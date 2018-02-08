İşte dünyanın en pahalı binaları

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Bu listede olan binaların hepsi neredeyse birer servet değerinde. İşte kentlerinin sembolleri haline gelmiş, yapımları milyarlarca dolara mal olmuş o eşsiz binalar...
Fotoğraflar: Alamy
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BANK OF CHINA TOWER (1990) - HONG KONG1 MİLYAR DOLAR Star Trek ve Transformers serilerinden de tanıdık olan 367.4 metrelik bu bina bir zamanlar Asya'nın en yüksek gökdeleniydi. 135 bin metre karelik bir alana inşa edilmiş olan Bank Of China Tower tam 72 kattan oluşuyor.
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43. katında halka açık bir gözlem terası bulunan binanın 1990 yılında başlanan yapımı 1 milyar dolara mâl oldu.Enflasyon hesaba katıldığında ise şuan ki değeri 1.86 milyar dolar ediyor.
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Aynı zamana da bu dünyaca ünlü yapının birde Türkiye'de binası bulunuyor.
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TRUMP TAJ MAHAL (1990) - ABD1 MİLYAR 100 MİLYON DOLAR Şu an ABD Başkanı olan Donald Trump'ın rüya projesi Tac Mahal mimarisindeki kumarhane ve hotel 1990 yılında açıldı.
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Bir diziye de ismini veren meşhur Boardwalk bölgesinde olan bu tesiste 2000 odalık bir otel, birçok ünlü markanın restoranı ve polemik konusu olan bir striptiz kulübü de var.
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Ancak tesis 2016 yılında kapandı ve içindeki eşyalar satışa çıkarıldı.
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Otelde satışa çıkan avizeler 7.500-35.000 dolar arasında alıcı buluyor.
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Otel ile ilgili ilginç olan diğer bilgide şöyle: Bir alıcının satışa çıkan eşyalardan 20 dolara aldığı krupiyer kostümü, internet üzerinden Trump'ın adı kullanılarak tekrar satışa çıkarıldı ve 125 dolara alıcı buldu.
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Bu ilginç yapıyı ziyaret etmek isterseniz etrafında bulunan mağazalardan alışverişte yapabilirsiniz.
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AVUSTRALYA PARLAMENTOSU (1988) - CANBERRA1 MİLYAR 100 MİLYON DOLAR Kraliçe Elizabeth tarafından 1988 yılında açılan parlamento binasında 10 bin işçi çalışmıştı. Tasarımın merkezinde, parlamentoyu dörde bölen 460 metrelik kavisli, iki devasa duvar var.
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32 hektar alana kurulu yerleşke 107 metre uzunluğunda ve 4700 odaya sahip.
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Enerjinin büyük bölümünün güneşten elde eden bina her yıl 1 milyon ziyaretçi çekerek turizme de büyük derecede katkıda bulunuyor.
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WEMBLEY STADI (2007) - İNGİLTERE1 MİLYAR 230 MİLYON DOLAR İngiltere Milli Takımı ve FA Cup finalinin vazgeçilmez mabedi eski Wembley yerine 23 bin ton çelikten yapılan 90 bin kişilik bu stat tam bir teknoloji harikası. Ayrıca içinde bulundurduğu 2618 adet tuvaletiyle de bir rekora sahip.
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Stadın en bilinen mimari yapıtaşlarından biride 133 metrelik kemer. Ayrıca stadın 40 bin metrekarelik çatısının üçte biri hareket edebiliyor.
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Yapılması durumunda atletizm organizasyonları, konserler ve diğer etkinlikler için kapasiteyi 60 bine düşüren bir platform sistemi de var.
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Wembley stadını görmeye geldiğinizde etrafında bulunan mağazalarda mutlaka alışveriş yapmalsınız. Londra gezinizin en eğlenceli ve unutulmaz anı burası olacaktır.
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BURÇ HALİFE (2010) - BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ1.5 MİLYAR DOLAR Dubai'deki dev gökdelen 829.8 metre uzunluğuyla dünyanın aynı zamanda en uzun binası konumunda. 161 kattan oluşan yapıda 24 bin 348 pencere var. Ve içi genellikle ofis, otel ve restoran olarak kullanılıyor.
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Abbasi Halifesi Mütevekkil'in yaptırdığı Samarra Ulu Camii'nden esinlenerek yapılan gökdelen 270 metrelik bir fuaye alanına sahip.
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Binayı soğutmak için harcanan günlük enerji ise 46 megawatt. Yani 13 bin ton buzu eritmeye eşdeğer.
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Ayrıca binanın 124. katında size müthiş bir manzara sunma fırsatı veren kat bulunuyor. Dubai denince akla ilk gelen yerlerden olan Burç Halife gezginlerin en uğrak noktası durumunda...
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PETRONAS İKİZ KULELERİ (1996) - MALEZYA1 MİLYAR 600 MİLYON DOLAR Malezya'da bulunan 451.9 metre uzunluğundaki bu ihtişamlı kuleler 1998-2004 yılları arasında dünyanın en uzun gökdeleni konumundaydı.
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88 kattan oluşan bu eşsiz binada tam 40 asansör bulunuyor ve neredeyse hepsi kullanılıyor…
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Yapının Postmodern tarzı ise Arjantinli mimar Cesar Pelli'nin eseri. Felix Baumgartner ve Alain Robert gibi atlama ve tırmanma severlerin de gözdesi olan bina 1996 yılında açılmıştı.
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Ayrıca Petronas İkiz Kulelerinin içerisinde İslami motifler de var.
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BELLAGIO (1998) - ABD 1 MİLYAR 600 MİLYON DOLAR İtalya'nın Bellagio bölgesindeki Como Gölü'nden esinlenerek yapılan bu tesisin ön cephesindeki 3.5 hektarlık dev gölet ve fıskiyeler Ocean's Eleven başta olmak üzere pek çok filme konu olmuş durumda.
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Las Vegas'ta bulunan bu çok amaçlı eğlence mekânında otel, kumarhane ve alışveriş merkezleri bulunuyor.
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Hatta içerisinde botanik bahçesi ve sanat galerisi de mevcut. Bellagıo’nun yapımında hiçbir lüksten de kaçınılmamış.
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ROYAL ADELAIDE HASTANESİ (2017) - AVUSTRALYA1 MİLYAR 660 MİLYON DOLAR Avustralya'nın güneyindeki bu hastane ilk olarak 1841 yılında hizmete girdi. Yenilenen 800 yataklı bu dev hastanede yaklaşık 6000 personel çalışıyor.
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Robotik teknolojiler kullanılan hastanenin neredeyse eşi benzeri yok. Üstelik hastane içinde bulunan lojistik, yemek ve eğlence unsurları akıllı sistemlerle yönetiliyor.
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Üstün sağlık hizmetlerine ilgisi olanların ve merak edenlerin bu hastaneyi ziyaret etmesinde büyük fayda var...