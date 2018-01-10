Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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‘Kadın gibi’ yetiştirilen erkekler! Bu ülkedeki yaşam sizi çok şaşırtacak…
Samoa ya da resmi adıyla Bağımsız Samoa Devleti, Güney Büyük Okyanusu’nda, Polinezya'da bulunan, adalar topluluğundan oluşan bir ülke… Yalnız burada yaşayan insanların oldukça ilginç bir geleneği var. Samoa’da Fa’afafine olarak adlandırılan erkekler ‘kadın gibi’ yetiştiriyor. Neden böyle olduğu da oldukça ilginç… İşte Fa’afafine’lerin ilginç yaşamları…
Samoa ya da resmi adıyla Bağımsız Samoa Devleti, Güney Büyük Okyanusu’nda, Polinezya'da bulunan, adalar topluluğundan oluşan bir ülke… Yalnız burada yaşayan insanların oldukça ilginç bir geleneği var. Samoa’da Fa’afafine olarak adlandırılan erkekler ‘kadın gibi’ yetiştiriliyor. Neden böyle olduğu da oldukça ilginç… İşte Fa’afafine’lerin ilginç yaşamları…
Fotoğraflar: Alamy, BBC, Vlad Sokhin
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Dünyada çok ilginç gelenekler var. Bu ilginç geleneklerden biri de Samoa'da mevcut...
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Samoa’da Fa’afafine olarak adlandırılan erkekler ‘kadın gibi’ yetiştiriliyor. Neden böyle olduğu da oldukça ilginç…
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Samoa Güney Pasifik Okyanusunda adalar grubundan oluşuyor. Samoa olarak bilinen 'Bağımsız Samoa Devleti', Büyük Okyanus'un güneyinde Polinezya'daki adalar topluluğundan oluşan bir ülke.
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20. yüzyılın başlarında Alman Samoası olarak bilinen bağımsız Samoa, 1914-1997 arasında Batı Samoa adını aldı.
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Ülke Birleşmiş Milletler tarafından 1976'da Samoa olarak tanındı.
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Güneybatı Asya'dan gelen göçmenlerce 4 bin yıl önce kurulan ilk yerleşim yerleri, 1700'lerde Avrupalı sömürgeciler tarafından keşfedildi.
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Samoa devletinin bulunduğu Samoa Adaları zaman dilimine göre yeni yıla ABD'den sonra giriyor.
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Yalnız Samoa’da çok ilginç hayatlar yer alıyor. Özellikle ‘kadın gibi’ yetiştirilen Fa’afafineler.
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İşte Samoa kültüründeki ilginç Fa’afafine geleneği...
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Samoa’da Fa’afafine denen bir üçüncü cinsiyet söz konusu.
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Bu insanlar her yerlerine dövme yaptırıyor ve dövmesiz erkeğe kesinlikle kız verilmiyor.
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Fa’afafine Samoa dilinde Fa’a (gibi), Fafine (kadın), yani kelime anlamı olarak ‘Kadın gibi’ anlamına geliyor.
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Bu kelime Tonga Krallığı’nda ‘Fakaleiti’, Tahiti Adası’nın da ise, ‘Rae rae’ ya da ‘Mahu’ olarak geçiyor.
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Fa’afafineler, biyolojik açıdan erkek vücuduna sahip olsalar da kadınsı davranışlar sergileyen insanlara söylenmekte.
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Bunun ana nedenlerinden biri ise bireyin ailesinin zorlaması… Fa’afafineler gerçek bir kadın gibi davranıyor.
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Hatta bazıları estetik operasyonlar ile sonradan gerçek bir kadın bedenine sahip oluyor.
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Peki Fa’afafineler buna nasıl karar veriyor?
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Samoalı ailelerin yüzyıllardan beri başvurduğu bir gelenek bu…
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Geleneğe göre erkek çocuklarından birini temizlik, çocuk bakımı, bulaşık ve yemek pişirme gibi ev işlerinde kullanmak için onları bir kadın gibi yetiştiriliyor.
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Samoalı aileleri buna iten ana sebepse ailelerindeki doğan kız çocuğu sayısının erkeklerinkinden sayıca az olması.
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Yani Fa’afafineler gelişim dönemlerinde buna dair bir zorlamaya maruz kalıyorlar.
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Kendilerini kadın ile erkek arasında bir yerde bulan ergenlik çağına girmiş çocukların, yaşamlarını genellikle kadın rolünü benimseyerek sürdürmeleri buna bağlanıyor.
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Toplumun onları benimsemesinin, hatta böylesi büyük bir fedakârlık nedeniyle saygıyla karşılamasının altında, bu geleneğin yattığı kabul ediliyor.
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Ülkedeki ekonomik yetersizlikler sebebiyle Fa’afafine’lerin bir kısmı Samoa’yı terk edip Avustralya ve Yeni Zelanda’ya göç etmiş durumda...