Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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İşte Instagram'da en çok fotoğrafı paylaşılan yerler! Listede Türkiye de var...
Instagram, insanların nereleri gezdiğine dair bir veri tabanı oluşturuyor. Hollanda merkezli tatil sitesi TravelBird ise etiket kullanılarak en çok fotoğrafı paylaşılan yerleri derledi. Ortaya 470 yerin olduğu liste çıktı. Bu 470 yer arasında Türkiye’den de bir yer bulunuyor. Sizin için ilk 10'u listeledik. İşte Instagram'da en çok fotoğrafı paylaşılan o yerler...
Instagram, insanların nereleri gezdiğine dair bir veri tabanı oluşturuyor. Hollanda merkezli tatil sitesi TravelBird ise etiket kullanılarak en çok fotoğrafı paylaşılan yerleri derledi. Ortaya 470 yerin olduğu liste çıktı. Bu 470 yer arasında Türkiye’den de bir yer bulunuyor. Sizin için ilk 10'u listeledik. İşte Instagram'da en çok fotoğrafı paylaşılan o yerler...
Fotoğraflar: BBC, Alamy
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10- Oktoberfest (Almanya) Almanya'da her sonbaharda düzenlenen Oktoberfest Instagram fotoğraflarına göre 'Millenials' gençlerinin en çok ziyaret ettiği 10'uncu yer.
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Bu yıl 22 Eylül’de başlayıp 7 Ekim'de bitecek olan bu etkinliğe arkadaşlarınızla beraber gidebilirsiniz..
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9-Notre Dame Katedrali (Fransa-Paris) Fransa'nın başkenti Paris'teki ünlü Notre Dame Katedrali de listede yer alıyor ve 9'uncu sırada…
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Fransa'da bulunan ve Meryem Ana'ya ithafen isimlendirilen bu eşsiz katedral Paris'in diğer tüm önemli yapıları gibi şehrin simgesi konumunda bulunuyor.
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8-Times Meydanı (New York) New York'taki Times Meydanı listenin 8'inci sırasında yer alıyor…Times Square olarak da bilinen bu eşsiz meydan dünyanın en ünlü meydanı konumunda.
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Özellikle yılbaşı kutlamaları ve ışıklı dev reklamlarla ile tanınan Times Meydanı’nda bulunan tiyatro ve konser yerlerinde keyifle vakit geçirebilirsiniz.
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7-Big Ben - Elizabeth kulesi (İngiltere-Londra) Listenin 7'inci sırasında Londra'daki ünlü Saat Kulesi Big Ben var. 2012 yılında adı değiştirilen 157 yıllık bu saat Londra'nın en ünlü simgesi durumunda... İnstagram’ın haricinde Big Ben, İngiltere'de en çok fotoğrafı çekilen yapı olarak biliniyor.
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Bu eşsiz kuleyi görmek isteyenler için küçük bir hatırlatma yapacak olursak Big Ben yeni adıyla 'Elizabeth kulesi' 2021'e kadar susacak…
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6- Las vegas Las Vegas da İnstagram kullanıcılarının fotoğraflamayı sevdiği yerler arasında ve listede 6'ıncı sırada…
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'Günahlar Şehri' olarak bilinen Las Vegasın bu ismi almasındaki en büyük etken ise burada her şeyin serbest olması...
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Birçok casino ve eğlence merkezinin bulunduğu Las Vegas gezmeyi sevenlerin listelerinde başlarda yer alıyor.
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5- Berlin Duvarı ( Almanya) Beşinci sırada ise Almanya'nın başkentindeki Berlin Duvarı bulunuyor.
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Doğu Almanya Meclisi tarafından, Doğu Almanya vatandaşlarının Batı Almanya'ya kaçmalarını önlemek amacıyla 13 Ağustos 1961 yılında Berlin'de yapımına başlanan 46 km uzunluğundaki namı değer 'Utanç Duvarı' İnstagram’da fotoğrafı en çok paylaşılan yerler arasında bulunuyor.
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Berlin Duvarı'nın bölgesinde duvarın bazı kalıntıları ve konuyla ilgili müzeler bulunuyor. Bu müzeleri ziyaret edebilir ve duvarın geçmişi hakkında bilgi edinebilirsiniz. Ayrıca birçok filme konu olmuş bu duvar 9 Kasım 1989 tarihinde yıkıldı…
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4- Miami plajı (ABD) Florida eyaletinin doğu kıyısında kalan ve ABD’nin en popüler tatil beldesi durumunda olan Miami Instagram’daki popüler paylaşımlarda dördüncü sırada…
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Kışı yaşamayan ve ziyaretçilerine eşsiz deneyimler yaşama fırsatı sunan Miami, Florida’nın bir parçası olan ‘Key West City’ ile de misafirlerine mükemmel bir gün batımı görüntüsü sunuyor.
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3-Walt Disney (ABD) ABD’deki başka bir eğlence parkı olan Walt Disney Dünyası listede 3’üncü sırada…
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Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletine bağlı Lake Buena Vista ve Bay Lake kentlerinde bulunan tam adıyla Walt Disney World Resort ziyaret edenlere eşsiz anlar yaşatıyor.
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Adından da anlaşılacağı üzere Disney karakterlerine ev sahipliği yapan Walt Disney İnstagram’da paylaşılma sayısıyla da zirvelerde yer alıyor.
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2-Eyfel Kulesi (Fransa-Paris) İkinci sırada Fransa’nın başkenti Paris’teki Eyfel Kulesi bulunuyor…
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Sadece Fransa’nın değil Avrupa’nın başkenti olarakta gösterilen Paris kuşkusuz Fransa gezilerinin vazgeçilmez durağı.
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Filmlere konu olmuş Eyfel kulesi ise başkentin simgesi durumunda. 10.100 ton ağırlığında ve 324 m. uzunluğundaki bu eşsiz yapı adını İnstagram’da da duyuruyor.
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1-Disneyland (ABD) ABD’deki eğlence parkı Disneyland listenin ilk sırasında yer alıyor…
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Dünyanın en büyük eğlence parkları arasında yer alan ve önemli bir turizm merkezi olan görülen Disneyland’a gittiğinizde yapı içinde bulunan merkezlerde eğlenebilirsiniz.
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Disneyland çocukların gitmesi gereken yerler arasında da ilk sırada. Sinema teknikleri ve gelişmiş teknoloji ürünlerinin bulunduğu bu ilginç eğlence merkezi İnstagram’da fotoğrafı en çok paylaşılan yer konumunda.
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Ayasofya Müzesi ( Türkiye) Listedeki 470 yer arasında Türkiye’den sadece Ayasofya Müzesi bulunuyor.Ayasofya İnstagram paylaşımlarında 43’üncü sırada…
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Doğu Roma İmparatorluğu’nun İstanbul’da yapmış olduğu en büyük kilise olan Ayasofya Müzesi aynı yerde üç kez inşa edilmiş bir yapı olarak bulunuyor.
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Dünya mimarlık tarihinde günümüze kadar gelmiş en önemli anıtları arasında yer alan Ayasofya; mimarisi, ihtişamı, büyüklüğü ve işlevselliği yönünden sanat dünyası açısından önemli bir yer teşkil ediyor. Her yıl binlerce turisti ağırlayan Ayasofya Müzesi Sultanahmet’te bulunuyor.
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Türkiye'nin dört bir yanından gerçeküstü güzellikte cennet mekanları sizin için derledik. Hâlâ buralara gitmediyseniz, kesinlikle Türkiye'de yaşadığınızı iddia etmeyin!