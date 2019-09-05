Kalabalıktan uzak huzurlu 10 adres!  Stresten, gürültüden ve yoğunluktan sıkıldıysanız tam zamanı...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
YENİBİRİŞ
Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..
YAKALA.CO
yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.
Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.
İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…
yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!
Kalabalıktan uzak huzurlu 10 adres! Stresten, gürültüden ve yoğunluktan sıkıldıysanız tam zamanı...
Yıllık izninizi kullanmadıysanız ve stresten, gürültüden, yoğunluktan sıkıldıysanız çok güzel önerilerimiz var. Şehirden biraz olsun uzaklaşacağınız hem çok yorulmayacağınız hem de bedenen ve ruhen dinleneceğiniz, bütçenizi zorlamayacak alternatifler hazırladık. İşte detaylar...
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
SON GÜNCELLEME
1 / 32
Yıllık izninizi kullanmadıysanız ve stresten, gürültüden, yoğunluktan sıkıldıysanız çok güzel önerilerimiz var. Şehirden biraz olsun uzaklaşacağınız hem çok yorulmayacağınız hem de bedenen ve ruhen dinleneceğiniz, bütçenizi zorlamayacak alternatifler hazırladık. İşte detaylar...
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
SON GÜNCELLEME
2 / 32
KARAGÖL / ARTVİN Artvin Borçka'da bulunan ve Türkiye'nin saklı cenneti olarak gösterilen Karagöl'ü stresten uzaklaşmak isteyenler tercih ediyor. Çam ve ladin ağaçlarıyla çevrili, insanın aradığı sonsuz dinginliği bünyesinde barındırıyor.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
SON GÜNCELLEME
3 / 32
Bütün yılın stresini unutacağınız göl, Şavşat ilçesindeki Sahara Milli Parkı’nda yer alıyor. Suya yansıyan ormanın görüntüsü eşliğinde kamp yapmanın, yürüyüşün ve kitap okumanın keyfi başka yerde yok.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
SON GÜNCELLEME
4 / 32
KABAK KOYU / MUĞLA Kalabalıktan uzakta olmak isteyenler için doğru adreslerden bir diğeri Muğla’nın Kabak Koyu... Kamp yapmayı çadır kurmayı sevenler için biçilmiş kaftan burası. Hâlâ tatil yapmadıysanız şu sıralar tam zamanı...
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
SON GÜNCELLEME
5 / 32
Fethiye’den yaklaşık bir saat süren koy, Faralya Köyü’nden geçerken yol manzaralarıyla bile harika. Turkuaz renkli denizinde yüzmek ise büyüleyici.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
SON GÜNCELLEME
6 / 32
Buraya geldiğinizde ağaç bungalovlarda veya kamping alanlarında konaklayabilirsiniz.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
SON GÜNCELLEME
7 / 32
GÖKÇEADA / ÇANAKKALE Burası tarihteki adıyla ‘İmroz’ olan, çorak topraklardaki Bereket Tanrısı Imbrasos'un bolluk diyarı Gökçeada… Biraz olsun şehrin gürültüsünden sıyrılmak istiyorsanız en doğru adres…
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
SON GÜNCELLEME
8 / 32
Gökçeada dendiğinde hemen hemen herkesin aklına Rum köyleri ve muhteşem sahilleri gelir. Ama bu güzel cennet sadece bu kadarla sınırlı değil.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
SON GÜNCELLEME
9 / 32
Rüzgârlı havası, ister kumluk ister kayalık denizi, lezzetleri ve meşhur gün batımıyla size aradığınız her şeyi verebilir. Gökçeada’da huzuru bulacağınız birbirinden güzel koylar mevcut.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
SON GÜNCELLEME
10 / 32
Yıldız koyu, Laz koyu, Kefaloz, Gizli liman ve başka özel koylar sizi bekliyor. Hem denizin tadını çıkaracak hem de sakinliğin içinde huzuru bulacaksınız.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
SON GÜNCELLEME
11 / 32
KEKOVA / ANTALYA Kekova, Antalya’nın batısında Demre’yle Kaş arasında, aynı adı taşıyan bir ada ve daha küçük adacıkların çevrelediği saklı bir cennet.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
SON GÜNCELLEME
12 / 32
Kemer yakınlarındaki Olympos’tan Fethiye’ye kadar uzanan antik Likya bölgesinin en korunaklı koylarına sahip, doğanın ve tarihin, denizin mavisiyle boyandığı bir yer. Bu mavi o kadar özel ki, 'Kekova mavisi' diye bir renk tanımı bile var.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
SON GÜNCELLEME
13 / 32
Üçağız Koyu’ndan kalkan teknelerle ulaşabileceğiniz adada sessizlik, huzur, tarih ve mavilik bir arada bulunuyor. Antik çağda deprem sonucu sular altında kalan kalıntılar dalış tutkunlarını cezbediyor.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
SON GÜNCELLEME
14 / 32
GÖKOVA / MUĞLA Muğla muhteşem denizi, koyları, plajları ve birçok özel restoranıyla unutulmayacak bir tatil imkanı sunuyor. Birçok farklı aktiviteye katılabileceğiniz, muhteşem plajlarda keyifli vakitler geçirebileceğiniz Gökova ise bu konuda Muğla’nın vazgeçilmezi…
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
SON GÜNCELLEME
15 / 32
Gökova bir tarafta dağ manzarası, diğer tarafta denize ulaşan Azmak Nehri ve doğa harikası koylarıyla insanı büyülüyor. Eşsiz rüzgârıyla ve upuzun plajıyla Türkiye’nin en iyi kitesurf (uçurtma sörfü) yapılabilen noktalarından biri Gökova Körfezi.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
SON GÜNCELLEME
16 / 32
Kitesurf şu an dünyada rüzgâr sörfünden bile daha popüler. Ülkemizde de son yılların en popüler su sporu olmaya başladı.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
SON GÜNCELLEME
17 / 32
Sahil boyunca sıralanan uçurtmaların sunduğu manzaradan mı yoksa adrenalin dolu olmasından mı bilemiyorum. Tüm sahili kaplayan uçurtmalar rengârenk manzaralar sunuyor.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
SON GÜNCELLEME
18 / 32
DATÇA / MUĞLA Bademi, zeytini, binbir çeşit şifalı otuyla toprakların bereketini esirgemediği, mavi ve yeşilin her tonuna doyacağınız tam 52 koyuyla her duyunuzu büyüleyecek bir yer Datça…
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
SON GÜNCELLEME
19 / 32
Özetle huzuru denizde bulanlardansanız doğru adres burası. Kuzeyinde Ege, güneyindeyse Akdeniz’in bulunduğu Datça bozulmamış doğasıyla sizi bekliyor.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
SON GÜNCELLEME
20 / 32
Ayrıca merkeze doğru giderken göreceğiniz eski Datça dar sokakları ve yemyeşil bitki örtüsü sizi kendine çekebilir.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
SON GÜNCELLEME
21 / 32
Sokaklarda yürürken taş evlerin fotoğrafını çekebilir ve Can Yücel'in yaşadığı evi de dışarıdan fotoğraflamadan dönmeyin. Bir de buranın olmazsa olmazı Knidos Antik Kenti. Mutlaka listeniz olsun…
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
SON GÜNCELLEME
22 / 32
MACAHEL / ARTVİN Karçal Dağları’nın eteklerinde yer alan vadi kalabalıktan uzak bir tatil vaat ediyor. Çünkü burası yemyeşil doğasıyla adeta saklı bir cennet.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
SON GÜNCELLEME
23 / 32
18 köyün bulunduğu vadide ancak altı köy Türkiye sınırları içerisinde yer alıyor. Ayrıca bölge 2006 yılında UNESCO tarafından 'Dünya Biyosfer Rezerv Alanı' seçilmiş bir yer durumunda.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
SON GÜNCELLEME
24 / 32
IHLARA VADİSİ / AKSARAY Hasan Dağı’ndan püsküren lavların oluşturduğu doğa harikası tam bir yürüyüş diyarı. Romalıların baskısından kaçan Hıristiyanların kayalara oyarak yaptığı sayısız ev, kilise ve mezarı da mutlaka görmelisiniz.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
SON GÜNCELLEME
25 / 32
Gün batımında eşsiz bir manzarası var. Hele de at safarisini bu vakte denk getirirseniz harika fotoğraflar yakalayacağınız kesin…
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
SON GÜNCELLEME
26 / 32
AKYAKA/ MUĞLA Doğa ile baş başa kalabileceğiniz yerlerden biri olan Muğla'nın Akyaka ilçesi, son dönemlerde en çok ziyaret edilen tatil bölgeleri arasında.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
SON GÜNCELLEME
27 / 32
Huzur dolu bir dinlenme tatilinin yanında çeşitli aktivitelerle tatilinizi renklendirmek isterseniz bu yaz Akyaka'ya doğru rotanızı çevirebilirsiniz.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
SON GÜNCELLEME
28 / 32
Bu kadar ilgiye rağmen yapısını ve doğasını hiç bozmayan nadir yerlerden Akyaka... Zorunlu mimari nedeniyle kasabada tüm otel ve evler, ahşap yapılardan oluşuyor. Böylece kasabanın görüntüsü hiç bozulmuyor.
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
SON GÜNCELLEME
29 / 32
Akyaka'da bulunan Azmak Nehri'nin büyüleyici ortamını keşfetmek için nehirde düzenlenen tekne turlarına katılabilirsiniz. Yemyeşil nehir üzerinde tur atarak bol bol doğa fotoğrafı çekmek mümkün. Nehirde yer alan akvaryum bölgesinde ise balıkları izlemeye doyamayacaksınız. Şu sıralar çılgın yaz kalabalığı da yok...
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
SON GÜNCELLEME
30 / 32
BÖRDÜBET / MUĞLA Marmaris yakınlarında bulunan Bördübet tam bir cennet. Ağaçların arasında bulunan koy, muhteşem manzarasıyla ziyaretçilerini etkiliyor. Yerleşim yerlerinden uzakta, ormanın içerisinde, kuş sesleriyle kafanızı dinlemek isterseniz burası sizin için biçilmiş kaftan… Fotoğraf: Serkan Ocak / serkan.ocak@hurriyet.com.tr
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
SON GÜNCELLEME
31 / 32
Bölgenin en önemli özelliğiyse 200 metre eninde ve 600 metre uzunluğunda olan bir kanal aracılığıyla sık çam ormanının içine giren denizi. Buraya gelirseniz Golden Key Bördübet otelde konaklayabilirsiniz.Fotoğraf: Serkan Ocak / serkan.ocak@hurriyet.com.tr
Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
SON GÜNCELLEME
32 / 32
Bördübet Koyu’nda nehir ile denizin kesiştiği noktada orman içinde konumlanan Golden Key Bördübet muhteşem doğası ile özgün tatil arayanlara eşsiz bir ortam sunuyor. Fotoğraf: Serkan Ocak / serkan.ocak@hurriyet.com.tr