül BÜYÜKKALAY / Instagram:@nurgulbuyukkalay
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Kapı vizesi ile birden fazla adaya gitmek istiyorsanız otel rezervasyonlarınızı buna göre yapmış olmanız gerekiyor.
Nurgül BÜYÜKKALAY / Instagram:@nurgulbuyukkalay
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Kapı vizesi ücretleri Yetişkinler için ücretler 55-70 Euro (347-442 TL) arası ve gideceğiniz adaya göre vize ücreti değişiyor. Bu konudaki güncel bilgiye vize başvurusu yaptığınız acente aracılığı ile ulaşmak daha doğru olacaktır.
Nurgül BÜYÜKKALAY / Instagram:@nurgulbuyukkalay
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RODOS ADASI 2400 yıllık tarihi bir geçmişe sahip şövalyeler adası Rodos, Yunanistan’ın 12 adasından en büyüğü. Rodos, tarihi, zengin kültürü, kucak açtığı birçok uygarlığın izini görülebileceğiniz taş sokakları, şık kafeleri, lezzetli deniz ürünleri sunan tavernaları ve altın renkli kumsalları ile Yunanistan’ın en çok görülmeye değer adalarından biri.
Nurgül BÜYÜKKALAY / Instagram:@nurgulbuyukkalay
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Adanın dört bir yanı muhteşem koylarla kaplı ve adayı boylu boyuna keşfetmek için kesinlikle araç kiralamak gerekli. Anthony Quinn Koyu, Ladiko, Tsambika, Agathi Plajları Rodos Adasının görülmeye değer en güzel plajlarından. Benim en çok sevdiğim kasabası masmavi pencereleriyle beyaz badanalı evleri ve daracık sokakları ile Lindos. Lindos’taki Saint Pauls ve Agios Pavlos koylarının muhteşem bir denizi var.
Nurgül BÜYÜKKALAY / Instagram:@nurgulbuyukkalay
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Rodos’ta ayrıca Orta Çağ’dan kalma eski şehirde Büyük Ustaların Sarayı, Şövalyeler Caddesi, Recep Paşa Camisi görülmeye değer. Hem lezzetli hem de uygun fiyatlara Yunan mutfağından lezzetler yiyebileceğiniz birçok restoran var adada.
Nurgül BÜYÜKKALAY / Instagram:@nurgulbuyukkalay
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Haraki plajındaki Argo adlı restoranın sunduğu deniz ürünleri parmaklarınızı yedirtecek türden, manzarası ise harika. Tamam Restoran ve Nireas Restoran da Rodos’ta en iyi meze ve deniz ürünleri yiyebileceğiniz restoranlardan.
Nurgül BÜYÜKKALAY / Instagram:@nurgulbuyukkalay
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Rodos’a ulaşım Rodos’a Fethiye’den 1,5 saat, Marmaris’ten 1 saatlik bir feribot yolculuğu ile kolayca ulaşım sağlayabilirsiniz. Gidiş-dönüş feribot ücreti Marmaris’ten 70, Fethiye’den ise 55 Euro (347 TL). Rodos’a gitmişken Rodos Adası için aldığınız kapı vizeniz ile günü birlik de olsa Simi Adası’nı da mutlaka ziyaret edin.
Nurgül BÜYÜKKALAY / Instagram:@nurgulbuyukkalay
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SİMİ ADASI Pastel renkli evleriyle kartpostal tadında bir manzarası var adanın. Simi, iki katlı rengarenk neo-klasik evleriyle dik bir yamaç üzerine kurulmuş şirin bir ada. Her sokağında farklı bir renk yakalayıp fotoğraf çekmekten kendinizi alamıyorsunuz.
Nurgül BÜYÜKKALAY / Instagram:@nurgulbuyukkalay
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Bu renklerin arasından 375 basamaklı merdivenleri çıkarak yukarı mahalleye ulaşıp adanın büyüleyici manzarasına tanıklık etmeyi unutmayın. Ayrıca sahil boyunca keyifle yemek yiyip kahve içebileceğiniz çok sayıda taverna ve kafe var. Manos Restoran’da simi karidesini mutlaka deneyin.
Nurgül BÜYÜKKALAY / Instagram:@nurgulbuyukkalay
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MEİS ADASI (KASTELLORIZO) Yunanlılar Meis’e Doğu Akdeniz’de küçük bir kaya parçası diyor. Adanın resmi adı Megisti ancak Yunanlılar adaya Kastellorizo diyor, Kastellorizo, İtalyanca 'kırmızı kale' anlamına geliyor. Tepeden bakınca Kaş’ın devamıymış gibi görünen Meis yürüyerek gezilebilecek minicik rengarenk bir ada.
Nurgül BÜYÜKKALAY / Instagram:@nurgulbuyukkalay
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Meis Adası’na gidince ilk olarak kıyıdaki kafelerden birinde Yunanlıların bütün yaz boyunca içtikleri buzlu kahveleri frappe içip sonrasında Kral mezarını ziyaret edebilir ve mavi mağaranın turkuaz sularında yüzebilirsiniz. Osmanlıların 1552-1912 yılları arasında büyük ölçüde sahip olduğu adada Osmanlı Camii Müzesi var. Meise yaklaşırken ilk dikkat çeken yapı da bu, mimarisi ve kırmızı kubbesi ile Meis’in simgesi olmuş durumda.
Nurgül BÜYÜKKALAY / Instagram:@nurgulbuyukkalay
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Meis’e ulaşım Antalya’nın Kaş ilçesinden feribotla yarım saatte ulaşım sağlanıyor. Feribot ücreti gidiş-dönüş 25 Euro (158 TL). Sabah gidip akşamüzeri dönebiliyorsunuz, ayrıca yaz aylarında haftanın belirli günleri akşam feribotları da var.
Nurgül BÜYÜKKALAY / Instagram:@nurgulbuyukkalay
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SAKIZ ADASI (CHIOS) Sakız Yunanistan’ın ülkemize en yakın adalarından biri. Çeşme’nin tam karşısında konumlanmış olan ada ününü bereketli topraklarında yetişen sakız ağaçlarından alıyor. Sakız ağaçları ile çevrili bu adada en güzel köylerinden Mesta ve Pirgi köylerini mutlaka ziyaret edin. Adaya özgü sakızlı ürünlerden de almayı unutmayın.
Nurgül BÜYÜKKALAY / Instagram:@nurgulbuyukkalay
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Sakız Adası’na ulaşım Çeşme’den kalkan feribotlarla ister günübirlik, isterseniz de konaklamalı gidebilirsiniz. Feribotla yarım saatte ulaşım sağlayabiliyorsunuz. Gidiş-dönüş feribot ücreti 25 Euro (158 TL).
Nurgül BÜYÜKKALAY / Instagram:@nurgulbuyukkalay
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MİDİLLİ ADASI (LESVOS) Midilli Adası, Roma, Bizans ve Osmanlı’nın izlerini görebileceğiniz, kültür turizmi ile ön plana çıkan, ülkemize en yakın adalardan biri. Yüzölçümü açısından Ege Denizi’nin en büyük adalarından biri. Adanın dört biri yanı küçük şirin kasabalarla dolu. Molivos, Plomari, Eressos, Kalloni, Ayasos, Sigri en sık ziyaret edilen kasabalarından. Ayrıca Roma Su Kemeri, Midilli Tiyatrosu, Ceneviz Kalesi, Arkeoloji Müzesi adanın ziyaret edilmesi gereken yerlerinden. Denizden çıkar çıkarmaz en küçüklerinin seçilip kalın tuza basılarak yapılan ve meze olarak tüketilen Kalloni sardalyalarından yemeyi unutmayın.
Nurgül BÜYÜKKALAY / Instagram:@nurgulbuyukkalay
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Midilli’ye ulaşım Balıkesir'in gözde tatil beldesi Ayvalık hareketli feribotlarla 45 dk.da ulaşabilirsiniz. Gidiş-dönüş feribot ücreti 29 Euro (183 TL).
Nurgül BÜYÜKKALAY / Instagram:@nurgulbuyukkalay
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KOS ADASI Yunanistan’ın en turistik adalarından biri Kos. Beyaz badanalı evleriyle meşhur ada tarihle iç içe ve ziyaret edeceğiniz çeşitli müzeleri var. Kos aynı zamanda tıbbın babası olarak anılan Hipokrat’ın doğduğu ve farklı tedavi yöntemlerini uyguladığı ada. Adanın sembollerinden olan ve Avrupa’nın en çok bilinen anıt ağaçlarından olan Hipokrat Ağacı’nın gölgesinde bir mola vermeyi ihmal etmeyin. Kefalos bölgesi plajları ile ünlü. Adanın popüler köylerinden Zia’da ise yeme-içme keyfi yapabilirsiniz.
Nurgül BÜYÜKKALAY / Instagram:@nurgulbuyukkalay
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Kos Adası’na ulaşım Bodrum'un tam karşısında yer alan Kos'a, Bodrum Limanı'ndan kalkan feribotlarla ulaşım sağlayabilirsiniz. Sadece 20 dk.lık bir yolculuk sizi bekliyor, feribot ücreti 20-22 Euro (126-139 TL) arasında.
Nurgül BÜYÜKKALAY / Instagram:@nurgulbuyukkalay
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SAMOS ADASI Bakir koylarıyla ünlü Samos Adası Türkiye'de Sisam olarak da biliniyor. Diğer Yunan adalarıyla karşılaştırıldığında sakinliği ile ön plana çıkıyor. Adaya giriş çıkışlarda diğer popüler adalarda olduğu gibi çok sıra beklemiyorsunuz. Samos’ta oldukça uygun fiyatlara muhteşem deniz ürünleri yiyebileceğiniz aile restoranları var. Lemonakia ve Tsamadou adanın ünlü plajlarından. Kokkari bölgesi de plajlarıyla meşhur. Adada doğayla baş başa vakit geçirmek isterseniz de Manolates Köyü’nü ziyaret edebilirsiniz.
Nurgül BÜYÜKKALAY / Instagram:@nurgulbuyukkalay
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Samos Adası’na ulaşım Kuşadası kalkışlı ve karşılıklı seferlerin düzenlendiği feribotlarla Samos Adası'na geçebilirsiniz. Yolculuk Kuşadası’ndan 1,30 saat sürüyor. Gidiş-dönüş feribot ücreti 47 Euro (297 TL).