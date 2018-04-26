Kafanızı dinleyebileceğiniz en iyi 10 rota

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Dinlenmek ve yenilenmek için gidilecek yerler arıyorsanız bu liste tam size göre... Stres ve sıkıntıdan uzak doğayla baş başa bir tatil yapmak isteyen herkesin gidebileceği yerler. İşte kafanızı dinleyeceğiniz 10 rota...
Dinlenmek ve yenilenmek için gidilecek yerler arıyorsanız bu liste tam size göre... Stres ve sıkıntıdan uzak doğa ile baş başa bir tatil yapmak isteyen herkesin gidebileceği yerler. İşte kafanızı dinleyeceğiniz 10 rota...
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The Bubbles of Bordeaux / Fransa The Bubbles of Bordeaux. Fransa’nın Bordeaux ve Saint Emillion ormanlık arazisi arasında kalan bölgede bulunuyor. Burada bulunan balondan odalar yenilenmek ve yeniden enerji depolamak biçilmiş kaftan...
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İsimlerini yöreye ait şarap ve üzümler olan Cabarnet, Merlot, Muscadelle, Verdot ve Semillion’dan alan beş odada büyük bir yatak, duş ve tuvalet, ısıtma sistemi, elektrik ve aydınlatma yer alıyor.
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Bir balonun içinde ve doğanın kucağında birkaç gün geçirmek isteyen herkes The Bybbles of Bourdeux ziyareti yapmalı.
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15 Fiscavaig / İskoçya İskoçya’nın Skye Adası'nın batı kıyısında konumlanan ve Kümes (The Hen House) adıyla da bilinen 15 Fiscavaig stresten arınmak için kelimenin tam anlamıyla ideal bir yer.
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Isınmanın tek bir odun sobasıyla sağlandığı ve dışarısı ne kadar soğuk olsa da içerisinin sıcak olduğu bu yerde, unutulmaz anlar yaşama fırsatınız bulunuyor…
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Üzerinizdeki stres olağanüstü bir sahil şeridi boyunca yürüyüş yaparak atabilir, okyanusta yüzme ve komşu adaları tekneyle ziyaret etme etkinlikleri ile keyifli vakitler geçirebilirsiniz…
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Tanque Verde Ranch / Arizona Tucson’un dışında yer alan bir aile çiftliğinde muazzam manzaranın ve güneşli havanın tadını en iyi şekilde çıkarabilirsiniz.
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Cep telefonu kullanımına izin verilmeyen bu yerde at binme egzersizleri yapabilir, SPA hizmetinden faydalanabilirsiniz.
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Ayrıca çiftlikte yemekler de komün halinde yeniyor.
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Seascape, Yeni Zelanda Yeni Zelanda’nın güneyinde bulunan Annandale Adası devasa pencereleri, doğal ahşap ve taş duvarları, deri şezlongları ve şöminesiyle eşsiz bir inziva noktasına ev sahipliği yapıyor.
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Yüzünü berrak Pasifik’in sularına dönen Seascape’te yemeğiniz mutfağınızda özel bir şef tarafından yapılıyor.
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Eğer tam anlamıyla bir izolasyon istiyorsanız yemek malzemeleriniz evinizin kapısına bırakılmakla kalmıyor; siz de merkeze helikopterle getiriliyorsunuz.
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Keemala Phuket / Tayland Andaman Denizi’ne karşı yuvalanmış bu tropikal harikalar diyarı, içeri adımınızı attığınız an sizi günlük hayatın yoğunluğundan arındıracak bir büyüye sahip.
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Ağaçların arasına sıralanmış konaklama yerleri ve bol oksijen içeren havasıyla tam bir yenilenme merkezi...
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Ayrıca şelalelerin ve sarmaşıkların arasında yürüyüş yapmak, ruhsal olarak arınmak ve unutulmaz bir Phuket deneyimi yaşamak içinde ideal.
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Treehotel / İsveç Treehotel yerden 6 metre yükseklikte ve kuzey ışıklarının altında uyuyabileceğiniz bir yer.
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Merkez binada özenle pişirilmiş yemekleri yiyebileceğiniz; hiçliğin ortasında doğayla yeniden tanışabileceğiniz bu otel çok etkileyici bir yapıya sahip.
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Ayrıca burada kalırken geyik safarisi, kayak, beyaz su raftingi, kar bisikleti yapabilme imkanınızda bulunuyor.
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Fairmont Kenauk / Kanada Quebec’in kırsal bölgesinin ‘medeniyetten uzak’ olarak nitelendirilmesinin nedeni, bu bölgedeki bungalovların güneş enerjisi kullanıyor olması ve merkezi elektrik ağının dışında kalması.
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Cep telefonu servislerinin de çalışmadığı Montebello bölgesinde yer alan Fairmont Kenauk, balık tutarak, doğa yürüyüşü yaparak ve golf oynayarak vakit geçirebileceğiniz eşsiz bir yer.
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La Casa Pequena / Meksika Mükemmel dalgaları kucaklayabileceğiniz dünyanın en iyi yerlerinden biri Puerto Escondido…
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Sizi dünyaya bağlayan ahşap panjurlu beton yapısı ve muazzam mutfağıyla sade ancak bir o kadar da kullanışlı bir mimariye sahip La Casa Pequena.
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Kesintisiz dalgalarıyla Zicatela kumsalına da yarım saatlik mesafede olan mekan su sporlarıyla ilgilenenlerin vazgeçilmez noktalarından biri…
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Deplar Farm / İzlanda İzlanda’nın ahir zaman dağlarının eteklerinde 13 odalı bir çiftlik evine davetlisiniz. Deplar Farm, yazları açık denizde balık tutup, kışları kayak yapabileceğiniz; yaklaşık 300 metrekarelik camekanda SPA'ya katılabileceğiniz; açık ve kapalı havuzuna girebileceğiniz bir rahatlama merkezi.
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İzlanda mutfağının kendine özgü lezzetleri ile tanışmak içinde eşsiz bir fırsat durumunda olan Deplar Farm günlük yaşamın olumsuz etkilerinden arınmanızı sağlayacak.
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Unyoked / Avustralya Hiçbir şey yağmur ormanlarının derinliklerinde vakit geçirmek kadar özgürleştirici olamaz.
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Sidney’e iki saatlik sürüş mesafesinde; sadece birbirinden mesafeli şekilde konumlandırılmış iki kabinin yer aldığı bir arazide birkaç gün geçirerek zihninizi tamamen arındırabilirsiniz.
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Tamamı ahşaptan inşa edilmiş; suyun güneş enerjisiyle ısındığı, yemeğin gazlı ocakta piştiği Unyoked kabinlerine girdiğinizde sizi bir rahatlama saracak .
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Ayrıca dışarda keşfedilmeyi bekleyen ormanların, şelalelerin ve yüzme deliklerinin olduğunu da… Kaynak: www.oggusto.com
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